Mega-Baustelle in Chemnitzer City: Hier wird bald gesperrt
Chemnitz - Konkreter Start-Termin für die Mega-Baustelle in der Chemnitzer Innenstadt steht! Grund ist der Bau des nächsten Abschnitts vom Chemnitzer Modell.
Am 2. Februar beginnt eines der größten Infrastrukturprojekte der jüngeren Chemnitzer Geschichte: Am Falkeplatz und in der Mühlenstraße beginnt der Bau des Chemnitzer Bahnrings, teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH (VMS) mit.
Damit wird auch der erste Abschnitt der künftigen Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna des Chemnitzer Modells Stufe 4 gebaut.
VMS-Geschäftsführer Mathias Korda: "Chemnitz und Limbach-Oberfrohna werden eine stabile und moderne Bahnverbindung bekommen, die beide Städte im 30-Minuten-Takt verbindet."
"Innerhalb von Chemnitz fahren pro Richtung und Stunde dann sogar acht Bahnen zwischen dem Chemnitz Center und der Innenstadt. Unterm Strich erhöhen wir mit der Erweiterung der Bahninfrastruktur die Attraktivität der Region für Anwohner, Wirtschaft und Besucher", so Korda weiter.
Vollsperrung in Mühlenstraße
Am Falkeplatz wird in den ersten Februarwochen die Baustelle eingerichtet, in der Mühlenstraße soll direkt ab Anfang Februar voll gesperrt werden.
Mathias Korda: "Der gesamte Bau erfolgt unter der Zielsetzung, die Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer, Anwohner und Gewerbetreibende so gering wie möglich zu halten."
Der erste Abschnitt des Bahnrings zwischen der Kreuzung Brücken-/Mühlen-/Theaterstraße und der Kaßbergauffahrt soll laut VMS Ende 2027 fertig sein. Während der Bauzeit bis 2028 wird der Verkehrsknotenpunkt Falkeplatz voraussichtlich zur Staufalle.
Am 28. Januar gibt es im Carlowitz Congresscenter zwischen 17 und 19 Uhr für alle Interessierten Details zum Bauablauf.
Voraussichtlich 2030 soll dann der Chemnitzer Bahnring mit der Strecke bis zur Ermafa-Passage fertiggestellt sein. Die Kosten für die Gesamtbahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna liegen laut VMS im mittleren dreistelligen Millionenbereich.
Titelfoto: VMS