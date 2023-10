15.10.2023 06:57 Vollsperrung wegen Abrissarbeiten an Gießerei: Neue Baustellen in Chemnitz

In Chemnitz wird ab Montag unter anderem in der Schönherrstraße und in Bernhardstraße voll gesperrt. Wir sagen Euch, wo Ihr mit Baustellen rechnen müsst!

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Neue Woche, neue Baustellen! In Chemnitz wird unter anderem in der Schönherrstraße und in Bernhardstraße voll gesperrt. Erste Teile der Gießerei-Brandruine wurden bereits im Juni abgetragen. © Harry Härtel Noch bis 10. November wird die Salzstraße von Hausnummer 82 bis 108 als Tagesbaustelle (7 bis 15 Uhr) aufgrund von Arbeiten zum Breitbandausbau voll gesperrt. Ab Montag ist die Schönherrstraße zwischen Nordstraße und Blankenburgstraße voll gesperrt. Der Verkehr wird über Nordstraße - Müllerstraße - Zöllnerplatz - Blankenauer Straße - Chemnitztalstraße - Dammweg - Blankenburgstraße umgeleitet. Die Salzstraße ist an der Schönherrstraße voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist der Abriss der Brandruine der Gießerei bis voraussichtlich 30. November. Chemnitz Baustellen Wegen Breitbandausbau! Diese Straße in Chemnitz muss voll gesperrt werden Aufgrund von Arbeiten am Energienetz kommt es ab Montag bis 28. Oktober zur Vollsperrung der Georgistraße in Höhe Querweg. Umleitung: Adelsbergstraße - Südring - Zschopauer Straße. Ab Montag werden auf der Barbarossastraße zwischen Walter-Oertel-Straße und Hausnummer 33 abschnittsweise die Gehwege gesperrt und die Walter-Oertel-Straße wird voll gesperrt. Grund ist eine Störungsbeseitigung von PYUR bis 3. November. Eine weitere Vollsperrung erwartet Euch ab Montag in der Bernhardstraße zwischen Jahnstraße und Clausstraße. Der Verkehr wird über: Clausstraße - Charlottenstraße - Lutherstraße - Zschopauer Straße - Rembrandtstraße umgeleitet. Die Arbeiten zur Fernwärmeerschließung im vierten Bauabschnitt sollen bis voraussichtlich 20. Dezember dauern. Auf der A4 Richtung Aachen wird ab Montag zwischen dem Autobahnkreuz Chemnitz und der Anschlussstelle Wüstenbrand die zweite Überholspur gesperrt. Grund dafür sind Erneuerungsarbeiten, die voraussichtlich bis 10. November dauern. Der Verkehr wird zweistreifig vorbeigeführt.

Folgende Baustellen in Chemnitz haben laut Stadt ein neues Enddatum Die Henriettenstraße zwischen Franz-Mehring-Straße und Erich-Mühsam-Straße bleibt noch bis 27. Oktober voll gesperrt. © Claudia Ziems Noch bis 25. Oktober dauern die Arbeiten in der Scheffelstraße zwischen Einfahrt "Rosarium" und Brücke Abzweig Kauffahrtei. Die Vollsperrung bleibt also noch bestehen. Umleitung: Helbersdorfer Straße - Südring - Annaberger Straße.

Auch die Straßenbauarbeiten in der Henriettenstraße auf dem Kaßberg dauern noch bis 27. Oktober an. Hier ist zwischen Franz-Mehring-Straße und Erich-Mühsam-Straße voll gesperrt. Die Jagdschänkenstraße in Höhe Neue Straße bleibt ebenfalls bis 27. Oktober halbseitig gesperrt. Chemnitz Baustellen Bundesstraße wird ausgebaut: Vollsperrung wegen Baumfällarbeiten nötig Bis 3. November sollen die Arbeiten in der Wildparkstraße, Röhrsdorfer Allee zwischen Leipziger Straße (Röhrsdorf) und Röhrsdorfer Allee dauern. Hier ist wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Auch die Vollsperrung in der Bernhardstraße zwischen Hans-Sachs-Straße und Rudolfstraße bleibt länger bestehen. Die Arbeiten im 3. Bauabschnitt sollen noch bis 10. November dauern. Umleitung: Clausstraße - Charlottenstraße - Lutherstraße - Zschopauer Straße - Rembrandtstraße. B175-Brücke über Muldeflutrinne: Baumfällarbeiten nötig Am Montag starten die Baumfällarbeiten zur Vorbereitung des Ersatzneubaus der B175-Brücke über die Muldeflutrinne. Das Bauvorhaben ist Teil des Ausbaus der Bundesstraße von zwei auf vier Fahrstreifen zwischen Niederschindmaas und Glauchau. Der Bau der Brücke soll im ersten Halbjahr 2025 beginnen. Dazu müssen 2024 Leitungen verlegt werden, für die die Fällungen erforderlich sind. Die Auestraße muss während der Arbeiten zwischen B175/Hochuferstraße und Frankenweg voll gesperrt werden. Mehr Infos dazu findet Ihr im TAG24-Artikel "Bundesstraße wird ausgebaut: Vollsperrung wegen Baumfällarbeiten nötig".

