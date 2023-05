Chemnitz und Umgebung: Neue Sperrungen und einige Baustellen dauern länger

In der kommenden Woche erwarten Euch neue Baustellen in Chemnitz und Umgebung. Einige Sperrungen bleiben länger als geplant bestehen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Nach dem verlängerten Wochenende gehen auch in Chemnitz einige Baustellen in die Verlängerung. Und es kommen ab Dienstag neue dazu. Wir sagen Euch, wo es in Chemnitz und im Umland zu Sperrungen kommt.

Einen Monat lang müssen an der Zenti die Bahnsteige 6 bis 9 gesperrt werden. © Kristin Schmidt Ab Dienstag wird die Zentralhaltestelle zur Baustelle. Die Sanierungsarbeiten im Bereich der Rathausstraße sowie die Straße der Nationen zwischen Rathausstraße und Brückenstraße finden vor allem entlang der Gleise statt. Bis voraussichtlich Ende Mai müssen deshalb die Bahnsteige 6 bis 9 sowie die Haltestelle Roter Turm gesperrt werden. Nähere Informationen dazu findet Ihr im TAG24-Artikel Chemnitz: Zenti wird für mehrere Wochen zur Baustelle, Bahnsteige gesperrt. Voll gesperrt wird ab Dienstag die Jagdschänkenstraße in Höhe der Einmündung Stelzendorfer Straße. Die Umleitung erfolgt in beide Richtungen über die Neefestraße und Stelzendorfer Straße. Die Brückenbauarbeiten sollen voraussichtlich bis 12. Mai dauern. Auch die Gießerstraße wird ab Dienstag zwischen Tschaikowskistraße und Zietenstraße voll gesperrt. Das Ganze soll bis 30. Juni dauern. Chemnitz Baustellen Vollsperrung! Arbeiten an der B173 gehen in die zweite Runde Ebenfalls ab Dienstag erwartet Euch eine Vollsperrung auf der Max-Saupe-Straße zwischen Hausnr. 77 (Einkaufsmarkt) und Stiftsweg. Das Ganze findet als Tagesbaustelle bis zum 16. Juni jeweils von 7 bis 17 Uhr statt. Der Verkehr wird über die Glösaer Straße umgeleitet. Im Neefepark in Höhe der Einfahrt bis Ausfahrt Neefepark steht Euch ab Dienstag bis zum 5. Juni nur eine Fahrspur zur Verfügung. Grund sind Vorbereitungen für die Brückenbaumaßnahme.

Diese Baustellen in Chemnitz gehen in die Verlängerung

Die Kreuzung Rudolf-Krahl-Straße/Albert-Schweitzer-Straße bleibt noch eine Woche länger dicht. © Ralph Kunz Folgende Baumaßnahmen im Chemnitzer Stadtgebiet dauern nach Angaben der Stadt länger: Die Vollsperrung auf der Hainstraße zwischen Gießerstraße und Peterstraße wird noch bis 12. Mai dauern. Umleitung: Fürstenstraße - Dresdner Straße - Palmstraße bzw. Hainstraße - Lessingstraße - Dresdner Straße. Auch die Vollsperrung auf der Nevoigtstraße bleibt länger als ursprünglich geplant bestehen. Die Kanalbauarbeiten zwischen Rosenweg und Unritzstraße sollen nun noch bis 19. Juni dauern. Chemnitz Baustellen Darum steht am Chemnitzer Schillerplatz dieses große Bauzelt Die Arbeiten auf der Hechlerstraße an der Kreuzung Ludwigstraße (halbseitige Sperrung) sollen noch bis 12. Mai dauern. Bis zum 31. Mai bleibt die Vollsperrung auf der Rosa-Luxemburg-Straße zwischen Bernsdorfer Straße und Lindenaustraße. Umleitung: Bernsdorfer Straße - Südring - Zschopauer Straße.

Auch die Arbeiten auf der Rudolf-Krahl-Straße an der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße dauern länger als geplant. Noch bis 15. Mai bleibt die Kreuzung dicht. Der Verkehr wird über: Limbacher Straße - Beyerstraße - Paul-Jäkel-Straße - Ammonstraße - Flemmingstraße - Rudolf-Krahl-Straße umgeleitet.

Fahrbahnerneuerung der B173 - Zweiter Bauabschnitt startet

Der erste Bauabschnitt an der B173/Chemnitzer Straße in und westlich von Flöha ist abgeschlossen, nun startet am Donnerstag der 2. Abschnitt. (Archivbild) © Ralph Kunz Der zweite Bauabschnitt der Fahrbahnerneuerung auf der B173 in Flöha beginnt ab Donnerstag. Das betrifft konkret den Bereich zwischen der Kreuzung mit der Augustusburger Straße und dem Ortsausgang Richtung Falkenau in Höhe der Einmündung in die Dorfstraße. Die Baumaßnahme soll voraussichtlich Mitte August abgeschlossen werden.

Die Fahrbahnerneuerung erfolgt in drei Teilabschnitten unter Vollsperrung, genaue Infos zur Maßnahme bekommt Ihr im TAG24-Artikel Vollsperrung! Arbeiten an der B173 gehen in die zweite Runde.

Bauarbeiten im Erzgebirge

Ab Dienstag muss die S222 bei Grünhain aufgrund eines Brückenneubaus gesperrt werden. © André März Auf der S222 bei Grünhain wird ab Dienstag die Brücke über den Fischbach erneuert. Dafür muss die S222 im Baubereich bis voraussichtlich Ende Oktober voll gesperrt werden. Der Verkehr aus Richtung Grünhain wird über die S270 nach Schwarzenberg, weiter über die B101 Richtung Raschau und über die S269 Langenberg nach Elterlein umgeleitet. Die Umleitung in der Gegenrichtung verläuft analog. In Schönheide wird ab Dienstag die Muldenstraße/B283 voll gesperrt. Die Straßenbauarbeiten sollen bis 27. Mai dauern. Eine Umleitung erfolgt über: S276 - S275 - B283. Ebenfalls ab Dienstag kommt es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der Albertstraße in Frohnau und dem Parkplatz am Frohnauer Hammer. Laut einer Mitteilung der Stadt Annaberg-Buchholz finden hier Ladetätigkeiten der Wismut GmbH bis voraussichtlich 14. Juli statt.

Bauarbeiten auf der B92 in Oelsnitz/Vogtland

Die B92 in der Ortsdurchfahrt Oelsnitz/Vogtland wird ab Dienstag vom Abzweig der S307 bis zur Finkenburgstraße instandgesetzt. Hier wird die Fahrbahn auf rund 170 Metern gefräst und neu asphaltiert.

Der Verkehr wird an den Arbeiten vorbeigeführt. Die S307/Hofer Straße muss voll gesperrt werden, der Verkehr wird zum Ortsteil Lauterbach über die B92, auf der S309 durch Bergen, sowie über die S308 und die S307 umgeleitet. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 12. Mai abgeschlossen werden.

Landkreis Zwickau