Acht Tipps für einen tollen Sonntag in Chemnitz und Umgebung

Von Victoria Winkel

Der letzte Juni-Sonntag steht vor der Tür und an dem müsst Ihr nicht zu Hause sitzen. In und rund um Chemnitz erwarten Euch tolle Feste, wie das Bergstadtfest oder das Wasserturmfest, spannende Ausstellungen und Puppentheater für die ganze Familie. Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

Sportsonntag

Chemnitz - Einen Sport-Sonntag für die ganze Familie mit dem Sportensemble Chemnitz gibt es 9.30 bis 11.30 Uhr in der Turnhalle der Annen-Oberschule (Brauhausstraße 16 / Eingang Fußgängertor Annenstraße). Teilnehmen können Eltern, Großeltern und Kinder bis 8 Jahre. Es wird um das Tragen von Sportkleidung und Turnschuhen gebeten. Die Teilnahme kostet ein Euro pro Kind.

In der Annen-Oberschule könnt Ihr am Sportsonntag teilnehmen. © 123RF/zurijeta

Bergstadtfest

Freiberg - In Freiberg wird das Bergstadtfest gefeiert. Traditionell findet dabei auch eine Bergparade statt. Der Einmarsch der Parade ist schon um 9.30 Uhr zum Berggottesdienst im Dom St. Marien. Im Anschluss zieht die Parade ab etwa 10.45 Uhr durch die Altstadt bis zum Obermarkt. Außerdem könnt Ihr Euch am Sonntag auf einen Frühschoppen und verschiedene Musikprogramme freuen. Das gesamte Programm findet Ihr online.

Traditionell gibt es beim Bergstadtfest in Freiberg eine Bergparade. © Eckardt Mildner

Hans Kudlich und die Revolution von 1848

Annaberg-Buchholz - Zum 175. Jubiläum der Aufstände von 1848 gibt es in der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz (Buchholzer Straße 2) eine Sonderausstellung. Außerdem wurde vor 200 Jahren der Bauernbefreier Hans Knudlich geboren. In der Schau Militaria, Volkskunst und Spielzeuge in einer spannenden Kombination mit einmaligen historischen Dokumenten und Objekten gezeigt. Die Manufaktur der Träume ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro.

In der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz gibt es eine Sonderausstellung zu "Hans Kudlich und die Revolution von 1848". © Uwe Meinhold

9. Wasserturmfest

Plauen - In Plauen steigt von 10 bis 14 Uhr das 9. Neundorfer Wasserturmfest (Am Wasserturm). Es gibt ein buntes Programm für Jung und Alt mit Live-Programm, Hüpfburg, Kegelbahn, Tombola, Tanz und Disco. Außerdem findet ein Flohmarkt statt.

Drahtseilbahnfest

Augustusburg/Erdmannsdorf - In Augustusburg steigt ab 10 Uhr wieder das Drahtseilbahnfest und für Groß und Klein gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Schatzsuche (Ausgabe der Schatzkarte an der Talstation), Führungen, Musik und Kinderanimation an der Bergstation und einer Sternwanderung der Wandervereine "Chemnitzer Wandersportverein e. V.", "Wanderverein Burgstädt e. V." und die "Wandergruppe Zschopau". Es wird verschiedene Touren mit Streckenlängen von 12 bis 15 Kilometern geben. Die einzelnen Routen könnt Ihr Euch online anschauen.

Ab 10 Uhr findet wieder das Drahtseilbahnfest in Augustusburg statt. © Uwe Meinhold

"Erst Blau, dann Gelb, dann Grün"

Zwickau - Puppentheater für die Allerkleinsten. Das Stück "Erst Blau, dann Gelb, dann Grün" im Puppentheater Zwickau (Gewandhausstraße 3) ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet, bei dem die Farben entdeckt werden. Blau wohnt auf einer Insel, auf der alles blau ist. Doch die Ruhe wird plötzlich gestört, als Gelb schnatternd und knatternd auftaucht. Nun beginnt auch Blau, sich zu öffnen. Das Stück beginnt um 10 Uhr. Karten gibt es für 7 Euro, ermäßigt 5 Euro und können online gekauft werden.

Im Puppentheater Zwickau gibt es an diesem Sonntag Theater für die Allerkleinsten. © Kristin Schmidt

Kunst- und Kreativmarkt

Waldenburg - Dieser Markt ist ein Muss für alle Gartenliebhaber, Freitzeithandwerker, Familien und Kreative. Auf Schloss Waldenburg (Peniger Straße 10) findet der Kunst- und Kreativmarkt "Kreative Sommertage" statt. Es gibt Vorführungen und Handgemachtes und man kann den Kunsthandwerkern über die Schulter schauen. Dabei werden aktuelle Trends für den Garten sowie Gartengestaltung und Accessoires vorgestellt und es gibt Pflanzenberatungen. Der Markt findet von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre können kostenlos rein. Die Familienkarte gibt es für 9 Euro.

Am Schloss Waldenburg findet ein Kunst- und Kreativmarkt statt. © Maik Börner

"Das Gelbe vom Ei"

Rochlitz - Auf Schloss Rochlitz (Sörnzinger Weg 1) könnt Ihr bei einer Erlebnisführung für die ganze Familie mitmachen. Bei "Das Gelbe vom Ei" erfahrt Ihr, was Kinder früher gegessen haben, wie man ohne Strom leckere Mahlzeiten zubereiten konnte, wie man ohne Kühlschrank, Konserven und Kaufhalle gelebt hat. Gemeinsam könnt Ihr die Schlossküche entdecken und zum Abschluss selber Kräutersalz herstellen. Die Führung beginnt um 12.30 Uhr, um 15 Uhr findet eine weitere Tour statt. Die Teilnahme kostet 11 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen 6,50 Euro. Es wird um Anmeldung gebeten unter 03737/492310.

Bei der Erlebnisführung "Das Gelbe vom Ei" könnt Ihr die Küche von Schloss Rochlitz entdecken. © Maik Börner

Besuch bei den Greifvögeln

Plauen - Wer einmal die Könige der Lüfte, die Greifvögel, live erleben will, ist in der Falknerei Herrmann (Reißiger Gewerbering 25) richtig. Bei einer Vorstellung könnt Ihr Greifvögel wie Falken oder Adler sowie Eulen hautnah erleben und auch etwas über die Geschichte der Falknerei und ihre Bedeutung in der heutigen Zeit erfahren. Die Vorführung beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, Kinder (4 bis 14 Jahre) zahlen 7 Euro, das ermäßigte Ticket für Menschen mit Behinderung kostet 8 Euro. Die Falknerei ist bei jedem Wetter geöffnet, allerdings können bei extremen Wetterlagen (Gewitter, Sturm) aus Rücksicht auf die Tiere keine Vorführungen stattfinden.

Um 15 Uhr könnt Ihr in Plauen Adler, Bussarde & Co. bei einer Flugvorführung erleben. © Uwe Meinhold