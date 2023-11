Acht Gründe, nicht daheim zu bleiben: Das ist in Chemnitz und Umgebung los

Am Samstag ist jede Menge los in Chemnitz und Umgebung: Hochzeitsmesse, Bergwerksführung oder Nachtflohmarkt. Ihr habt die Qual der Wahl.

Von Victoria Winkel

Hochzeitsmesse in Zwickau, Bergwerksführung in Annaberg oder Nachtflohmarkt in Chemnitz: Am heutigen Samstag ist jede Menge los in Chemnitz und Umgebung. Wenn Ihr noch keine Pläne habt, schaut mal in unsere Tipps. Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Bildungsmesse

Chemnitz - Ihr seid auf der Suche nach einer weiterführenden Schule für Eure Kinder und wisst noch nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll? In der Messe Chemnitz (Messeplatz 1, Halle2) habt Ihr die Möglichkeit, die Chemnitzer Schulen und ihre verschiedenen Profile kennenzulernen. Die Messe ist von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Führung im Gößner

Annaberg-Buchholz - Das Silberbergwerk "Im Gönner" ist Teil des Erzgebirgsmuseums (Große Kirchgasse 16), mitten in der Annaberger Innenstadt. Das Bergwerk, das auf eine 500-jährige Geschichte zurückblickt und aus der Zeit der Stadtgründung stammt, wurde erst 1992 wiederentdeckt. Ihr könnt in bis zu 24 Metern Tiefe Stollen, Schächte und originale Abbauspuren aus der Zeit der Stadtgründung entdecken. Führungen durch das Silberbergwerk sind um 11, 12.30, 14 und 15.30 Uhr möglich. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Der Besuch ist erst für Kinder ab 6 Jahren möglich.

Im Besucherbergwerk "Im Gößner" geht es 24 Meter tief in die Erde. © Uwe Meinhold

Traumtage in der Messe

Zwickau - Damit der schönste Tag im Leben auch wirklich richtig toll wird, könnt Ihr Euch im Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau (Leipziger Straße 182) bei den "Traumtagen" über Abend- und Festmode, Fotografie, Friseur, Trauringe, Floristin, Catering, Torten & Co. informieren. Es gibt auch Tipps zur Hochzeitplanung, Tanzschulen, Geschenke und vieles mehr. Wer Abiball, Jugendweihe oder Geburtstagsfeiern plant, ist bei der Messe ebenfalls an der richtigen Adresse. Die Messe findet von 11 bis 18 Uhr statt.

Damit große Feiern und Feste wirklich zu Traumtagen werden, findet in Zwickau die gleichnamige Messe statt. © dyachenkopro/123RF

Nachtflohmarkt

Chemnitz - "Trödeln macht glücklich", heißt es ab 15 Uhr in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1). Hier könnt Ihr bis 23 Uhr beim Nachtflohmarkt in kleinen Schätzen stöbern oder alte und neue Raritäten entdecken. Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Der Parkplatz kostet ebenfalls 3 Euro.

In der Messe Chemnitz wird an diesem Samstag wieder getrödelt beim Nachtflohmarkt. © Uwe Meinhold

Das Doppelte Lottchen

Chemnitz - In einem Ferienlager treffen Lotte und Luise aufeinander. Die beiden Mädchen gleichen sich wie ein Ei dem anderen, kennen sich bislang aber nicht. Denn Lotte lebt in München, Luise in Wien. Nach dem ersten Schock freunden sich Luise und Lotte an und treffen dann eine folgenschwere Entscheidung: Sie tauschen die Rollen. Wie die Geschichte vom "Doppelten Lottchen" ausgeht, erfahrt ihr im Chemnitzer Figurentheater im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27). Los geht es um 16 Uhr. Karten gibt es für 12 Euro.

Luise und Lotte gleichen sich wie ein Ei dem anderen. © Theater Chemnitz/Nasser Hashemi

Bierverkostung

Pockau-Lengefeld - Bier ist nicht gleich Bier - jede Sorte hat ihre Eigenarten. In der Bierfabrik in Pockau-Lengefeld (Bahnhofstraße 6) könnt Ihr bei einem Craft Beer Testing verschiedene und interessante Biere aus aller Welt kennenlernen. Dazu gibt es jede Menge Informationen und Geschichten zu dem Gerstensaft. Die Verkostung startet um 19.30 Uhr. Ihr könnt Euch über WhatsApp anmelden, unter der Telefonnummer: 0172/9598266.

Bei einer Verkostung lernt ihr verschiedene Sorten Bier kennen. © jeka81/123 RF

31. FolkHerbst im Malzhaus

Plauen - Im Malzhaus Plauen (Alter Teich 7-9) findet wieder der FolkHerbst statt. An diesem Samstag könnt Ihr Euch auf das Konzert von Slack Bird freuen. Die Finnen lassen das klassische Banjospiel der Appalachen mit den dunklen Melodien der dröhnenden finnischen Traditionsmusik verschmelzen. Wie das klingt, erfahrt ihr um 20 Uhr. Tickets können online für 15,48 Euro gekauft werden.

Der Mocc Klub feiert seinen 16. Geburtstag. © 123RF/salajean

Birthday Party