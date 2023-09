24.09.2023 06:30 Am Sonntag noch nichts vor? Wir haben sieben Tipps für Chemnitz und Umgebung

Am Sonntag könnt Ihr in Chemnitz und Umgebung viel erleben wie das Gartenbahntreffen in der Miniwelt, Kirmes in Plauen und den Regionalmarkt in Glösa.

Von Victoria Winkel

Gartenbahntreffen in der Miniwelt, Regionalmarkt in Glösa oder Hobbymarkt im Schloss Lichtenwalde: Am heutigen Sonntag ist jede Menge los in Chemnitz und Umgebung. Wenn Ihr noch keine Pläne habt, schaut mal in unsere Tipps. Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag. 1. Glösaer Regionalmarkt Chemnitz - Im Chemnitzer Stadtteil Glösa findet der 1. Regionalmarkt statt. Von 10 bis 16 Uhr könnt Ihr auf dem Sportplatz am Freizeitzentrum (Schulberg 5A) Obst, Gemüse, Blumen, Pflanzen, Honig, Fleisch- und Wurstspezialitäten, Öl, Geräuchertes, Bastelsachen und vieles mehr kaufen. In Glösa findet zum 1. Mal ein Regionalmarkt statt. © 123rf/goldenshark Gartenbahntreffen in der Miniwelt Lichtenstein - Der Sonntag steht in der Miniwelt Lichtenstein (Chemnitzer Straße 43) ganz im Zeichen der kleinen Bahnen. Ab 10 Uhr tuckern Gartenbahnen (Spurweite: 45 mm) durch den Miniaturpark. Diesmal sind Dampfloks, Güterzüge, Waggons und Bahnen mit Musik dabei. Beim Gartenbahntreffen könnt Ihr aber nicht nur die kleinen Züge erleben, sondern auch die schönsten Sehenswürdigkeiten der Welt entdecken. Der Eintritt in die Miniwelt kostet 14,50 Euro, Kinder (ab 5 Jahren) und Ermäßigte zahlen 10 Euro. In der Miniwelt Lichtenstein ist am Sonntag Gartenbahntreffen. © Ralph Kunz "Handgemacht" Niederwiesa - Im Schloss und Park Lichtenwalde (Schlossallee 1) könnt Ihr den Hobbymarkt "Handgemacht" erleben. Wer auf der Suche nach selbst gemachten Produkten ist oder sich Inspiration für liebevoll gestaltete Geschenke sucht, ist hier genau richtig. Der Kreativmarkt öffnet um 11 Uhr seine Pforten. Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt, ermäßigt 4 Euro. Das Familienticket kostet 13 Euro. Im Schloss und Park Lichtenwalde findet der Hobbymarkt "Handgemacht" statt. © Sven Gleisberg Familienkirmes im Pfaffengut Plauen - Das Pfaffengut Plauen (Pfaffengutstraße 16) lädt an diesem Sonntag zur Familienkirmes. Neben dem bunten Kirmestreiben mit viel Spiel und Spaß könnt Ihr auch einen Kindersachenflohmarkt besuchen. Die Kirmes beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt kostet 1 Euro, Kinder zahlen 0,50 Euro. Im Pfaffengut Plauen könnt Ihr Kirmes feiern. © famveldman/123RF Abenteuer mit der Biene Maja Frankenberg - Seit Generationen begeistert die kleine Biene Maja zusammen mit ihren Freunden schon Kinder. Im Veranstaltungs- und Kulturforum Stadtpark Frankenberg (Hammertal 3) könnt Ihr bei der Kinderflimmerkiste "Die Biene Maja - Ihre schönsten Abenteuer" erleben. Der Film startet um 15 Uhr. Erwachsene zahlen 3,50 Euro für das Ticket, Kinder 2,50 Euro. In Stadtpark Frankenberg könnt Ihr die Abenteuer der Biene Maja erleben. © 2012 Studio Animation SAS/Lic. Studio 100 Media GmbH dpa/lby "Hotzenplotz" im Planetarium Drebach - Der berühmt-berüchtigte Räuber Hotzenplotz ist zurück. Er ist dem Wachtmeister Dimpfelmoser aus dem Spritzenhaus abgehauen, sodass der Wachtmeister direkt den Ausnahmezustand verhängt. Doch Kasperl und Seppel haben eine Idee. Der Räuber kann Silber nicht widerstehen und ist der Mond nicht aus Silber? Die beiden Lausbuben wollen nun Hotzenplotz einfach auf den Mond schießen und beginnen mit dem Bau einer Rakete. "Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete" ist um 15.30 Uhr im Planetarium Drebach (Milchstraße 1) zu sehen. Das Programm ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Das Familienticket kostet 20 Euro. Was treibt der Räuber Hotzenplotz schon wieder? Im Planetarium Drebach erfahrt Ihr es. © Uwe Meinhold "hautnah" mit Jürgen Walter Chemnitz - Der Grandseigneur des (ost-)deutschen Chansons ist zu Gast im Chemnitzer Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6). Jürgen Walter gehört zu den Musiklegenden des Ostens und bei der Talkreihe "hautnah" erzählt er persönlich die Geschichte seines Lebens. Die Veranstaltung startet um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Karten gibt es für 26,50 Euro. Jürgen Walter (79) erzählt am Sonntagabend im Wasserschloss Klaffenbach aus seinem Leben. © Jens Kalaene/dpa TAG24 wünscht viel Spaß.

Titelfoto: famveldman/123RF, Sven Gleisberg, Ralph Kunz