Mega-Baustelle in Chemnitzer City: Hier wird bald gesperrt

Chemnitz - Konkreter Start-Termin für die Mega-Baustelle in der Chemnitzer Innenstadt steht! Grund ist der Bau des nächsten Abschnitts vom Chemnitzer Modell.

Der erste Abschnitt zwischen Kreuzung Brücken-/Mühlen-/Theaterstraße und der Kaßbergauffahrt soll Ende 2027 fertig sein. © VMS

Am 2. Februar beginnt eines der größten Infrastrukturprojekte der jüngeren Chemnitzer Geschichte: Am Falkeplatz und in der Mühlenstraße beginnt der Bau des Chemnitzer Bahnrings, teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH (VMS) mit.

Damit wird auch der erste Abschnitt der künftigen Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna des Chemnitzer Modells Stufe 4 gebaut.

VMS-Geschäftsführer Mathias Korda: "Chemnitz und Limbach-Oberfrohna werden eine stabile und moderne Bahnverbindung bekommen, die beide Städte im 30-Minuten-Takt verbindet."

"Innerhalb von Chemnitz fahren pro Richtung und Stunde dann sogar acht Bahnen zwischen dem Chemnitz Center und der Innenstadt. Unterm Strich erhöhen wir mit der Erweiterung der Bahninfrastruktur die Attraktivität der Region für Anwohner, Wirtschaft und Besucher", so Korda weiter.