21.04.2024 06:33 1.582 Acht Ideen für einen Ausflug in Chemnitz und Umgebung

Am Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung eine Menge los wie der Tag der Heimatgeschichte in Annaberg oder die Frühjahrswanderung in Penig.

Von Victoria Winkel

Habt Ihr schon Pläne für den Sonntag gemacht? Falls nicht, hätten wir da ein paar Vorschläge für Euch. Von einer Frühjahrswanderung über einen Trödelmarkt oder Spaß im Kletterwald ist in Chemnitz und Umgebung für jeden was dabei. 30. Frühjahrswanderung Penig - Der Heimat- und Verkehrsvereins "Rochlitzer Muldental" e. V. nimmt Euch mit zu einer etwa 13 Kilometer langen Rundwanderung von Penig nach Wolkenburg. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz vom Peniger Bad (Zinnberger Straße 21a). Von da aus geht es über den Muldentalwanderweg nach Zinnberg und über die Hängebrücke nach Thierbach bis Wolkenburg. Auf der rechten Muldenseite führt die Wanderung zurück nach Penig. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird um eine Spende gebeten. In Penig könnt Ihr an der Frühjahrswanderung teilnehmen. © 123rf/vikaviktoria007 Trödelmarkt auf dem Kät-Platz Annaberg-Buchholz - Auf dem Kät-Platz an der B95 in Annaberg-Buchholz kann wieder getrödelt werden. Unter dem vielfältigen Angebot findet Ihr Haushaltsartikel, Bücher, Kleidung oder auch historische Gegenstände. Der Trödelmarkt findet von 9 bis 17 Uhr statt. Auf dem Kät-Platz in Annaberg-Buchholz findet ein Trödelmarkt statt. © 123RF / Jackf Hoch hinaus im Kletterwald Chemnitz - Abenteurer, Mut, Ausdauer und Geschicklichkeit stehen bei einem Ausflug in den Kletterwald im Mittelpunkt. Im Kletterwald Chemnitz-Rabenstein (Oberfrohnaer Straße 165) warten zwölf Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen auf Euch mit insgesamt 121 Elementen und einer Gesamtlänge von 1503 Metern. Der Kletterwald öffnet um 10 Uhr. Zweieinhalb Stunden Kletterspaß kosten 22 Euro, Kinder (6 bis 9 Jahre) zahlen 14 Euro, Zehn- bis Dreizehnjährige 16 Euro, ab 14 Jahren 18 Euro und Schüler/Studenten 20 Euro. Es wird um telefonische Voranmeldung unter Tel. 0172/7962379 gebeten. Im Kletterwald Chemnitz-Rabenstein geht es hoch hinaus. © Matthias Lippmann Spaß auf der Sommerrodelbahn Augustusburg - Vor den Toren von Augustusburg könnt Ihr auch im Sommer rodeln, und zwar auf der Sommerrodelbahn von Rosts Wiesen. Auf sieben Steilkurven geht es 577 Meter den Berg hinab. Die Bahn ist ab 10 Uhr geöffnet. Die Einzelfahrt kostet 3,90 Euro, Kinder (8 bis 15 Jahre) zahlen 3,30 Euro. Über sieben Steilkurven könnt Ihr auf der Sommerrodelbahn auf Rosts Wiesen den Berg hinabsausen. © 123RF / Joruba Unterwegs mit der Parkeisenbahn Chemnitz - Die Chemnitzer Parkeisenbahn (Küchwaldring 24) dreht ihre Runden durch den frühlingshaften Küchwald. Auf dem 2,3 Kilometer langen Kurs kommt Ihr unter anderem an den Tennisplätzen und dem Kosmonautenzentrum vorbei. Der erste Zug fährt um 13 Uhr. Das Ticket kostet 3 Euro, Kinder zahlen 2 Euro.

Die Parkeisenbahn dreht ihre Runden durch den Küchwald. © Kristin Schmidt 26. Tag der Heimatgeschichte Annaberg-Buchholz - Im Kulturzentrum Erzhammer (Buchholzer Straße 2) findet zum Tag der Heimatgeschichte an diesem Samstag eine große heimatgeschichtliche Börse mit Land- und Postkarten, Literatur und mehr statt. Dazu gibt es noch Vorträge von verschiedenen Heimatforschern. Los geht's um 13.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Erzhammer findet der 26. Tag der Heimatgeschichte statt. © Uwe Meinhold Das NeinHorn Plauen - Das NeinHorn lebt im rosa Herzwald und sagt natürlich zu allem "Nein". Als die fluffigen Muffelwesen in den Herzwald kommen und das NeinHorn treffen, ist es am Anfang schwierig. Doch mit der Zeit wird es Teil ihrer Geschichte und sie begeben sich auf eine wunderbare Reise. Wie die Geschichte um das NeinHorn ausgeht, erfahrt Ihr um 15 Uhr auf der Kleinen Bühne des Vogtlandtheaters Plauen (Theaterplatz). Tickets gibt es für 14 Euro. Die Aufführung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Das NeinHorn ist ein fluffiges Muffelwesen, das zu allem "Nein" sagt. © PR/Theater Plauen-Zwickau/ André Leischner Wo drückt der Schuh? Chemnitz - Birgit Lehmann schlüpft mal wieder in historische Roben und begrüßt die Besucher vom Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) als Gräfin Frederike von Grünberg zum Schlossgeflüster. Diesmal dreht sich alles um das Thema Schuhe mit faszinierender Schuhgeschichte und -geschichten. Das Schlossgeflüster "Zeigt her Eure Füßchen! Wo drückt der Schuh?" beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 25,90 Euro. TAG24 wünscht Euch viel Spaß!

Titelfoto: Matthias Lippmann, PR/Theater Plauen-Zwickau/ André Leischner, Kristin Schmidt