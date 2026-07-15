Nächste Bauphase am Falkeplatz und auf Theaterstraße in Chemnitz startet: Sperrungen nötig
Chemnitz - Die umfangreichen Arbeiten zur Stufe 4 des Chemnitzer Modells gehen in die nächste Phase. Am Falkeplatz kommt es ab Freitag zu weiteren Einschränkungen für den Verkehr. In der kommenden Woche wird dann der Bereich Theaterstraße Nord zwischen Brücken- und Hartmannstraße voll gesperrt.
Am Freitag startet die erste Brückenbauphase am Falkeplatz.
"Bisher wurde das Baugleis parallel zu den vorhandenen Straßenbahngleisen hergestellt und auch für den Kfz-Verkehr befahrbar gestaltet. Daneben erfolgte der Einhub einer Fußgängerbrücke und einer Medienbrücke über die Chemnitz sowie die Umverlegung zahlreicher Leitungen", teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) mit. Nun kann die alte Brücke abgerissen und neu gebaut werden. Parallel dazu erfolgen auch erste Arbeiten am neuen Gleisdreieck in Richtung Theaterstraße.
Der Verkehr wird jetzt auf der Zwickauer Straße in beiden Richtungen über das neue Baugleis rollen. Dabei solltet Ihr - voraussichtlich ab 10. August - auch den Straßenbahnverkehr beachten.
In der Theaterstraße wird der Verkehr in beiden Richtungen über eine provisorische Fahrbahn in Höhe der bisherigen Bushaltestelle Rosenhof geführt. Ihr könnt weiterhin nicht von der Zwickauer Straße nach links in die Theaterstraße abbiegen. Zusätzlich wird ab kommendem Freitag indessen auch die Abbiegespur von der Theaterstraße rechts in die Zwickauer Straße gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen über die Kaßbergauffahrt umgeleitet.
Außerdem wird in den Nächten vom 21. bis zum 31. Juli jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr die Zwickauer Straße stadteinwärts voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Reichsstraße.
Straßenbahn- und Busverkehr am Falkeplatz
Fußgänger und Radfahrer können die Zwickauer Straße im Bereich der Deutschen Bank nicht mehr überqueren, dafür wird dies dann über die Bahnhofstraße in dem Bereich möglich sein.
Sobald die Behelfsbrücke über die Chemnitz fertig ist, wird der Rad- und Fußverkehr darüber geleitet. Bis dahin könnt Ihr die noch vorhandene Brücke nutzen.
Voraussichtlich ab 10. August fahren dann die Straßenbahnlinien 1 und 4 wieder. Bis dahin bleibt das aktuelle Ersatzkonzept der Buslinien 31, E31 und 23 bestehen. Danach fahren die Busse 31 und 23 auch wieder direkt über die Zwickauer Straße.
Die verlegte Bushaltestelle Rosenhof bleibt bestehen.
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Baufeld wandert von der Mühlenstraße nach Theaterstraße Nord
Kommende Woche Dienstag werden die Arbeiten an der Mühlenstraße zwischen Brückenstraße und Stadtbad beendet und der Bereich wieder für den Verkehr freigegeben. Hier wurden Leitungen innerhalb der Mühlenstraße erneuert, Fahrbahnen und Gehwege saniert sowie Flächen unter anderem für Baumpflanzungen geschaffen. Außerdem wurden Vorbereitungen für die neue Straßenbahntrasse in der Theater- und Brückenstraße getroffen.
Das Baufeld wandert nun weiter auf die Theaterstraße Nord zwischen Brücken- und Hartmannstraße. Auch hier werden Leitungsarbeiten durchgeführt und erste Teile des Schienenstrangs um die Chemnitzer Innenstadt hergestellt. Auch die Straße und Gehwege werden erneuert. Ab kommendem Dienstag wird dann der Bereich Theaterstraße Nord zwischen Brücken- und Hartmannstraße voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig über die Müller- und Schloßteichstraße umgeleitet.
"Die Zufahrt zur Tiefgarage Roter Turm und zum Parkhaus Rathaus Passagen bleibt aus der Hartmannstraße und aus Richtung Kaßbergauffahrt erreichbar. Unter Umständen kann aus Richtung Hartmannstraße zeitweise eine Wendefahrt über die Kreuzung am Wall notwendig sein", so der VMS.
Zu den Änderungen im Busverkehr findet Ihr Infos bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen CVAG, RBM oder RVW.
Die Stufe 4 des Chemnitzer Modells umfasst eine circa 16 km lange Neubaustrecke, die vom Chemnitzer Zentrum über das Chemnitz Center bis nach Limbach-Oberfrohna führen soll.
Dabei wird der erste Abschnitt des Bahnrings (von der Kreuzung Brücken-/Mühlen-/Theaterstraße bis zur Kaßbergauffahrt) voraussichtlich Ende 2027 abgeschlossen sein. Die Arbeiten am Falkeplatz dauern voraussichtlich bis 2028. Die Fertigstellung der Strecke bis zur ERMAFA-Passage erfolgt laut VMS voraussichtlich 2030.
Titelfoto: Uwe Meinhold