Vollsperrung bis Sommer 2027: Baustelle auf Bundesstraße in Sachsen startet

Großhartmannsdorf - Am kommenden Montag beginnen die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der B101 im Großhartmannsdorfer Ortsteil Mittelsaida (Landkreis Mittelsachsen). Die circa 765 Meter lange Strecke wird grundhaft erneuert.

Auf der B101 finden ab kommender Woche umfangreiche Bauarbeiten statt. (Symbolfoto) © 123RF/kasto

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, sollen die umfangreichen Arbeiten bis Sommer 2027 abgeschlossen sein.

Unter anderem werden die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut, eine neue Ampelanlage an der Kreuzung B101/S207 errichtet, die Straßenbeleuchtung modernisiert und auch die Trinkwasser-, Abwasser- und Stromleitungen erneuert.

Die Baumaßnahme wird in zwei Hauptabschnitten mit insgesamt drei Bauphasen ausgeführt. Während der Arbeiten ist eine Vollsperrung der B101 nötig.

Abschnitt 1 im Jahr 2026:

Voraussichtlich von April bis Dezember 2026 wird der Bereich von der Brücke bis zur neuen Versickerungsanlage am Ortsausgang Richtung Pockau erneuert. Voraussichtlich von Juni bis Dezember 2026 wird die Kreuzung der B101 mit der S207 grundhaft saniert.

Der Verkehr aus Richtung Freiberg wird ab Großhartmannsdorf über Gränitz und Großwaltersdorf nach Mittelsaida umgeleitet. Aus Richtung Pockau erfolgt die Umleitung an der Kreuzung B101/S207 über Sayda und Obersaida zurück zur B101.

Die Kreuzung der S207 mit der S215 wird laut LASuV für den Lkw-Verkehr verbreitert und mit einer Ampel geregelt.