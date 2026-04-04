Mega-Baustelle auf Bundesstraße in Sachsen startet: Hier wird nach Ostern voll gesperrt
Lichtenstein - Am Dienstag startet auf der B173 zwischen Mülsen und St. Egidien (Landkreis Zwickau) eine neue Mega-Baustelle. Dazu ist eine Vollsperrung im jeweiligen Bauabschnitt nötig.
Auf circa 5,6 Kilometern wird zwischen der Brücke über den Mülsenbach in Mülsen und der Kreuzung mit der S255/Platanenstraße in St. Egidien die Fahrbahn der B173 in zwei Bauabschnitten erneuert. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit.
Der erste Abschnitt beginnt in Mülsen zwischen den Einmündungen zur St. Jacober Hauptstraße und zur St. Jacober Nebenstraße und endet an der Einmündung zur Äußeren Zwickauer Straße (Funkenburg).
Um die Erreichbarkeit des Netto‑Marktes sicherzustellen, gibt es hier zwei Teilabschnitte:
Teilabschnitt 1: In den Osterferien vom 7. bis 12. April erfolgen die Arbeiten vom Bauanfang bis zur Zufahrt des Netto‑Marktes, der Markt ist in dieser Zeit nur aus Richtung Chemnitz erreichbar
Teilabschnitt 2: Ab 13. April erfolgen die Arbeiten von der Netto‑Zufahrt bis zur Äußeren Zwickauer Straße, der Markt ist dann nur über das Ortszentrum Mülsen St. Jacob erreichbar
Anschließend wird der zweite Bauabschnitt von der Äußeren Zwickauer Straße bis zur Kreuzung bei St. Egidien umgesetzt. Für Restarbeiten an der Ampelanlage an der Einmündung zur S255 ist die Ferienwoche vom 13. bis 17. Juli vorgesehen.
Umleitungen erfolgen großräumig
Aufgrund der Arbeiten muss jeweils im betroffenen Bereich voll gesperrt werden.
Der Verkehr aus Chemnitz kommend wird über die S255 durch Lichtenstein, weiter über die S246 und die S283 durch Wildenfels und dann über die S 286 zurück zur B173 umgeleitet.
Aufgrund weiterer Baustellen muss die Verkehrsführung voraussichtlich ab dem 4. Mai geändert werden und verläuft dann in nördlicher Richtung über die S255, die S252 durch St. Egidien und Glauchau, weiter über die B175 und B93 bis zur Anschlussstelle Crossen und über die S286 zurück zur B173. Die Gegenrichtung wird analog dazu umgeleitet.
Die Kreuzung B173/S255-Platanenstraße bleibt befahrbar. Zeitweise wird der Verkehr dort halbseitig durch Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt.
Die Arbeiten sollen bis Ende Juni dieses Jahres abgeschlossen sein, die Baukosten betragen circa 2,1 Millionen Euro.
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