Acht Tipps für einen schönen Muttertag in Chemnitz und Umgebung

Wir haben acht Ausflugsideen für Groß und Klein am Sonntag in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Von Victoria Winkel

Schon wieder Sonntag und noch nichts vor? Wir haben wieder acht Ausflugsideen für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Autogeschichte im Horch-Museum

Zwickau - Wo kann man die sächsische Automobilgeschichte besser kennenlernen als an ihrer Wiege? Das Zwickauer August-Horch-Museum (Audistraße 7) zeigt auf 6500 Quadratmetern rund 160 automobile Großexponate und zahlreiche kleinere Ausstellungsstücke, die nicht nur Auto- und Technikfreunde begeistern. Zu den Highlights gehört unter anderem ein Horch aus dem Jahr 1911. Das Museum ist ab 9.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt 11 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.



Im Zwickauer Horch-Museum könnt Ihr Automobil-Geschichte erleben. (Archivbild) © Ralph Koehler/Propicture

Besuch im Tierpark

Klingenthal - Willkommen in der urwüchsigen Natur des Vogtlands, im Tierpark Klingenthal (Amtsberg 22, Richard-Wagner-Höhe). Über den Dächern der Sportstadt gelegen, könnt Ihr 40 Tierarten in ihren Gehegen entdecken, darunter Alpakas, Zwergziegen, Erdmännchen und vieles mehr. Für die kleinen Besucher gibt es auch zwei tolle Spielplätze. Der Tierpark ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Euro, Kinder zahlen 4 Euro und das Familienticket kostet 18 Euro.

Im Tierpark Klingenthal sind Füchse, Alpakas und Co. zu Hause. © Sven Gleisberg

Bier-Tour

Chemnitz - In Chemnitz könnt Ihr zusammen mit Klosterbruder Hubertus und Braufräulein Katharina auf die Spuren der Biergeschichte gehen. Ihr fahrt mit einem Kremser unter anderem zur Bierbrücke, der Ermafa-Passage, Kellerhaus und vielem mehr. Unterwegs gibt es auch so manchen guten Schluck zu verkosten. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an den Gewölbegängen in der Fabrikstraße. Der Abschluss ist im Turm-Brauhaus, wo es noch eine Bier-Verkostung gibt. Die Teilnahme kostet 49 Euro. Es wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 0371/690680 gebeten.

Zum Abschluss der Probier-Tour gibt es eine Verkostung im Turm-Brauhaus. © Maik Börner

Pferdegöpel

Marienberg - Im Pferdegöpel auf dem Rudolphschacht in Marienberg-Lauta (Lautaer Hauptstraße 12) wird ein Stück Bergbaugeschichte lebendig. Hier lernt Ihr den Aufbau und die Arbeitsweise der Förderanlage kennen, die ursprünglich von Pferden angetrieben wurde und von 1838 bis 1877 in Betrieb war. Im Besucherzentrum kann man zudem die Ausstellung "Bergbau im Marienberger Revier" sehen. Führungen im Pferdegöpel finden um 11, 13 und 14.30 Uhr statt. Die letzte Führung ist mit Pferden. Die Teilnahme an einer Führung kostet 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Bei einem Rundgang mit Pferd zahlt man 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro.

Im Pferdegöpel finden ab 11 Uhr Führungen statt. © Stadtverwaltung Marienberg

Burgführung

Frohburg - Bei einer Führung könnt Ihr die mittelalterliche Anlage von Burg Gnandstein (Burgstraße 3) entdecken. Es geht in die historischen Wohnräume, wo über das Leben auf der Burg berichtet wird, und Ihr erhaltet einen Überblick über die Ausstellungsräume, die Wehranlage und die spätgotische Kapelle. Die Führung beginnt um 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 8 Euro, ermäßigt 5,50 Euro. Es wird um Anmeldung unter gnandstein@schloesserland-sachsen.de gebeten.



Bei einem Rundgang könnt Ihr Burg Gnandstein erkunden. © PR/Tom Williger

Planetarium

Drebach - Im Planetarium Drebach (Milchstraße 1) könnt Ihr an diesem Sonntag ins Weltall fliegen. Mit dem Raumschiff geht es in das Sonnensystem, unter anderem zum roten Planeten Mars, dem Gasriesen Jupiter, zum Saturn und auch auf der Milchstraße könnt Ihr Euch umschauen. Das Programm "Planeten, Sterne, Galaxien - eine Reise in das All" beginnt um 14 Uhr. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 10 Euro, Kinder zahlen 6 Euro.

Mit dem Raumschiff geht es ins Weltall, wo Ihr unser Sonnensystem kennenlernt. © 123RF / 3dsculptor

Rochlitz - "Starke Frauen zum Muttertag" heißt es um 15 Uhr auf Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1). Bei dem Rundgang erfahrt Ihr Wissenswertes über Elisabeth von Sachsen, Amalie von Bayern-Landshut und von all den weiblichen Bediensteten, ohne deren Fleiß wohl kaum ein komfortables Leben in solch einer Schlossanlage möglich gewesen wäre. Die Teilnahme kostet 13 Euro, ermäßigt 10,50 Euro. Es wird um Anmeldung gebeten unter der Telefonnummer 03737/492310.

Im Schloss Rochlitz gibt es eine Muttertagsführung. © Kristin Schmidt

