Erneuter Wasserrohrbruch in Chemnitz: Straßensperrung wieder aufgehoben
Chemnitz - Und wieder grüßt der Wasserrohrbruch! Bereits zum sechsten Mal in den vergangenen drei Monaten wurde in Chemnitz ein Wasserrohrbruch gemeldet.
Gegen 6.30 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei ausrücken. Ausgerechnet auf der viel befahrenen Neefestraße (B173) geschah das Unglück am Freitagmorgen.
Kurzzeitig musste die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt werden, bestätigte die Polizei am Vormittag, um die Stelle des Rohrbruchs zu finden und um eine Unterspülung der Straße auszuschließen.
Das Wasser wurde abgestellt, und die Straße konnte vorerst wieder freigegeben werden. Dabei sei nur das Autohaus von den Beeinträchtigungen betroffen.
Wie Eins Energie mitteilte, soll eine Materialermüdung der Grund für den Rohrbruch gewesen sein. Die Schäden sollen bis zum Abend behoben und die Arbeiten abgeschlossen sein.
Bereits vergangene Woche platzte in der Eislebener Straße im Stadtteil Bernsdorf ein Trinkwasserrohr. Großes Glück: Die Anwohner waren nicht betroffen, da sich in dem Gebiet hauptsächlich Gärten und Garagen befinden.
Titelfoto: Jan Härtel