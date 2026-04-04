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Mega-Baustelle auf Bundesstraße in Sachsen startet: Hier wird nach Ostern voll gesperrt

Am Dienstag starten die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B173 zwischen Mülsen und St. Egidien. Dazu ist eine Vollsperrung im jeweiligen Bauabschnitt nötig.

Von Claudia Ziems

Lichtenstein - Am Dienstag startet auf der B173 zwischen Mülsen und St. Egidien (Landkreis Zwickau) eine neue Mega-Baustelle. Dazu ist eine Vollsperrung im jeweiligen Bauabschnitt nötig.

Für die Arbeiten auf der B173 zwischen Mülsen und St. Egidien sind abschnittsweise Vollsperrungen nötig. (Symbolfoto)
Für die Arbeiten auf der B173 zwischen Mülsen und St. Egidien sind abschnittsweise Vollsperrungen nötig. (Symbolfoto)  © 123rf/mariok

Auf circa 5,6 Kilometern wird zwischen der Brücke über den Mülsenbach in Mülsen und der Kreuzung mit der S255/Platanenstraße in St. Egidien die Fahrbahn der B173 in zwei Bauabschnitten erneuert. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit.

Der erste Abschnitt beginnt in Mülsen zwischen den Einmündungen zur St. Jacober Hauptstraße und zur St. Jacober Nebenstraße und endet an der Einmündung zur Äußeren Zwickauer Straße (Funkenburg).

Um die Erreichbarkeit des Netto‑Marktes sicherzustellen, gibt es hier zwei Teilabschnitte:

Baustellen Chemnitz: Baustellen in Chemnitz: Hier gibt es ab sofort Vollsperrungen
Chemnitz Baustellen Baustellen in Chemnitz: Hier gibt es ab sofort Vollsperrungen

  • Teilabschnitt 1: In den Osterferien vom 7. bis 12. April erfolgen die Arbeiten vom Bauanfang bis zur Zufahrt des Netto‑Marktes, der Markt ist in dieser Zeit nur aus Richtung Chemnitz erreichbar

  • Teilabschnitt 2: Ab 13. April erfolgen die Arbeiten von der Netto‑Zufahrt bis zur Äußeren Zwickauer Straße, der Markt ist dann nur über das Ortszentrum Mülsen St. Jacob erreichbar

Anschließend wird der zweite Bauabschnitt von der Äußeren Zwickauer Straße bis zur Kreuzung bei St. Egidien umgesetzt. Für Restarbeiten an der Ampelanlage an der Einmündung zur S255 ist die Ferienwoche vom 13. bis 17. Juli vorgesehen.

Umleitungen erfolgen großräumig

Der Verkehr muss aufgrund der Vollsperrung großräumig umgeleitet werden. (Symbolfoto)
Der Verkehr muss aufgrund der Vollsperrung großräumig umgeleitet werden. (Symbolfoto)  © dpa/Angelika Warmuth

Aufgrund der Arbeiten muss jeweils im betroffenen Bereich voll gesperrt werden.

Der Verkehr aus Chemnitz kommend wird über die S255 durch Lichtenstein, weiter über die S246 und die S283 durch Wildenfels und dann über die S 286 zurück zur B173 umgeleitet.

Aufgrund weiterer Baustellen muss die Verkehrsführung voraussichtlich ab dem 4. Mai geändert werden und verläuft dann in nördlicher Richtung über die S255, die S252 durch St. Egidien und Glauchau, weiter über die B175 und B93 bis zur Anschlussstelle Crossen und über die S286 zurück zur B173. Die Gegenrichtung wird analog dazu umgeleitet.

Baustellen Chemnitz: Brückenbauarbeiten in Sachsen: Sperrungen nötig
Chemnitz Baustellen Brückenbauarbeiten in Sachsen: Sperrungen nötig

Die Kreuzung B173/S255-Platanenstraße bleibt befahrbar. Zeitweise wird der Verkehr dort halbseitig durch Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Arbeiten sollen bis Ende Juni dieses Jahres abgeschlossen sein, die Baukosten betragen circa 2,1 Millionen Euro.

Titelfoto: 123rf/mariok

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