Baustelle auf A4 bei Chemnitz: Hier wird in den kommenden Monaten gesperrt

Chemnitz/Limbach-Oberfrohna - Neue Baustelle auf der A4! Zwischen den Anschlussstellen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz -Glösa in Richtung Dresden wird ab kommender Woche die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten sollen bis Dezember dauern.

Auf der A4 wird auf circa sechs Kilometern Länge die Fahrbahn erneuert. (Symbolbild) © 123RF/kasto

Die Fahrbahn in dem circa sechs Kilometer langen Abschnitt ist laut Autobahn GmbH des Bundes mit einem Alter von über 25 Jahren am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Auch aufgrund erheblicher Schäden sei nun eine Erneuerung unumgänglich.

"Neben der Errichtung von 13 Verkehrszeichenbrücken erfolgt auch die Instandsetzung von drei Regenrückhaltebecken und der Entwässerung", heißt es weiter.

Außerdem finden Arbeiten an Brückenbauwerken statt. Insbesondere an der Brücke, die am Kreuz Chemnitz über die A4 verläuft und die Überfahrt auf die A72 in Richtung Hof für den aus Dresden/Chemnitz kommenden Verkehr bildet.

Zusätzlich wird die Überfahrt von der A72 (aus Hof kommend) auf die A4 Richtung Dresden saniert.

In Richtung Erfurt und auch in Fahrtrichtung Dresden stehen Euch zu jeder Zeit zwei Spuren zur Verfügung. "Dabei rollt der Verkehr in beide Fahrrichtungen auf vier Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Erfurt/Aachen. Zusätzlich sind mit der Überfahrt von der A72 (aus Hof kommend) auf die A4 (in Fahrtrichtung Görlitz) zwei Fahrstreifen verfügbar."