Mega-Baustelle auf Bundesstraße in Sachsen startet: Hier wird nach Ostern voll gesperrt

Lichtenstein - Am Dienstag startet auf der B173 zwischen Mülsen und St. Egidien (Landkreis Zwickau ) eine neue Mega-Baustelle. Dazu ist eine Vollsperrung im jeweiligen Bauabschnitt nötig.

Für die Arbeiten auf der B173 zwischen Mülsen und St. Egidien sind abschnittsweise Vollsperrungen nötig. (Symbolfoto) © 123rf/mariok

Auf circa 5,6 Kilometern wird zwischen der Brücke über den Mülsenbach in Mülsen und der Kreuzung mit der S255/Platanenstraße in St. Egidien die Fahrbahn der B173 in zwei Bauabschnitten erneuert. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit.

Der erste Abschnitt beginnt in Mülsen zwischen den Einmündungen zur St. Jacober Hauptstraße und zur St. Jacober Nebenstraße und endet an der Einmündung zur Äußeren Zwickauer Straße (Funkenburg).

Um die Erreichbarkeit des Netto‑Marktes sicherzustellen, gibt es hier zwei Teilabschnitte:

Teilabschnitt 1: In den Osterferien vom 7. bis 12. April erfolgen die Arbeiten vom Bauanfang bis zur Zufahrt des Netto‑Marktes, der Markt ist in dieser Zeit nur aus Richtung Chemnitz erreichbar

Teilabschnitt 2: Ab 13. April erfolgen die Arbeiten von der Netto‑Zufahrt bis zur Äußeren Zwickauer Straße, der Markt ist dann nur über das Ortszentrum Mülsen St. Jacob erreichbar

Anschließend wird der zweite Bauabschnitt von der Äußeren Zwickauer Straße bis zur Kreuzung bei St. Egidien umgesetzt. Für Restarbeiten an der Ampelanlage an der Einmündung zur S255 ist die Ferienwoche vom 13. bis 17. Juli vorgesehen.