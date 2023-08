Ab morgen! Vollsperrung in Chemnitz wird aufgehoben

Chemnitz - Ab dem morgigen Freitag müssen alle Verkehrsteilnehmer einen nervigen Umweg weniger in der Chemnitzer City in Kauf nehmen.

Die Vollsperrung der Überfahrt Reichsstraße über die Zwickauer Straße soll am morgigen Freitag aufgehoben werden. © Harry Haertel

Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) mitteilte, waren seit Beginn der Sommerferien zwei große Sperrungen aufgrund der Bauarbeiten an der Straßenbahntrasse Schönau entlang der Zwickauer Straße nötig.

Betroffen sind konkret die Gleisüberfahrten an der Kreuzung zur Reichsstraße und an der Kappler Drehe.

Nun die erfreuliche Nachricht: "Die Vollsperrung der Überfahrt Reichsstraße über die Zwickauer Straße kann trotz der extrem schlechten Wetterlage der vergangenen Wochen und unter hoher Anstrengungen aller Beteiligten zum geplanten Termin beendet werden. Nachdem der Abschnitt am 16. August betoniert und am 17. August der Gussasphalt eingebaut wird, erfolgt am 18. August 2023 fristgerecht in den Nachmittagsstunden die Verkehrsfreigabe", teilte die CVAG weiter mit.

Ab Freitag sind also alle Richtungen der Kreuzung Zwickauer Straße/ Reichsstraße wieder befahrbar. Allerdings kann es weiterhin zu Einschränkungen entlang der Fahrbahnen kommen, Grund ist der barrierefreie Ausbau der Straßenbahnhaltestelle Reichsstraße und der Aufbau der Fahrleitungsanlage.