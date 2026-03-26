Hier lebt Chemnitz' historischer Jugendclub nochmal auf

Chemnitz - Der Jugendklub "Würfel" in der Wilhelm-Firl-Straße war für viele Chemnitzer ein fester Bestandteil ihrer Jugend in den 1980er-Jahren. Im letzten Jahr lebten Erinnerungen während eines viertägigen Revivals auf. Nun kommt der "Würfel" noch einmal zurück.

Tilo Fischer, ehemals Klubrats-Mitglied, baut die Ausstellung im Vita-Center auf. © Kristin Schmidt

Die "Würfel-Crew" zeigt die Ausstellung "Retrospektive: Der Würfel - 1982 bis 2005" im Vita-Center. Die Schau war bereits am letzten Tag des "Würfel"-Revivals im November zu sehen.

"Wir haben schon damals gesagt: Wenn wir uns Mühe geben, dann so, dass die Ausstellung auf Wanderschaft gehen kann", sagt Elke C. Müller, ehemalige "Würfel"-Mitarbeiterin.

Zudem: "Damals hatten sich die Besucher mehr Zeit gewünscht. Nur vier Stunden an einem Tag - das war schon wenig." Jetzt haben Besucher bis zum 25. April, jeweils von 10 bis 19 Uhr, Zeit, noch mal in den Klub abzutauchen.

Die Ausstellung macht die Geschichte des "Würfels" durch Recherchen und Archivmaterialien erlebbar.

In Videos kommen unter anderem Stammgäste oder Mitarbeiter zu Wort und geben persönliche Einblicke. Zudem sind unter anderem Clubratstagebücher, Stempel und viele Fotografien ausgestellt.

Die Ausstellung versteht sich jedoch nicht nur als Rückblick. Sie soll auch zur Diskussion über die Zukunft des "Würfels" anregen, der seit Ende 2024 leer steht.