Acht spannende Ausflugsziele für Groß und Klein in und rund um Chemnitz
Chemnitz - Die Sonne lacht und auch die Temperaturen zeigen sich endlich frühlingshaft! Gepaart mit unseren Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung steht einem perfekten Samstag nichts mehr im Wege.
Blutspendemarathon
Chemnitz - Ganz nach dem Motto "Jeden Tag eine gute Tat" könnt Ihr am Samstag von 9 bis 20 Uhr zum Blutspenden in die Galerie Roter Turm (Neumarkt 2) gehen und einen wichtigen Beitrag zur regionalen Patientenversorgung leisten.
Der DRK-Blutspendemarathon findet bereits zum 45. Mal statt.
Um eine Voranmeldung wird gebeten, sie ist jedoch nicht notwendig.
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Finde Deinen Sportverein
Chemnitz - Im Sportforum Chemnitz (Reichenhainer Straße 154) lädt Euch der Stadtsportbund Chemnitz e.V. am Samstag von 10 bis 15 Uhr zu einem Schnuppertag ein, bei dem Groß und Klein in verschiedene Sportarten reinschnuppern können.
Die Kleinsten im Alter von drei bis sieben Jahren (ausgenommen Schulkinder) können zudem das Kindersportabzeichen FLIZZY ablegen.
Um daran teilzunehmen, werden Sportkleidung und Hallenschuhe (auch für die Eltern und Begleitpersonen) benötigt.
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.
Vintage-Shopping
Chemnitz - Im Rahmen der "Fashion Revolution Week", die noch bis zum 28. April läuft, findet am Samstag im LUXOR (Hartmannstraße 11) von 10.30 bis 18 Uhr ein "Vintage Kilo Sale" statt.
Schau Dich um und pack Deine favorisierten Vintage-Klamotten zusammen. Am Ende werden alle Stücke gewogen und daraus wird der Preis bestimmt. Der Richtwert liegt bei 59 Euro pro Kilo. Ihr müsst aber kein ganzes Kilo kaufen.
Limitierte Gratis-Tickets gibt es online, ansonsten kostet der Eintritt 3 Euro.
Videoclip-Disko
Chemnitz - Wer erinnert sich noch an die Musikvideos von Take That, den Spice Girls, Nirvana, den Fantastischen Vier, DJ Bobo (58) oder Blümchen (45)? Am Samstagabend werden diese und noch viele mehr bei "Simply The 90s' and 2000s' Best - Die Original Videoclip-Disko" in neuem Glanz präsentiert.
Performt wird die Videomix-Show von VJ Dirk Duske auf einer XXL-großen Full-HD-LED-Wand. Sämtliche Musikgenres der 1990er- und 2000er-Jahre sind in der Playlist.
Los geht's um 21 Uhr (P25) im Kraftverkehr Chemnitz (Fraunhoferstraße 60). Der Eintritt kostet ab 20 Euro. Outfits im 90er-Look sind erwünscht.
Jurassic Freizeitpark
Zwickau - Deutschlands größter mobiler Dinopark macht mit seinen mehr als 70 Urzeitwesen und gewaltigen Monstern in Lebensgröße auch in Zwickau auf dem Flugplatz (Reichenbacher Straße 131) halt. Dabei laden viele Modelle auch zum Klettern oder Draufsitzen ein und bieten jede Menge Fotomotive.
Der Park hat am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets kostet 14 Euro, für Kinder 13 Euro.
Frühjahrsputz im Stadtgebiet
Zwönitz - Für die einen ist es eine Last, für andere große Freude: der Frühjahrsputz. Doch nicht nur in den heimischen vier Wänden ist er vonnöten. Auch in den Städten muss der Dreck weg. So auch in Zwönitz.
So wird sich am Samstag an der Kita Regenbogen, am Markt sowie am Freibad getroffen, um die Stadt wieder zum Strahlen zu bringen. Der Verein Zwönitz Miteinander e.V. stellt Müllsäcke. Handschuhe und festes Schuhwerk sollen mitgebracht werden.
Im Anschluss treffen sich alle zum gemeinsamen Pizza-Essen.
Frühlingsflohmarkt mit Zweirad-Auktion
Werdau - Auf dem Werdauer Marktplatz findet am Samstag nicht nur ein Flohmarkt (10 bis 14 Uhr) statt, bei dem wieder Kleidung, Spielzeug, Kindersachen, Schallplatten und Bücher ihren Besitzer wechseln können.
Zusätzlich kommen auch herrenlose Räder unter den Hammer. Um 11 Uhr geht's los. Die Auktion dauert etwa eine Stunde. Alle angebotenen Räder wurden im Stadtgebiet gefunden und nicht von ihren Besitzern abgeholt.
Der Ausweis muss mitgebracht werden und nur Barzahlung ist möglich.
Cornhole - der neue Trendsport für alle
Chemnitz - "Was ist 'Cornhole'?", fragst Du Dich gerade? Dann wird es höchste Zeit, genau das einmal auszuprobieren. "Cornhole" ist ein beliebtes Wurfspiel für ein bis vier Spieler. Dabei werden abwechselnd vier sogenannte Bags auf ein etwa acht Meter entferntes Board mit Loch geworfen. (Ein Punkt für einen Treffer auf dem Board, drei Punkte für einen Treffer ins Loch.) Gewonnen hat, wer zuerst 21 Punkte erreicht.
Neugierig? Dann schau zwischen 14 und 23 Uhr auf dem Garagen-Campus in der Alten Lackiererei (Zwickauer Straße 164) vorbei und probiere es selbst aus.
TAG24 wünscht Euch einen actionreichen Samstag!
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Titelfoto: Bildmontage: 123rf/ferli, 123rf/lightfieldstudios, Uwe Meinhold