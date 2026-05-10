Neue Sperrungen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gebaut

Chemnitz - Zu den bereits bestehenden Baustellen in Chemnitz kommen ab Montag weitere dazu. Wir sagen Euch, auf welchen Straßen Euch Sperrungen erwarten.

Ab Montag starten in Chemnitz weitere Baumaßnahmen. (Symbolbild) © Maik Börner

Die Wilhelm-Raabe-Straße wird ab Montag zwischen Treffurthstraße und Altchemnitzer Straße teilweise gesperrt und es gilt Einbahnstraßenregelung in Richtung Altchemnitzer Straße bis zum 10. Juli. Die gesamte Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis zum 14. August.

Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird die Wüstenbrander Straße zwischen Pleißa und Kühler Morgen ab Montag voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Straße der Einheit - Limbacher Straße - Hohensteiner Straße. Die Fahrbahnerneuerung soll bis 22. Mai dauern.

Ebenfalls ab Montag kommt es zur halbseitigen Sperrung der Altenhainer Dorfstraße zwischen Am Erlenwald und der Zschopauer Straße. Grund sind laut CVAG Leitungsarbeiten bis zum 23. Mai.

Die Altchemnitzer Straße wird ab Montag zwischen Hausnummer 40 und 60 teilweise gesperrt. Bis 17. Juli soll das Ganze voraussichtlich dauern.

Ab Montag kommt es auch auf der Annaberger Straße in Höhe Hausnummer 348 zu Einschränkungen. Die Arbeiten hier sollen laut Stadt bis 22. Mai dauern.