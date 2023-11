Besser geht's nicht: Das sind unsere Tipps für den Sonntag

Schon wieder Sonntag und noch nichts vor? Wir haben wieder sieben Ausflugsideen für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung für Euch.

Chemnitz - Im Chemnitzer Eissportzentrum könnt Ihr von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr Eure Runden drehen. Der Eintritt kostet vormittags für Erwachsene 5,50 Euro/ermäßigt sowie Kinder (4 bis 6 Jahre) 4,50 Euro, Familienkarte ab 10 Euro. Am Nachmittag zahlen Erwachsene 7,50 Euro und die Familienkarte gibt es ab 13 Euro. Schlittschuhe können für 5 Euro ausgeliehen werden (Größe 25 bis 51) und Gleitschuhe (Größe 24 bis 29) gibt es für 2,50 Euro. Je nach Witterungsverhältnissen ist die Halle oder die Eisschnelllaufbahn geöffnet.

Lichtenstein - Einmal um die ganze Welt ... An diesem Sonntag habt Ihr noch einmal die Gelegenheit, die spektakulärsten Wahrzeichen wie den Eiffelturm, die Freiheitsstatue oder die Frauenkirche in Miniatur zu sehen, beim Saisonende in der Miniwelt Lichtenstein (Chemnitzer Straße 43). Der Park ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 14,50 Euro, Kinder/ermäßigt 10 Euro.