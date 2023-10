Acht Tipps für einen tollen Samstag in Chemnitz und Umgebung

Museumsnacht, Dampftag, Go Kart oder lieber Party? In Chemnitz und Umgebung gibt es an diesem Samstag die unterschiedlichsten Ausflugsmöglichkeiten.

Museumsnacht, Dampftag oder lieber Party? In Chemnitz und Umgebung gibt es an diesem Samstag die unterschiedlichsten Ausflugsmöglichkeiten und wenn Ihr noch keine Pläne habt, könnt Ihr einfach mal in unsere Tipps schauen. Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende.

Gokart in Chemnitz

Chemnitz - In der Powerhall (Wildparkstraße 8-14) können Nachwuchs-Schumis beim Gokart mal so richtig aufs Gas treten. Auf der 400 Meter langen Strecke erwarten Euch Brücken, Unterführungen und rasante Kurven-Kombinationen. Ein Highlight ist das Ende der Brücke, das in einer 360-Grad-Kurve mündet und dann unter der Strecke hindurchführt. Die Powerhall ist ab 10 Uhr geöffnet. Eine Trainingsfahrt (zehn Minuten) kostet 14 Euro.

In der Powerhall in Chemnitz könnt Ihr Gokart fahren. © Ernesto Uhlmann

Trödelmarkt

Zwickau - In Zwickau ist wieder Trödelmarkt-Zeit. Ab 10 Uhr könnt Ihr auf dem Platz der Völkerfreundschaft an den Ständen auf Erkundungstour nach kleinen Schätzen gehen. Vielleicht findet Ihr genau das passende Möbelstück, Accessoire oder Deko, was Ihr schon lange gesucht habt.

In Zwickau findet ein Trödelmarkt statt. © 123RF/markdeehd

Werdauer Dampftag

Werdau - Das Werdauer Dampfmaschinenmuseum (Holzstraße 2) steht am Samstag wortwörtlich unter Dampf, zum Werdauer Dampftag. Ihr könnt Euch zahlreiche dampfbetriebene Modelle ansehen, bei denen es sich zum größten Teil um Eigenbauten handelt. Der Dampftag startet um 10 Uhr. Der Eintritt ins Museum kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Turmführung auf Schloss Rochsburg

Lunzenau - Aller guten Dinge sind drei, das gilt auch für diese Führung im Schloss Rochsburg (Schlossstraße 1). Bei der Tour "Von Turm zu Turm" geht es auf drei Türme des Schlosses. Neben dem Bergfried werden auch der Pulverturm und das Rapunzeltürmchen besichtigt. Teilnehmer sollten also schwindelfrei sein und festes Schuhwerk sowie robuste Kleidung tragen. Los geht's um 10.30 Uhr und 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro und ist für Kinder ab 7 Jahren geeignet.

Auf Schloss Rochsburg könnt Ihr an einer Turmführung teilnehmen. © Kristin Schmidt

Mit dem Baumeister unterwegs

Kriebstein - Habt Ihr Euch die Burg Kriebstein (Kriebsteiner Straße 7) schon einmal intensiv von außen betrachtet? Da gibt es einige Besonderheiten zu entdecken. Der Baumeister nimmt Euch mit auf einen Rundgang rund um die Burg, bis zum Wehr an der Zschopau und gibt Euch interessante Einblicke, unter anderem über die Bedeutung der früheren Zugbrücke, den Weinberg und vieles mehr. Die Tour beginnt um 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 18 Euro, Kinder (ab 6 Jahre)/ermäßigt 15 Euro. Es wird um Anmeldung gebeten.

Bei einer Gästeführung könnt Ihr die Besonderheiten von Burg Kriebstein entdecken. © Ralph Kunz

Zwickauer Museumsnacht

Zwickau - Ab 18 Uhr öffnen in Zwickau die Museen zur großen Museumsnacht. Das bedeutet nicht nur, dass es viel Kultur gibt, sondern auch Begegnungen, Musik und unzählige neue Eindrücke. Fünf Museen, darunter das Horchmuseum, die Kunstsammlungen oder die Priesterhäuser, die Ratsschulbibliothek, das Stadtarchiv, Theater und Stadtbibliothek sind dabei. Tickets kosten an der Abendkasse 10 Euro, ermäßigt 7 Euro (Eintritt und Shuttle). Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

In Zwickau ist Museumsnacht. © Klaus Jedlicka

Salsa Bajo Estrellas

Chemnitz - Es ist Salsa-Zeit in Chemnitz. Im Pentagon3 (Brückenstraße 17) wird Euch mit heißen Tanzrhythmen von Salsa, Merengue, Timba, Kizomba und vielem mehr eingeheizt. "Salsa Bajo Estrellas" beginnt um 21 Uhr. Tickets gibt es für 8 Euro.

Wollt Ihr mal wieder Salsa tanzen? Dann seid Ihr im Pentagon3 in Chemnitz richtig. © 123RF / olegdudko

Party im Tivoli

Freiberg - Tanzen, quatschen, Spaß haben: im Tivoli in Freiberg (Dr.Külz-Straße 3) steigt an diesem Samstag eine Ü30-Party. Die Party startet um 21.30 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse für 15 Euro.

Ihr wollt feiern? In Freiberg steigt eine Ü30-Party. © 123RF/ oneinchpunch