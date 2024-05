Acht Tipps für einen abwechslungsreichen Feiertag

Am Vatertag ist in Chemnitz und Umgebung viel los wie De Randfichten in Blockhausen, Männertag in der Westernstadt oder Fütterzeit bei den Erdmännchen.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Es ist Feiertag! Egal ob man den heutigen Tag nun Christi Himmelfahrt oder Männertag nennt, es ist Zeit für einen Ausflug. In Chemnitz und der Region ist auch wieder jede Menge los wie der Vatertag in der Westernstadt Old Miners Creek oder der Tag der offenen Hoftür. Wir wünschen Euch einen schönen Tag.

Besuch in Blockhausen

Mulda/Dorfchemnitz - Im Walderlebniszentrum Blockhausen in Mulda (am Parkplatz an der Buswendeschleife halten, dann Spaziergang) könnt Ihr einigen sagenhaften Figuren wie Drachen, Wildschweinen oder Wikingern begegnen. Das Besondere: Die Holzfiguren wurden mithilfe von Kettensägen geschaffen. Bevor Ihr Blockhausen erreicht, liegt ein etwa zwanzigminütiger Spaziergang vor Euch. Da die Holzfiguren in der freien Natur stehen, gibt es keine Öffnungszeiten. Anlässlich des Himmelfahrtstags sind "De Randfichten" in Blockhausen zu Gast.

In Blockhausen könnt Ihr Kettensägekunst erleben. © Detlef Müller

Unterwegs mit dem Schienentrabi

Rochlitz - Habt Ihr Lust auf einen etwas anderen Fahrspaß? Die Schienentrabis vom Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde e. V. düsen am Feiertag zwischen Rochlitz und Göhren über die Schienen der einstigen Muldentalbahn. Die erste Abfahrt ist um 10 Uhr am Bahnhof Rochlitz (Bahnsteig 1). Weitere Touren starten um 12, 14 und 16 Uhr. Die Hin- und Rückfahrt nach Göhren dauert knapp zwei Stunden und kostet 15 Euro, für Kinder 8 Euro. Bis Wechselburg kostet das Ticket 11 Euro, ermäßigt 6 Euro. Eine Reservierung unter Tel. 037384/ 6515 wird empfohlen.

Der Schienentrabi ist unterwegs auf der Strecke der ehemaligen Muldentalbahn. © Ralph Kunz

Vatertag in der Westernstadt

Geyer - Auch in der Westernstadt "Old Miners Creek" (Badstraße in Geyer) wird der Vatertag gefeiert. Ihr könnt Euch auf verschiedene Aktionen und Attraktionen freuen. Geöffnet ist ab 10 Uhr.

In der Westernstadt Old Miners Creek wird der Vatertag gefeiert. © Kristin Schmidt

Familientag am König-Albert-Turm

Grünhain-Beierfeld - Am König-Albert-Turm auf dem Spiegelwald in Grünhain-Beierfeld (Alte Bernsbacher Straße 1) kommen an diesem Feiertag nicht nur Väter auf ihre Kosten, sondern die ganze Familie, mit Musik und viel Spiel und Spaß. Der Familientag beginnt um 10 Uhr.

Am König-Albert-Turm wird nicht nur der Männertag gefeiert, sondern ein Familientag. © 123RF/jeka81

Tag der offenen Hoftür

Lichtenau - Der Hof Landsprosse im Lichtenau Ortsteil Garnsdorf (Garnsdorfer Hauptstraße 42) lädt am Feiertag zu einem "Tag der offenen Hoftür" ein. Von 11 bis 17 Uhr könnt Ihr an Wildkräuterrundgängen im Rahmen der "Frühlingsspaziergänge Sachsen" teilnehmen, denn Kräuter stehen bei dem Hof im Mittelpunkt.

Essenszeit bei den Erdmännchen

Chemnitz - Im Chemnitzer Tierpark (Nevoigtstraße 18) kann man nicht nur mehr als 200 Arten von Tieren entdecken, sondern auch spannende Einblicke in das Leben von Leoparden, Zebras, Erdmännchen und Co. bekommen. Wer zum Beispiel schon immer mal wissen wollte, was ein Erdmännchen so frisst, sollte am heutigen Feiertag um 12 Uhr bei der Fütterung dabei sein. Der Tierpark öffnet um 9 Uhr. Erwachsene zahlen 6 Euro Eintritt, ermäßigt 3 Euro, Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres kommen kostenlos rein.



Pünktlich zur Mittagszeit findet eine öffentliche Fütterung bei den Erdmännchen statt. © Ralph Kunz

Führung durch die Villa Esche

Chemnitz - Die Villa Esche in Chemnitz (Parkstraße 58) wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Haus des Strumpffabrikanten Herbert Esche gebaut. Die Villa gilt als ein Meisterwerk der Moderne und Baudenkmal von europäischem Rang. Bei einem Rundgang könnt Ihr die Besonderheiten der Villa kennenlernen. Los geht es um 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 9,60 Euro, ermäßigt 6 Euro. Tickets können online gekauft werden. Der Museumseintritt (5 Euro, ermäßigt 3 Euro) ist in dem Ticket nicht enthalten und muss separat vor Ort gezahlt werden.

Bei einer Führung könnt Ihr die Villa Esche kennenlernen. © Uwe Meinhold

