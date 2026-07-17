Erneuter Wasserrohrbruch in Chemnitz: Straßensperrung wieder aufgehoben

Chemnitz - Und wieder grüßt der Wasserrohrbruch! Bereits zum sechsten Mal in den vergangenen drei Monaten wurde in Chemnitz ein Wasserrohrbruch gemeldet.

Das betroffene Rohr befindet sich unter einem an der Neefestraße grenzenden Feld. © Jan Härtel

Gegen 6.30 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei ausrücken. Ausgerechnet auf der viel befahrenen Neefestraße (B173) geschah das Unglück am Freitagmorgen.

Kurzzeitig musste die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt werden, bestätigte die Polizei am Vormittag, um die Stelle des Rohrbruchs zu finden und um eine Unterspülung der Straße auszuschließen.

Das Wasser wurde abgestellt, und die Straße konnte vorerst wieder freigegeben werden. Dabei sei nur das Autohaus von den Beeinträchtigungen betroffen.

Wie Eins Energie mitteilte, soll eine Materialermüdung der Grund für den Rohrbruch gewesen sein. Die Schäden sollen bis zum Abend behoben und die Arbeiten abgeschlossen sein.