Neuer Laser-Blitzer in Chemnitz: So teuer war er
Chemnitz - Aus dem Umzug wurde ein Neubau: Der stationäre Blitzer in der Neefestraße in Chemnitz sollte in die Reichsstraße vor die Grundschule umziehen. Seit rund einem Monat ist die Anlage in Betrieb. Vom Blitzer aus der Neefestraße stammt jedoch weder die äußere Hülle noch die Messtechnik.
"Die Geschwindigkeits-Messanlage an der Neefestraße arbeitete mit Sensoren innerhalb der Fahrbahn und war deshalb anfällig für Wartungs- und Reparaturkosten. Daher wurde die Entscheidung getroffen, das System gegen eine laserbasierte Anlage auszutauschen und diese am neuen Standort Reichsstraße aufzubauen", teilt eine Stadtsprecherin auf Anfrage mit.
"Die Gesamtkosten für die Errichtung der Geschwindigkeits-Messanlage beläuft sich auf etwa 93.500 Euro, inklusive eines neuen Towers, Messsystem, Planung, Tiefbau und Leitungsanschluss."
In der Neefestraße steht aktuell noch die leere Hülle der abgeschalteten Anlage. Laut Rathaus wird die Säule demnächst abgebaut und nicht wiederverwendet.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Seit Mitte Februar ist auch der neue Blitzer, der Ende 2025 in der Bahnhofstraße in Höhe Reitbahnstraße installiert wurde, scharf geschaltet. Ob dieses Jahr weitere Überwachungsanlagen angeschafft werden, dazu hält sich die Stadt bedeckt: "Aufgrund laufender Planungen sind zum aktuellen Zeitpunkt keine Auskünfte möglich."
Wo sonst wöchentlich geblitzt wird in unserer Stadt, erfahrt Ihr unter Chemnitz-Blitzer.
Titelfoto: Sven Gleisberg