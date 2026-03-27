Neuer Laser-Blitzer für Chemnitz: So teuer war er

Chemnitz - Aus dem Umzug wurde ein Neubau : Der stationäre Blitzer in der Neefestraße in Chemnitz sollte in die Reichsstraße vor die Grundschule umziehen. Seit rund einem Monat ist die Anlage in Betrieb. Vom Blitzer aus der Neefestraße stammt jedoch weder die äußere Hülle noch die Messtechnik.

Die leere Blitzersäule an der Kappler Drehe wird bald abgebaut. © Sven Gleisberg

"Die Geschwindigkeits-Messanlage an der Neefestraße arbeitete mit Sensoren innerhalb der Fahrbahn und war deshalb anfällig für Wartungs- und Reparaturkosten. Daher wurde die Entscheidung getroffen, das System gegen eine laserbasierte Anlage auszutauschen und diese am neuen Standort Reichsstraße aufzubauen", teilt eine Stadtsprecherin auf Anfrage mit.

"Die Gesamtkosten für die Errichtung der Geschwindigkeits-Messanlage beläuft sich auf etwa 93.500 Euro, inklusive eines neuen Towers, Messsystem, Planung, Tiefbau und Leitungsanschluss."

In der Neefestraße steht aktuell noch die leere Hülle der abgeschalteten Anlage. Laut Rathaus wird die Säule demnächst abgebaut und nicht wiederverwendet.