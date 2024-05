20.05.2024 06:38 Acht Tipps für einen abwechslungsreichen Pfingstmontag

Am Pfingstmontag könnt Ihr in Chemnitz und Umgebung viel erleben, wie den Mühlentag, das Pfingstschmieden in Freiberg oder einen Besuch im Sonnenlandpark.

Von Victoria Winkel

Das lange Pfingstwochenende neigt sich dem Ende zu, aber in Chemnitz und Umgebung gibt es noch zahlreiche Ausflugs-Highlights, wie den Mühlentag, das Pfingstschmieden oder ein Besuch im Sonnenlandpark. Wir wünschen Euch einen schönen Feiertag. Mühlentag Sachsen - Traditionell öffnen am Pfingstmontag bundesweit rund 800 Mühlen ihre Türen, natürlich auch in Sachsen. Mit dabei sind zahlreichen Wind- und Wasser-, Dampf- und Motormühlen. Es werden Führungen und kleine Feste angeboten, Livemusik und kulinarische Köstlichkeiten. Alle teilnehmenden Mühlen findet Ihr auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung.

Am Pfingstmontag findet der Mühlentag statt. © DPA/Robert Michael Besuch im Sonnenlandpark Lichtenau - Einmal vom höchsten Rutschenturm Deutschlands aus 25 Metern Höhe heruntersausen, im Komet wirbeln oder durch das Kletterparadies turnen: Im Sonnenlandpark in Lichtenau (Zum Sonnenlandpark 1) gibt es Attraktionen für jedes Alter. Kleine Baumeister kommen auch auf ihre Kosten, auf der Kran-Anlage und dem Bagger-Abenteuerplatz (Nutzung je 1 Euro) und im Wildgehege kann man Mufflons, Alpen-Steinböcke und Damhirsche in großen Gehegen beobachten. Der Sonnenlandpark ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 18 Euro (ab 4 Jahren). Im Sonnenlandpark gibts Spaß für Groß und Klein. © Uwe Meinhold Pfingstschmieden Freiberg - Im Freibergsdorfer Hammerwerk (Hammerweg 4) wird geschmiedet. Von 10 bis 17 Uhr kann das traditionelle Handwerk im technischen Denkmal erlebt werden und Ihr seht, wie Eisen nur mit Muskel- und Wasserkraft und angetriebenen Hämmern bearbeitet wird. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Basteln eines Seiffener Originals Seiffen - In der Schauwerkstatt Seiffener Volkskunst eG (Bahnhofstraße 12) könnt Ihr Euch Euer eigenes Andenken basteln. Von 10 bis 16 Uhr habt Ihr die Möglichkeit, in der Mitmach-Werkstatt aus über 200 Bastelsets zu wählen. Wenn Ihr mal wieder basteln wollt, dann seid Ihr in Seiffen richtig. © 123RF/norgal Eine Burg erwacht zum Leben Leisnig - Mägde bei der Küchenarbeit, Handwerker und die Burgherrin, die sich mit kunstvoller Stickerei die Zeit vertreibt: Auf Burg Mildenstein (Burglehn 6) wird der Burgalltag gefeiert. Dazu gibt es Ritter und Knappen, die sich im Schwertkampf üben oder im Umgang mit Pfeil und Bogen. Die Burgbelebung, bei der der Alltag im Mittelalter authentisch erlebbar gemacht wird, beginnt um 10 Uhr. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder (6-16 Jahre) zahlen 5 Euro. Bei der Veranstaltung handelt es sich nicht um einen Mittelaltermarkt. Auf Burg Mildenstein findet die Burgbelebung statt. © EHL Media Motorradträume Zschopau - Schloss Wildeck in Zschopau ist ein Mekka für Motorradfans. Die Motorradausstellung zeigt die Gründung des DKW-Werkes durch den Dänen Jørgen Skafte Rasmussen. Er machte den Zweitaktmotor "hoffähig" und brachte eine Vielzahl von Modellen auf den Markt. Die Ausstellung ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Motorradausstellung kostet 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Schloss Wildeck ist ein Mekka für Motorradfans. © Uwe Meinhold Pfingstspaziergang Chemnitz - Gästeführerin Grit Link nimmt Euch um 14 Uhr in Chemnitz mit auf einen poetischen Pfingstspaziergang. Die Tour startet am Theaterplatz. Von da aus geht es zur Janssenfabrik, dem Schlossteich und dem Schlossberg. Zum Abschluss erhält jeder Teilnehmer eine kleine Überraschung. Die Teilnahme kostet 12 Euro. Der Pfingstspaziergang führt auch am Chemnitzer Schlossteich vorbei. © Ralph Kunz Familienplanetarium Drebach - Mit dem Raumschiff geht es in die Weiten des Weltalls. Kommt mit zu den Planeten unseres Sonnensystems und erfahrt, wer sonst noch so um unsere Sonne kreist. Lasst Euch überraschen, welche Ziele beim "Familienplanetarium" im Zeiss Planetarium und Volkssternwarte Drebach (Milchstraße 1) noch angesteuert werden. Im zweiten Teil des Programms wird der aktuelle Sternenhimmel gezeigt und erklärt. Das "Familienplanetarium" startet um 14 Uhr. Tickets gibt es für 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Titelfoto: Uwe Meinhold, Ralph Kunz