Baustellen in Chemnitz: Auf diesen Straßen wird in der kommenden Woche gesperrt
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche gesellen sich zu den bestehenden Baustellen in Chemnitz weitere hinzu. Wir sagen Euch, auf welchen Straßen gesperrt wird.
Noch bis 30. April sind auf der Schönherrstraße in Höhe Draisdorfer Straße teilweise die Fahrbahn und der Gehweg gesperrt. Grund ist die Untersuchung des Brückenauflegers.
Voll gesperrt wird ab Montag die Hainstraße in Höhe Lessingstraße. Die Umleitung führt über: Fürstenstraße - Zietenstraße - Heinrich-Schütz-Straße - Palmstraße - Dresdner Straße. Die Arbeiten zur Fernwärme-Erschließung im 2. Bauabschnitt sollen voraussichtlich bis 21. Juni dauern.
Auf der Fürstenstraße in Höhe Tschaikowskistraße kommt es ab Montag zur partiellen Sperrung aufgrund einer Störungsbeseitigung bis zum 22. April.
Ebenfalls ab Montag wird die Leipziger Straße zwischen Bornaer Straße und Donauwörther Straße teilweise gesperrt. Hier wird eine Abwasser-Kanalbefahrung bis 7. Mai durchgeführt.
Brückensanierungsarbeiten in Rabenstein: Sperrungen auf Riedstraße
Auf der Reichenhainer Straße in Höhe Hausnummer 219 kommt es ab Montag ebenfalls zu einer Einschränkung. Die Arbeiten sollen hier bis zum 25. April dauern.
Voll gesperrt wird ab Montag die Bornaer Straße in Höhe Wittgensdorfer Straße. Der Verkehr wird über Bornaer Straße - Leipziger Straße - Wittgensdorfer Straße umgeleitet. Die Arbeiten dauern bis zum 20. April.
Einschränkungen gibt es ab Montag auch auf der Werner-Seelenbinder-Straße in Höhe Hausnummer 9. Bis 29. April soll das Ganze hier dauern.
Am Dienstag wird der Südring in Höhe Hausnummer 501 teilweise gesperrt.
Voll gesperrt wird am Mittwoch und Donnerstag die Riedstraße zwischen Hausnummer 3 und 5. Vollsperrung, Umleitung: Oberfrohnaer Straße - Pelzmühlenstraße - Unritzstraße. An den beiden Tagen wird ein Gerüst unter der Brücke aufgebaut.
Ab Donnerstag ist die Riedstraße zwischen Hausnummer 3 und 5 dann teilweise gesperrt. Die Brückensanierung soll bis 1. Juni dauern.
Titelfoto: Ralph Kunz