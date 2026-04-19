Baustellen in Chemnitz: Weitere Straßen ab Montag voll gesperrt
Chemnitz - Neue Baustellen in Chemnitz! Wir sagen Euch, auf welchen Straßen es in der kommenden Woche zu Sperrungen kommt.
Die Zwickauer Straße ist in Höhe Hausnummer 455 aufgrund einer Havariebeseitigung noch bis Freitag voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Jagdschänkenstraße – Neefestraße – Hohensteiner Straße; die Umleitung für Lkw aufgrund der Höhenbeschränkung an der Brücke Jagdschänkenstraße: Neefestraße – Kappler Drehe – Zwickauer Straße.
Noch bis 15. Mai ist die Limbacher Straße (Röhrsdorf) zwischen Hausnummer 27 und Schulstraße (Röhrsdorf) voll gesperrt. Der Verkehr wird über Wasserschänkenstraße – Leipziger Straße – Chemnitzer Straße umgeleitet. Grund sind Arbeiten zum Breitbandausbau.
Die Moritzstraße in Höhe Reitbahnstraße bleibt noch bis 8. Mai voll gesperrt. Umleitung: Zschopauer Straße – Ritterstraße – Reitbahnstraße bzw. Annenstraße – Zschopauer Straße.
Ab Montag kommt es dann auf der Einsiedler Neue Straße zwischen Gärtnereiweg und Fabrikweg zu einer Einschränkung. Hier wird bis 30. April der Abwasserkanal stillgelegt.
Auf der Jagdschänkenstraße kommt es ebenfalls ab Montag zwischen Zwickauer Straße und Am Siegmarer Bahnhof zur teilweisen Sperrung. Die Arbeiten hier sollen voraussichtlich bis 30. April dauern.
Auch die Schmidt-Rottluff-Straße wird ab Montag zwischen Heideweg und Kiefernweg teilweise gesperrt. Die Kanalreinigungs- und Inspektionsarbeiten sollen bis 30. April dauern.
Vollsperrung auf Dittersdorfer Straße und Heinrich-Lorenz-Straße
Aufgrund von Straßenbauarbeiten kommt es ab Montag auf der Zwickauer Straße zwischen Hausnummer 351 und 390 laut Stadt zur Verkehrsraumeinschränkung bis 8. Mai. Hier wird eine Querungshilfe für Fußgänger gebaut.
Voll gesperrt wird ab Montag die Wittgensdorfer Straße zwischen Bornaer Straße und Burgstädter Straße (Wittgensdorf). Die Umleitung führt über: Bornaer Straße – Leipziger Straße – Wittgensdorfer Straße. Die Breitbandausbau-Arbeiten sollen bis 8. Mai dauern.
Ebenfalls voll gesperrt wird ab Montag die Dittersdorfer Straße zwischen Wilhelm-Firl-Straße und Kurt-Schneider-Straße. Der Verkehr wird über Markersdorfer Straße – Südring – Wladimir-Sagorski-Straße – Robert-Siewert-Straße umgeleitet. Die Umleitung für das Wohngebiet führt über: Wladimir-Sagorski-Straße – Burkhardtsdorfer Straße. Der erste Bauabschnitt der Maßnahme soll bis 26. Juni dauern.
Auch die Bernsdorfer Straße wird ab Montag voll gesperrt. Zwischen Hausnummer 216 und 218 finden die Arbeiten bis 30. April statt. Umleitung: Südring – Zschopauer Straße – Rosa-Luxembug-Straße.
Stadteinwärts wird ab Montag die Stollberger Straße in Höhe Friedrich-Hähnel-Straße gesperrt. Der Verkehr wird über den Südring und die Straße Usti nad Labem umgeleitet. Hier wird bis 5. Mai die Kreuzung instand gesetzt.
Voll gesperrt wird ab Montag die Heinrich-Lorenz-Straße in Höhe Hausnummer 20. Umleitung: Rößlerstraße – Paul-Gruner-Straße – Heinrich-Lorenz-Straße bzw. Treffurthstraße – Wilhelm-Raabe-Straße. Das koordinierte Bauvorhaben soll voraussichtlich bis 29. Juni dauern.
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Auf der Clausstraße kommt es von Dienstag bis Donnerstag in Höhe der Hausnummer 74 zu einer Verkehrsraumeinschränkung. Grund ist ein Kran, der für eine Balkonmontage benötigt wird.
Titelfoto: Ralph Kunz