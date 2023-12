26.12.2023 06:35 872 Acht Tipps für einen gelungenen Feiertagsausflug

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird es nicht langweilig in Chemnitz und Umgebung. Ihr könnt Lichtspektakel im Sonnenlandpark erleben oder Tiere in Hirschfeld.

Von Victoria Winkel

Kaum hat das Weihnachtsfest begonnen, haben wir heute schon den zweiten Feiertag. Wenn Ihr nicht zu Hause bleiben wollt, verraten wir Euch, wo Ihr an diesem 26. Dezember etwas erleben könnt. Wir wünschen Euch einen schönen Feiertag. Besuch im Tierpark Hirschfeld - Im Tierpark Hirschfeld (Tierparkstraße 3) könnt Ihr mehr als 600 Tiere und 100 verschiedenen Arten erleben - wie die Wisente, Stachelschweine oder Alpakas. Dabei zum Beispiel im "Bärenland" von einer Terrasse aus Bären und Wölfe ohne störende Gitter beobachten. Der Tierpark ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

Im Tierpark Hirschfeld leben mehr als 600 Tiere. © Sven Gleisberg Funkelnde Steine in der Terra Mineralia Freiberg - Die größten und schönsten Mineralien auf einem Fleck: In der Terra Mineralia im Schloss Freudenstein (Schloßplatz 4) könnt Ihr mehr als 3500 Minerale, Edelsteine und Meteoriten von allen Kontinenten entdecken. Folgt der Spur der Steine und entdeckt die farbenprächtigen Glanzstücke der Erde in einem ganz neuen Licht. Die Terra Mineralia ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.

In der Terra Mineralia könnt Ihr die schönsten Minerale bewundern. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB Töpfchenhexe Annaberg-Buchholz - Die Töpfchenhexe hat ihren Namen nicht von ungefähr, denn sie sammelt leidenschaftlich gern kleine Töpfchen, die sie in ein Regal stellt und jeden Montag putzt. Aber es gibt einen Topf, den die kleine Hexe gern hätte. Es wäre das hundertste Exemplar und steht bei Lehrer Lummelbuck auf dem Fensterbrett. Wie soll sie da rankommen? Der Zauberer Suseldrus soll helfen. Im Haus angekommen entdeckt die Hexe einen kleinen weinenden Jungen und statt zur Diebin wird sie zur Helferin. Wie die Geschichte der "Töpfchenhexe" ausgeht, erfahrt Ihr um 10 Uhr im Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Karten für das Weihnachtsmärchen gibt es ab 10,50 Euro. Lichtspektakel im Sonnenlandpark Lichtenau - Auch im Winter könnt Ihr immer noch Abenteuer im Sonnenlandpark (Zum Sonnenlandpark 1-3) erleben, denn auch dann sind verschiedenen Außen- und Innenbereiche der Anlage geöffnet. Das Highlight der dunklen Jahreszeit wird zweifellos der Winterzauber mit 50 riesigen Lichtattraktionen sein. Der Park ist ab 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 15,50 Euro (ab vier Jahren). Im Sonnenlandpark findet der Winterzauber statt. © Sonnenlandpark / Anita Müller Weihnachtszirkus Zwickau - Weihnachtszeit ist Zirkuszeit und deshalb könnt Ihr auch dieser Tage in Zwickau atemberaubende Akrobatik, Zauberei und Co. erleben. Der Sachsenpalast-Weihnachtszirkus hat sein Zelt auf dem Platz der Völkerfreundschaft aufgeschlagen. Die Vorstellungen am zweiten Feiertag finden um 15 und 19 Uhr statt. Tickets gibt es ab 15 Euro und können auch online gekauft werden. Auch in Zwickau ist Zirkuszeit. Auf dem Platz der Völkerfreundschaft ist der Weihnachtszirkus zu Gast. © Uwe Meinhold Tschechische Weihnachten Augustusburg - Im Hasensaal von Schloss Augustusburg erwartet Euch um 16 Uhr weihnachtliche Vokalmusik von damals und heute. Das junge tschechische Ensemble ExperiPent präsentiert weihnachtliche Musik und Lieder zur Winterzeit beginnend mit der italienischen Renaissance über Lieder aus Tschechien, Litauen, England, Österreich und Deutschland. Aber auch bekannte internationale Titel unter anderem von Sting sind dabei. Der Eintritt kostet an der Tageskasse 20 Euro, ermäßigt 16 Euro. Auf Schloss Augustusburg könnt Ihr ein Weihnachtskonzert erleben. © Uwe Meinhold Die Toten Ärzte Zwickau - Im Alten Gasometer in Zwickau (Kleine Biergasse 3) erwartet Euch an diesem Abend mit "Die Toten Ärzte" die ultimative Hosen & Ärzte-Coverband. Bei der Tributeshow gibt es neben Hits mit Ohrwurm-Garantie auch eine Pyroshow und Konfettiregen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 26 Euro. Die Toten Ärzte geben ein Konzert im Alten Gasometer in Zwickau. © 123rf/ 9parusnikov Poetry-Slam C3 Chemnitz - Im Carlowitz Congresscenter kommen Fans von begnadeter Poesie auf ihre Kosten. Unter der Moderation von Gerrard Schüft findet ein Poetry-Slam statt. Zu hören gibt es humorvolle, ergreifende und berührende Texte. Der Poetry-Slam beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es online für 21 Euro.

Titelfoto: Sonnenlandpark / Anita Müller, Sven Gleisberg, Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB