Am letzten Samstag im März gibt es viel zu erleben

Zwischen den Schneewolken lässt sich hoffentlich auch mal die Sonne sehen. Denn in Chemnitz und Umgebung steht die Stimmung auf "Frühling".

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Zwischen den Schneewolken lässt sich hoffentlich auch mal die Sonne sehen. Denn in Chemnitz und Umgebung steht die Stimmung auf "Frühling". Das zeigen auch unsere Ausflugsziele für Groß und Klein.

Frühjahrsputz im Tierpark

Chemnitz - Im Tierpark Chemnitz (Nevoigtstraße 18) werden wieder helfende Hände gebraucht. Von 9 bis 12 Uhr steht der Frühjahrsputz an. Gemeinsam sollen Wege und Grünflächen auf Vordermann gebracht werden. Arbeitsmaterialien werden gestellt. Arbeitshandschuhe sollen selbst mitgebracht werden. Für eine kleine Stärkung ist auch gesorgt.

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Im Tierpark Chemnitz wird heute geputzt, dass er sauber in den Frühling starten kann. © Uwe Meinhold

Der Würfel von 1982 bis 2005

Chemnitz - Wer kennt ihn noch, den Jugendclub "Würfel" in der Wlhelm-Firl-Straße? Im Vita-Center (Wladimir-Sagorski Straße 22) könnt Ihr noch einmal in die Vergangenheit reisen und bei der Ausstellung die Geschichte des "Würfels" nochmal Revue passieren lassen. Das Vita-Center hat von 9.30 bis 21 Uhr geöffnet.

Ein Highlight ist ein nachgebauter drehbarer Würfel. © Kristin Schmidt

Saisoneröffnung am Schauplatz Eisenbahn

Chemnitz - Der Schauplatz Eisenbahn (Frankenberger Straße 172) ist aus dem Winterschlaf erwacht und möchte die Saisoneröffnung mit Euch von 10 bis 17 Uhr feiern. Erlebt Eisenbahn wieder in vielen Facetten von groß bis klein, im Original oder im Modell! Der Eintritt kostet 12 Euro für Erwachsene und ermäßigt 8 Euro. Kinder bis 18 Jahren haben freien Eintritt.

Auch der Schauplatz Eisenbahn startet in die neue Saison. © Uwe Meinhold

Astronomietag

Chemnitz - Im Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" (Küchwaldring 20) wird ebenfalls gefeiert: Der große Astronomietag. Von 13 bis 17 Uhr könnt Ihr Euch über den außergewöhnlichen Abendhimmel - von Venus, Jupiter und dem "Goldenen Henkel"-Mond - informieren und den Outdoor-Mondkraterparcours ausprobieren.

Im Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" dreht sich am Samstag alles um die Astronomie. (Symbolbild) © 123RF/buradaki

Frühlingsfest mit Saatgut- und Pflanzentauschbörse

Chemnitz - Im Museum für Naturkunde Chemnitz im Tietz (Moritzstraße 20) wird von 13 bis 17 Uhr Frühlingsfest gefeiert. Wer mag, wird beim Frühlings- und Osterbasteln kreativ. Für kleine Detektive gibt es eine Schatzsuche. Der ASR lädt zum Experimentieren ein, ein Imker bringt Wissenswertes zum Thema Bienen mit, es locken eine Saatgut- und Pflanzentauschbörse und noch so einiges mehr. Der Eintritt ist frei.

Im Museum für Naturkunde Chemnitz könnt Ihr Euch kreativ austoben. (Symbolbild) © 123Rf/choreograph

Magie der Nacht

Zwickau - Endlich wieder Kindermuseumsnacht in Zwickau! Natürlich familienfreundlich von 16 bis 21 Uhr. Unter dem Motto "Magie der Nacht" gibt es ein magisches Nachtlabor, eine interaktive Farbschleuder, eine Stadtführung, faszinierende Klänge und viele Mitmachaktionen. Der Eintritt ist für Kinder bis 16 Jahre frei, für alle anderen kostet er 7 Euro. Das ganze Programm findet Ihr unter zwickau.de/museumsnacht.

Die Kindermuseumsnacht in Zwickau bietet auch dieses Jahr ein ganz besonderes Programm. © Gregor Lorenz

Ostermarkt

Crimmitschau - Im Außenbereich und in den historischen Hallen der Tuchfabrik Gebr. Pfau Crimmitschau (Leipziger Straße 125) erwartet Euch an diesem Wochenende, jeweils von 10 bis 18 Uhr, ein bunter Ostermarkt. Es gibt österliche Geschenkideen, Mitmach- und Bastelangebote, deftige und süße Gaumenfreuden und jeweils um 14 Uhr Fabrikrundgänge. Am Sonntag kommt sogar der Osterhase vorbei. Der Museumseintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, für Kinder unter sechs Jahren ist er frei.

Saatgut-Tauschbörse

Waldenburg - Es ist bereits die 4. Waldenburger Saatgut-Tauschörse im Sophiengrund (Mittelstadt 17) auf dem Gelände des Vereins Heilpädagogisch-Künstlerisches Therapeutikum Chemnitz. "Das selbst gezogene Saatgut, was bei uns getauscht wird, stammt von Pflanzen, die an das Klima in der Region angepasst sind. Außerdem findet man viele alte Sorten, die im Handel nicht mehr erhältlich sind", zählt Organisatorin Jessica Kretschmer (35) auf. Auf der Börse werden nicht nur Samen und Pflanzen getauscht: "Die Leute kommen ins Gespräch, es gibt Tipps zu Anbau, Pflege, Ernte bis hin zu Rezepten." Die Börse findet von 14 bis 17 Uhr statt. Bei schlechtem Wetter gibt es Ausweichräume.

In Waldenburg findet am Sonntag eine Tauschbörse für Saatgut statt. © Kristin Schmidt

Faszination Greifvögel

Scheibenberg - Der Erzgebirgszweigverein Scheibenberg e.V. lädt zu einem spannenden Ausflug zu den Greifvögeln im Erzgebirge. Treffpunkt ist der Aussichtsturm Scheibenberg um 13.30 Uhr. Von dort geht es auf eine kurze Wanderung zu den Orgelpfeifen am Scheibenberg. Vor dieser einzigartigen Kulisse taucht Ihr ein in die faszinierende Welt der Greifvögel. Spannende Einblicke in ihre Lebensweise und spektakuläre Momente mit den Königen der Lüfte machen dieses Erlebnis unvergesslich. Der Ausflug kostet 10 Euro. Tickets könnt Ihr bereits im Vorfeld online kaufen.

Unter dem Motto "Faszination Greifvögel" lädt der Erzgebirgszweigverein Scheibenberg e.V. am Samstag zu einem spannenden Ausflug. (Symbolbild) © 123rf/aoc61

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