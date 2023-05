Baustellen in Chemnitz und Umland: Achtung, hier wird's eng!

Neue Baustellen und Sperrungen in Chemnitz und im Umland! In der kommenden Woche wird unter anderem auf der Chemnitzer Straße und am Falkeplatz gebaut.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Neue Baustellen inklusive Sperrungen erwarten Euch in der kommenden Woche unter anderem in Chemnitz am Falkeplatz und in der Beyerstraße. Aber auch im Umland wird gebaut, die B180 in Flöha beispielsweise muss voll gesperrt werden.

Ab Montag wird es unter anderem am Falkeplatz in Chemnitz noch etwas enger. Hier muss ein Gleisbruch behoben werden, dazu müssen auf der Bahnhofstraße zwei Fahrspuren gesperrt werden. (Symbolbild) © Uwe Meinhold Noch bis kommenden Samstag ist die Neefestraße in Höhe der Reichenbrander Straße halbseitig gesperrt. Hier muss eine Trinkwasser-Störung beseitigt werden. Ab Montag wird die Chemnitzer Straße in Form einer Tagesbaustelle zwischen Am Silberbach und Würschnitztalstraße voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Wolgograder Allee - Stollberger Straße - Hauptstraße in Neukirchen - Bahnhofstraße in Neukirchen - Würschnitztalstraße. Die Kanalreinigung und -inspektion soll voraussichtlich bis 14. Juli dauern. Ebenfalls ab Montag kommt es im Bereich Bahnhofstraße/Falkeplatz zu Sperrungen und Schienenersatzverkehr. Hier muss ein Gleisbruch zügig behoben werden. Auf der Bahnhofstraße werden dafür zwei Fahrspuren in Richtung Falkeplatz gesperrt. Eine Fahrspur für Linksabbieger sowie eine Fahrspur für den Geradeausverkehr bleiben auf der Bahnhofstraße erhalten. Zusätzlich muss am Falkeplatz eine Linksabbiegespur Richtung Theaterstraße gesperrt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 2. Juni. Chemnitz Baustellen Chemnitz und Umgebung: Neue Sperrungen und einige Baustellen dauern länger Im nächsten Abschnitt der Gesamtbaumaßnahme (dauert insgesamt bis voraussichtlich 18. August) auf der Annaberger Straße zwischen Erdmannsdorfer Straße und Rößlerstraße wird nun ab Dienstag zusätzlich zwischen Rößlerstraße und Heinrich-Lorenz-Straße stadtauswärts gesperrt. Umleitung: Rößlerstraße - Paul-Gruner-Straße - Heinrich-Lorenz-Straße. Ab Freitag soll dann die Beyerstraße zwischen Limbacher Straße und Paul-Jäkel-Straße voll gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet über: Fritz-MatschkeStraße - Limbacher Straße - Luisenplatz - Paul-Jäkel-Straße. Das koordiniertes Bauvorhaben soll voraussichtlich bis 12. Juli des kommenden Jahres dauern. Im Bereich der Baumaßnahme am Südring zwischen Wladimir-Sagorski-Straße und Markersdorfer Straße kann voraussichtlich ab Freitag der Verkehr bereits wieder rollen. Laut Stadt kann dann die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Vollsperrungen im Vogtland

Die B283 im Vogtland muss ab Montag voll gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/mariok Ab Montag wird an der B283 von Jägersgrün in Höhe des Abzweigs der S300/Auerbacher Straße bis zum Ortseingang Tannenbergsthal die Fahrbahn saniert. Dafür ist eine Vollsperrung nötig. Die Fahrbahn wird laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) auf rund 670 Meter neu asphaltiert. Zusätzlich sollen die Bankette und Einbauteile angepasst und auch die Markierung neu aufgebracht werden. Voraussichtlich Anfang Juni sollen die Arbeiten fertiggestellt werden. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt aus Richtung Eibenstock nur für Autos wegen einer Höhenbegrenzung über die S302 Richtung Hammerbrücke zurück nach Tannenbergsthal. Für Laster führt die Umleitung über die S300 nach Auerbach, weiter über die B169 nach Falkenstein und die S304 über Grünbach, auf der S302 bis Muldenberg sowie über die S304 nach Klingenthal. Der Verkehr in der Gegenrichtung wird analog umgeleitet. Ebenfalls abschnittsweise voll gesperrt werden muss ab Montag die S308 zwischen Süßebach und Eichigt. Im Bereich vom Ortsausgang Süßebach bis zum Ortsende Eichigt wird die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im August abgeschlossen werden. Chemnitz Baustellen Anwohner-Ärger in Chemnitz: Baustelle versperrt wochenlang diese Zufahrt Der erste Bauabschnitt zwischen dem Abzweig der K7850 nach Eichigt und dem Abzweig zur S 309 nach Bergen soll bis voraussichtlich Mitte Juni dauern. Voraussichtlich von Mitte Juni bis 7. Juli soll dann im dritten Bauabschnitt in Süßebach bis zur Dreihöfer Straße gearbeitet werden. Der zweite Bauabschnitt erstreckt sich von der Dreihöfer Straße bis zum Abzweig der K7850 und soll bis voraussichtlich 18. August dauern. Die großräumige Umleitung erfolgt laut LASuV in beide Richtungen über die S309 durch Bergen und die B92 Richtung Oelsnitz.

Bauarbeiten auf der B107 in und nördlich Auerswalde

Auf der B107 in und nördlich von Auerswalde soll ab Montag die Fahrbahn erneuert werden. (Symbolbild) © 123rf/Markus Wegmann Ab Montag starten an der B107 in und nördlich von Auerswalde umfangreiche Bauarbeiten. Hier soll auf einem rund 1,3 Kilometer langen Abschnitt die Fahrbahn erneuert werden. "Zudem werden die Verkehrsinsel am Kreuzungsbereich mit der S 204 mit Asphalt befestigt, abgängige Straßenentwässerungseinrichtungen und teilweise die vorhandene Beschilderung erneuert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende August abgeschlossen werden", teilte das LASuV mit.

In drei Bauabschnitten wird die Maßnahme ausgeführt. Montag beginnen die Arbeiten auf rund 265 Metern in Höhe der Einmündungen "Am Bahnhof" in Richtung Garnsdorf. Danach folgt der zweite Bauabschnitt von der Dreieckseinmündung "Am Bahnhof" bis in Höhe des Mühlenkellers auf rund 500 Metern. Der dritte Bauabschnitt, der in den Sommerferien bearbeitet wird, reicht vom Kreuzungsbereich mit der S204 bis rund 100 Meter südlich der Kreuzung. Die B107 muss voll gesperrt werden. Aus Richtung Chemnitz ab Auerswalde wird der Verkehr über die K6152 und die S243 bis Limbach-Oberfrohna, weiter über S242 über Hartmannsdorf bis Burgstädt und auf der S241 wieder zur B107 umgeleitet, in der Gegenrichtung analog dazu. Für den dritten Bauabschnitt wird es eine zusätzliche Umleitungsstrecke ab Lichtenau über die S200 über Ottendorf bis zur S241 bis nach Claußnitz geben.

Vollsperrung der S205 zwischen Bräunsdorf und Riechberg

Vollsperrung! Auch auf der S205 zwischen Bräunsdorf (Ortsteil Limbach-Oberfrohna) und Riechberg (Ortsteil in Hainichen) sowie an der Kreuzung mit der K7771 wird die Fahrbahn saniert. (Symbolbild) © 123RF/ bilanol Auch auf der S205 zwischen Bräunsdorf (Ortsteil Limbach-Oberfrohna) und Riechberg (Ortsteil in Hainichen) sowie an der Kreuzung mit der K7771 wird ab Montag eine Fahrbahnerneuerung durchgeführt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 5. Juni abgeschlossen werden.

Die Maßnahme wird in zwei Baubereiche unterteilt. Der erste Baubereich verläuft zwischen Bräunsdorf und Riechberg. Im zweiten Baubereich wird die Fahrbahn der S205 an der Kreuzung mit der K7771 am Abzweig nach Wegefarth/Langhennersdorf erneuert. Während der Bauzeit muss die S205 voll gesperrt werden. Eine großräumige Umleitung wird für beide Fahrtrichtungen ab Cunnersdorf über die S201 nach Oederan und die B173 bis Freiberg eingerichtet. Bräunsdorf ist in der Bauzeit von der B173 in Oberschöna über die K7771 erreichbar. "Die K7771 bleibt an der Kreuzung mit der S205 uneingeschränkt befahrbar. Wir bitten um Beachtung, dass die S203 aufgrund weiterer Baustellen nicht zur Verfügung steht", teilte das LASuV mit.

Fahrbahnsanierung auf der B180 in Flöha