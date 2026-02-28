Baustelle auf A4 bei Chemnitz: Hier wird in den kommenden Monaten gesperrt
Chemnitz/Limbach-Oberfrohna - Neue Baustelle auf der A4! Zwischen den Anschlussstellen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz-Glösa in Richtung Dresden wird ab kommender Woche die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten sollen bis Dezember dauern.
Die Fahrbahn in dem circa sechs Kilometer langen Abschnitt ist laut Autobahn GmbH des Bundes mit einem Alter von über 25 Jahren am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Auch aufgrund erheblicher Schäden sei nun eine Erneuerung unumgänglich.
"Neben der Errichtung von 13 Verkehrszeichenbrücken erfolgt auch die Instandsetzung von drei Regenrückhaltebecken und der Entwässerung", heißt es weiter.
Außerdem finden Arbeiten an Brückenbauwerken statt. Insbesondere an der Brücke, die am Kreuz Chemnitz über die A4 verläuft und die Überfahrt auf die A72 in Richtung Hof für den aus Dresden/Chemnitz kommenden Verkehr bildet.
Zusätzlich wird die Überfahrt von der A72 (aus Hof kommend) auf die A4 Richtung Dresden saniert.
In Richtung Erfurt und auch in Fahrtrichtung Dresden stehen Euch zu jeder Zeit zwei Spuren zur Verfügung. "Dabei rollt der Verkehr in beide Fahrrichtungen auf vier Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Erfurt/Aachen. Zusätzlich sind mit der Überfahrt von der A72 (aus Hof kommend) auf die A4 (in Fahrtrichtung Görlitz) zwei Fahrstreifen verfügbar."
Abfahrten, Auffahrt und Überfahrt müssen gesperrt werden
Wegen der Baumaßnahme kommt es zu folgenden Sperrungen:
Sperrung der Abfahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna Richtung Dresden vom 4. März bis Ende April dieses Jahres, nutzt in der Zeit die Anschlussstelle Chemnitz-Röhrsdorf (A72)
Sperrung der Auffahrt der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna Richtung Dresden, 4. März bis Mitte Juni dieses Jahres. Wählt hier die Auffahrt Richtung Erfurt und wendet an der Anschlussstelle Wüstenbrand zurück in Fahrtrichtung Dresden
Sperrung der Abfahrt der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte für den aus Richtung Erfurt kommenden Verkehr, 4. März bis Mitte November dieses Jahres, der Verkehr wird zur Anschlussstelle Chemnitz-Röhrsdorf (A72) geleitet
Sperrung der Überfahrt für den von der A72 aus Richtung Leipzig kommenden Verkehr auf die A4 Richtung Dresden, 4. März bis Ende Oktober dieses Jahres, der Verkehr wird zur Anschlussstelle Chemnitz-Röhrsdorf (A72) geleitet
Die Kosten dieses Projektes sind mit circa 33,58 Millionen Euro (brutto, inkl. bauvorbereitender Maßnahmen 2025) veranschlagt.
