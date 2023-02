Sperrungen ab Montag in Chemnitz: Baustellen auf Hainstraße und Zwickauer Straße

Chemnitz - In Chemnitz erwarten Euch in der kommenden Woche einige Einschränkungen auf den Straßen. Wir sagen Euch, wo gebaut wird.

Ab Montag bis voraussichtlich Mittwoch wird die Neefepark-Ausfahrt auf die Neefestraße stadteinwärts gesperrt. In der Zeit von 8 bis 16 Uhr werden hier Baumschneidearbeiten durchgeführt. Eine Umleitung ist über die Neefestraße, Mauersberger Straße als Wendefahrt möglich. Auch die Linien 23 und 43 der CVAG verkehren deshalb umgeleitet.

Bis 30. April wird es ebenfalls aufgrund von Fernwärmeerschließung auf der Hainstraße zwischen Fürstenstraße und Ludwig-Kirsch-Straße und zwischen Gießerstraße und Peterstraße eine Vollsperrung geben. Die Baumaßnahme wird in Abschnitten durchgeführt. Eine Umleitung führt über: Fürstenstraße - Dresdner Straße - Palmstraße beziehungsweise Hainstraße - Lessingstraße - Dresdner Straße. Die Linien 21 und 31 der CVAG werden ebenfalls umgeleitet.

Eine halbseitige Fahrbahnsperrung erwartet Euch ab Montag auf der Fürstenstraße an der Kreuzung Hainstraße. Grund ist hier die Fernwärmeerschließung bis 31. März.

Die Fahrspuren, die an den Gleisen liegen, werden gesperrt.

Eine Woche später als geplant startet nun am morgigen Montag die Baustelle auf der Zwickauer Straße . Hier wird bis voraussichtlich Ende des Jahres die Straßenbahntrasse Schönau erneuert.

Der Radweg entlang der S297 stellt eine Verbindung vom Stadtgebiet Plauen zur Talsperre Pöhl her. (Archivbild) © Igor Pastierovic/dpa-Zentralbild/dpa

An der S297 soll zwischen der Parkplatzzufahrt am Gunzenberg und der Staumauer der Talsperre Pöhl auf circa 980 Metern ein neuer Radweg angelegt werden.

Dafür beginnen am Montag Rodungsarbeiten. Voraussichtlich vom 13. März bis Oktober sollen die Bauarbeiten für den Radweg dauern. Das Projekt wird in vier Abschnitten realisiert. Der Verkehr wird währenddessen mit Ampelregelung halbseitig am jeweiligen Bauabschnitt vorbeigeführt.

Der 2,50 Meter breite Radweg wird auf bereits vorhandenen Pfaden und auch entlang der S297 errichtet.



"Der geplante Abschnitt ist ein Teil der Gesamtkonzeption eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges Plauen - Möschwitz - Jocketa - Neudörfel entlang der S297. Zukünftig ist der Radweg entlang der S297 Bestandteil des Elsterradweges. Er stellt außerdem eine Verbindung vom Stadtgebiet Plauen zum touristischen Ausflugsziel Talsperre Pöhl her", teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit.



Die Gesamtkosten für den Bau des Radwegs belaufen sich auf circa 850.000 Euro.