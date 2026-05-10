Neue Sperrungen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gebaut
Chemnitz - Zu den bereits bestehenden Baustellen in Chemnitz kommen ab Montag weitere dazu. Wir sagen Euch, auf welchen Straßen Euch Sperrungen erwarten.
Die Wilhelm-Raabe-Straße wird ab Montag zwischen Treffurthstraße und Altchemnitzer Straße teilweise gesperrt und es gilt Einbahnstraßenregelung in Richtung Altchemnitzer Straße bis zum 10. Juli. Die gesamte Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis zum 14. August.
Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird die Wüstenbrander Straße zwischen Pleißa und Kühler Morgen ab Montag voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Straße der Einheit - Limbacher Straße - Hohensteiner Straße. Die Fahrbahnerneuerung soll bis 22. Mai dauern.
Ebenfalls ab Montag kommt es zur halbseitigen Sperrung der Altenhainer Dorfstraße zwischen Am Erlenwald und der Zschopauer Straße. Grund sind laut CVAG Leitungsarbeiten bis zum 23. Mai.
Die Altchemnitzer Straße wird ab Montag zwischen Hausnummer 40 und 60 teilweise gesperrt. Bis 17. Juli soll das Ganze voraussichtlich dauern.
Ab Montag kommt es auch auf der Annaberger Straße in Höhe Hausnummer 348 zu Einschränkungen. Die Arbeiten hier sollen laut Stadt bis 22. Mai dauern.
Dammweg in Chemnitz-Furth ab Montag voll gesperrt
Auf der Anton-Herrmann-Straße starten am Montag Bauarbeiten. Die Altenhainer Allee muss dafür bis 5. Juni teilweise gesperrt werden, ebenso die Anton-Herrmann-Straße.
Voll gesperrt wird ab Montag der Dammweg zwischen Fischweg und Blankenburgstraße. Der Verkehr wird über: Chemnitztalstraße - Bornaer Straße - Blankenburgstraße umgeleitet. Das koordinierte Bauvorhaben soll voraussichtlich bis 5. Juni dauern.
Ab Montag kommt es auf der Fürstenstraße in Höhe Yorckstraße zu Einschränkungen. Bis 29. Mai sollen die Arbeiten hier dauern.
Die Geibelstraße wird von Montag bis Mittwoch in Höhe Hausnummer 100 teilweise gesperrt.
Titelfoto: Maik Börner