15.07.2026 06:08 Nächste Bauphase am Falkeplatz und auf Theaterstraße in Chemnitz startet: Sperrungen nötig

Die umfangreichen Arbeiten zur Stufe 4 des Chemnitzer Modells gehen in die nächste Phase. Am Falkeplatz kommt es ab Freitag zu weiteren Einschränkungen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Die umfangreichen Arbeiten zur Stufe 4 des Chemnitzer Modells gehen in die nächste Phase. Am Falkeplatz kommt es ab Freitag zu weiteren Einschränkungen für den Verkehr. In der kommenden Woche wird dann der Bereich Theaterstraße Nord zwischen Brücken- und Hartmannstraße voll gesperrt.

Am Falkeplatz startet nun die erste Brückenbauphase. (Archivbild) © Uwe Meinhold Am Freitag startet die erste Brückenbauphase am Falkeplatz. "Bisher wurde das Baugleis parallel zu den vorhandenen Straßenbahngleisen hergestellt und auch für den Kfz-Verkehr befahrbar gestaltet. Daneben erfolgte der Einhub einer Fußgängerbrücke und einer Medienbrücke über die Chemnitz sowie die Umverlegung zahlreicher Leitungen", teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) mit. Nun kann die alte Brücke abgerissen und neu gebaut werden. Parallel dazu erfolgen auch erste Arbeiten am neuen Gleisdreieck in Richtung Theaterstraße. Der Verkehr wird jetzt auf der Zwickauer Straße in beiden Richtungen über das neue Baugleis rollen. Dabei solltet Ihr - voraussichtlich ab 10. August - auch den Straßenbahnverkehr beachten. Chemnitz Baustellen Neue Baustellen in Chemnitz: Sperrungen auf Neefestraße und Reitbahnstraße In der Theaterstraße wird der Verkehr in beiden Richtungen über eine provisorische Fahrbahn in Höhe der bisherigen Bushaltestelle Rosenhof geführt. Ihr könnt weiterhin nicht von der Zwickauer Straße nach links in die Theaterstraße abbiegen. Zusätzlich wird ab kommendem Freitag indessen auch die Abbiegespur von der Theaterstraße rechts in die Zwickauer Straße gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen über die Kaßbergauffahrt umgeleitet. Außerdem wird in den Nächten vom 21. bis zum 31. Juli jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr die Zwickauer Straße stadteinwärts voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Reichsstraße.

Straßenbahn- und Busverkehr am Falkeplatz

Ab Freitag wird das Abbiegen von der Theaterstraße nach rechts in die Zwickauer Straße nicht mehr möglich sein. © Uwe Meinhold Fußgänger und Radfahrer können die Zwickauer Straße im Bereich der Deutschen Bank nicht mehr überqueren, dafür wird dies dann über die Bahnhofstraße in dem Bereich möglich sein. Sobald die Behelfsbrücke über die Chemnitz fertig ist, wird der Rad- und Fußverkehr darüber geleitet. Bis dahin könnt Ihr die noch vorhandene Brücke nutzen. Voraussichtlich ab 10. August fahren dann die Straßenbahnlinien 1 und 4 wieder. Bis dahin bleibt das aktuelle Ersatzkonzept der Buslinien 31, E31 und 23 bestehen. Danach fahren die Busse 31 und 23 auch wieder direkt über die Zwickauer Straße. Chemnitz Baustellen Wegen Brückenbauarbeiten in Sachsen: Monatelange Vollsperrung auf Staatsstraße Die verlegte Bushaltestelle Rosenhof bleibt bestehen.

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