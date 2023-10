18.10.2023 17:31 3.107 Kurzfristige Vollsperrung in Chemnitz: Straße unter der Brücke Neefestraße dicht

Am Montag muss in Chemnitz die Straße unter der Brücke Neefestraße kurzfristig in der Zeit von von 4 bis 20 Uhr voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am kommenden Montag muss in Chemnitz unterhalb der Brücke "Zufahrt zum Neefepark" kurzfristig voll gesperrt werden. Bereits im August kam es aufgrund der Abbrucharbeiten des südlichen Brückenbauwerks zu Verkehrseinschränkungen. © Maik Börner Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) mitteilte, gilt die Vollsperrung in der Zeit von 4 bis 20 Uhr. Grund dafür ist laut Stadt der Einbau des Traggerüsts für das südliche Brückenteilbauwerk. "Das heißt, die Bauphase, die bereits während des Brückenabbruchs zum Einsatz kam, wird für einen Tag wieder aktiviert (siehe Karte)", heißt es weiter aus dem Rathaus auf TAG24-Anfrage. Chemnitz Baustellen Vollsperrung wegen Abrissarbeiten an Gießerei: Neue Baustellen in Chemnitz In den Neefepark kommt Ihr dann über die stadtwärtige provisorische Rampe, die Ausfahrt ist nur über die Busschleuse an der Tuchschererstraße möglich.

"Dadurch verkehren die Linien 23, 43 und 93 auf einem geänderten Linienweg und es kommt zu einer eingeschränkten Bedienung der Haltestelle Clemens-Winkler-Straße", so die CVAG. Alle infos dazu findet Ihr auf der Webseite der CVAG. Die Karte zeigt die Erreichbarkeit des Neefeparks während der Sperrung am kommenden Montag. © Stadt Chemnitz Noch bis November des kommenden Jahres dauern die Arbeiten auf der Neefestraße in Chemnitz an. Sie dienen dazu, Verkehrssicherheit und auch die Barrierefreiheit zu erhöhen.

Titelfoto: Maik Börner