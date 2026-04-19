Baustellen in Chemnitz: Weitere Straßen ab Montag voll gesperrt

Chemnitz - Neue Baustellen in Chemnitz ! Wir sagen Euch, auf welchen Straßen es in der kommenden Woche zu Sperrungen kommt.

Die Zwickauer Straße ist aufgrund einer Havariebeseitigung noch bis Freitag voll gesperrt. © Ralph Kunz

Die Zwickauer Straße ist in Höhe Hausnummer 455 aufgrund einer Havariebeseitigung noch bis Freitag voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Jagdschänkenstraße – Neefestraße – Hohensteiner Straße; die Umleitung für Lkw aufgrund der Höhenbeschränkung an der Brücke Jagdschänkenstraße: Neefestraße – Kappler Drehe – Zwickauer Straße.

Noch bis 15. Mai ist die Limbacher Straße (Röhrsdorf) zwischen Hausnummer 27 und Schulstraße (Röhrsdorf) voll gesperrt. Der Verkehr wird über Wasserschänkenstraße – Leipziger Straße – Chemnitzer Straße umgeleitet. Grund sind Arbeiten zum Breitbandausbau.

Die Moritzstraße in Höhe Reitbahnstraße bleibt noch bis 8. Mai voll gesperrt. Umleitung: Zschopauer Straße – Ritterstraße – Reitbahnstraße bzw. Annenstraße – Zschopauer Straße.

Ab Montag kommt es dann auf der Einsiedler Neue Straße zwischen Gärtnereiweg und Fabrikweg zu einer Einschränkung. Hier wird bis 30. April der Abwasserkanal stillgelegt.

Auf der Jagdschänkenstraße kommt es ebenfalls ab Montag zwischen Zwickauer Straße und Am Siegmarer Bahnhof zur teilweisen Sperrung. Die Arbeiten hier sollen voraussichtlich bis 30. April dauern.

Auch die Schmidt-Rottluff-Straße wird ab Montag zwischen Heideweg und Kiefernweg teilweise gesperrt. Die Kanalreinigungs- und Inspektionsarbeiten sollen bis 30. April dauern.