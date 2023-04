Acht Ideen für einen Ausflug in Chemnitz und Umgebung

Vom Frühlingsfest über eine Rundfahrt auf der Talsperre oder eine Führung in Leichter Sprache ist bei den Tipps in Chemnitz und Umgebung für jeden was dabei.

Von Victoria Winkel

Habt Ihr schon Pläne für den Sonntag gemacht? Falls nicht, hätten wir da ein paar Vorschläge für Euch. Vom Frühlingsfest in Zschopau über eine Rundfahrt auf der Talsperre oder eine Führung in Leichter Sprache ist für jeden was dabei.

Besuch im Naturpark

Penig - Im Naturpark Köbe in Penig (Markersdorfer Weg/an der B95) gibt es zahlreiche heimische Tiere wie Schafe, Hühner, Pferde oder Esel zu sehen. Auch ein Gehege mit Damwild gibt es. Kleine Tiere wie Meerschweinchen oder Hasen haben hier ebenfalls ein Zuhause. Der Naturpark ist von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet.

Esel, Schafe, Pferde und viele weitere Tiere sind im Naturpark Köbe zu Hause. © Maik Börner

Jump'n'Play

Chemnitz - Im Jump'n'Play in der Ermafa-Passage (Reichsstraße 58) kommt jeder hoch hinaus. Es gibt verschiedene Sprungbereiche und Trampoline. Auch die ganz kleinen Besucher kommen im Kleinkindbereich auf Ihre Kosten, es warten Bobbycars, Bällebad und Co. auf die Minis. Geöffnet ist ab 9 Uhr. Der Eintritt zum Indoorspielplatz kostet für Ein- bis Dreijährige 6 Euro, ab 4 Jahren 7 Euro und ab 13 Jahren 5 Euro. 30 Minuten auf der Trampolinanlage kosten ab 4 Jahren 11 Euro, ab 13 Jahren 9 Euro.

Hüpfen, Springen oder im Bällebad baden: im Jump'n'Play in der Ermafa kein Problem. © Ralph Kunz

Singlewanderung

Oberwiesenthal - Keine Lust mehr, alleine wandern zu gehen? Am Fichtelberg könnt Ihr an der zweiten Singlewanderung teilnehmen. Die Tour ist etwa zehn Kilometer lang und bietet malerische Ausblicke auf die Landschaft. Der Rückweg findet mit der Fichtelbergbahn statt. Zum Abschluss gibt es eine Stärkung in der Herzlhütte. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Gästeinformation im "Wiesenthaler K3" (Karlsbader Straße 3). Die Teilnahme kostet 7 Euro zzgl. 10 Euro für die Fichtelbergbahn. Anmeldung unter der Telefonnummer 037348/155050.

Am Fichtelberg findet die zweite Singlewanderung statt. © 123RF/ gekaskr

Führung durchs smac in Leichter Sprache

Chemnitz - Um 10.30 Uhr könnt Ihr im Sächsischen Museum für Archäologie in Chemnitz smac (Stefan-Heym-Platz 1) an einer Führung in Leichter Sprache teilnehmen. Das ist eine Führung in einer ganz besonders verständlichen Sprache. Bei dem Rundgang wird gezeigt, wie die Menschen früher gelebt haben, und man kann Waffen, Schmuck, Geschirr, Tiere und vieles mehr entdecken. Die Führung ist kostenfrei, Ihr zahlt nur den Museumseintritt. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Im smac könnt Ihr heute an einer Führung in Leichter Sprache teilnehmen. © Hendrik Schmidt/dpa

Rundfahrt auf der Talsperre

Kriebstein - Ahoi auf der Talsperre! Mit der MS "Hainichen" und der MS "Kriebstein" könnt Ihr auf große Rundfahrt auf der Talsperre Kriebstein (An der Talsperre 4) gehen. Das erste Schiff legt in Kriebstein um 11 Uhr ab, in Lauenhain um 11.30 Uhr. Bei der gemütlichen Tour über das Wasser lernt Ihr die malerische Umgebung rund um die Talsperre kennen. Das Ticket kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder bis 4 Jahre können kostenfrei mitfahren.

Mit der "Kriebstein" oder der "Hainichen" könnt Ihr zu einer Rundfahrt auf der Talsperre Kriebstein aufbrechen. © Kristin Schmidt

Zschopauer Frühlingsfest

Zschopau - Es ist Rummel-Zeit in Zschopau. "An den Anlagen" findet das Zschopauer Frühlingsfest statt. Fahrgeschäfte, Losbuden und viele Leckereien warten in der Erzgebirgsstadt auf Euch. Los geht's ab 13 Uhr.

Der Mittelsächsische Schaustellerverband veranstaltet das Zschopauer Frühlingsfest. © 123RF/anygrant

Spielemuseum

Chemnitz - Im Deutschen Spielemuseum in Chemnitz (Neefestraße 78a) warten unzählige Spiele auf Euch, darunter historische Spiele, Spieleklassiker und Neuheiten. Im Außenbereich gibt es Boule, Freiluftschach und Jenga. Das Spielemuseum ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Im Deutschen Spielemuseum in Chemnitz gibt es historische Spiele, Klassiker, Neuheiten und vieles mehr. © Ralph Kunz

Die unendliche Geschichte

Plauen - Wer kann sich nicht an Phantásien, die Kindliche Kaiserin und den Glücksdrachen Fuchur aus "Die unendliche Geschichte" erinnern? In einer Kooperation mit dem Puppentheater Zwickau gibt es die Erzählung von Michael Ende im Vogtlandtheater Plauen (Theaterplatz) zu sehen. Um 15 Uhr startet Bastian Balthasar Bux zu seiner abenteuerlichen Reise. Das Stück, das etwa 75 Minuten dauert (ohne Pause), ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Restkarten gibt es ab 19 Euro.

In Plauen könnt Ihr am Samstag "Die Unendliche Geschichte" von Michael Ende sehen. © PR/André Leischner

Alle Angaben ohne Gewähr