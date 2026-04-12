12.04.2026 08:31 Baustellen in Chemnitz: Auf diesen Straßen wird in der kommenden Woche gesperrt

In Chemnitz gibt es in der kommenden Woche unter anderem neue Baustellen auf der Hainstraße, der Bornaer Straße und auf der Riedstraße.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche gesellen sich zu den bestehenden Baustellen in Chemnitz weitere hinzu. Wir sagen Euch, auf welchen Straßen gesperrt wird.

Unter anderem auf der Hainstraße kommt es ab Montag zu Bauarbeiten. (Symbolbild) © Ralph Kunz Noch bis 30. April sind auf der Schönherrstraße in Höhe Draisdorfer Straße teilweise die Fahrbahn und der Gehweg gesperrt. Grund ist die Untersuchung des Brückenauflegers. Voll gesperrt wird ab Montag die Hainstraße in Höhe Lessingstraße. Die Umleitung führt über: Fürstenstraße - Zietenstraße - Heinrich-Schütz-Straße - Palmstraße - Dresdner Straße. Die Arbeiten zur Fernwärme-Erschließung im 2. Bauabschnitt sollen voraussichtlich bis 21. Juni dauern. Auf der Fürstenstraße in Höhe Tschaikowskistraße kommt es ab Montag zur partiellen Sperrung aufgrund einer Störungsbeseitigung bis zum 22. April. Chemnitz Baustellen Brückenbauarbeiten in Sachsen: Vollsperrungen nötig Ebenfalls ab Montag wird die Leipziger Straße zwischen Bornaer Straße und Donauwörther Straße teilweise gesperrt. Hier wird eine Abwasser-Kanalbefahrung bis 7. Mai durchgeführt.

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