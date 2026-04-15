Bauarbeiten auf Bundesstraße im Erzgebirge gehen weiter: Bis Ende Mai Vollsperrung

Aue-Bad Schlema - Die Baustelle auf der B 283 in Aue (Erzgebirge) geht weiter. Nach Abschluss der Leitungsarbeiten im Bereich der Bockauer Talstraße kann die Fahrbahnerneuerung im dritten und letzten Bauabschnitt beginnen.

Der dritte Bauabschnitt erstreckt sich auf der Bockauer Talstraße vom Penny‑Markt bis zum Thomas‑Philipps‑Markt. © Niko Mutschmann

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, wird dafür ab Freitag das Baufeld auf die Wettiner Straße zwischen Wettiner Platz und der Brücke über die Zwickauer Mulde ausgeweitet.

Der dritte Bauabschnitt erstreckt sich auf der Bockauer Talstraße vom Penny‑Markt bis zum Thomas‑Philipps‑Markt. Die beiden Märkte bleiben während der Bauzeit erreichbar.

"Ab dem 20. April wird zunächst die vorhandene Asphaltschicht abgefräst. Anschließend erfolgen vorbereitende Arbeiten für den Asphalteinbau ab dem 27. April. Abschließend werden die Fugen abgedichtet, die Fahrbahn markiert und die Beschilderung angebracht", so das LASuV weiter.

Während der Arbeiten muss die B283 voll gesperrt werden. Der Verkehr wird dann über die B 169 nach Schneeberg und über die S 274 nach Wolfsgrün zurück zur B 283 umgeleitet. In der Gegenrichtung gilt die Umleitung analog dazu.