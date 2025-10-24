Bundesstraße in Sachsen muss noch länger voll gesperrt bleiben

Lichtenstein - Seit Anfang September laufen die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B173 . Die dafür nötige Vollsperrung zwischen der Zufahrt St. Egidien und der Zufahrt zur Miniwelt Lichtenstein der B173 muss nun verlängert werden.

Seit Anfang September ist die B173 gesperrt. © Sven Gleisberg

Zunächst war die Sperrung bis Freitag geplant, nun wird diese bis voraussichtlich Mitte Dezember verlängert. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit.

"Grund dafür ist der notwendige Austausch beider Fahrbahnübergangskonstruktionen an der Talbrücke über die Rödlitzaue. Die ursprünglich geplanten Korrosionsschutzmaßnahmen sind nach Freilegung der Bauteile nicht mehr umsetzbar, da die vorhandenen Konstruktionen bereits zu stark geschädigt sind", heißt es weiter.

Nun müssen die neuen Bauteile als Sonderanfertigungen hergestellt und eingebaut werden.