Besser gehts nicht: Das sind unsere Tipps für den Sonntag

Chemnitz - Im Rahmen der Messe "Reisen & Caravaning" findet in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1) eine Radmesse statt. In Halle 2 erwarten Euch die Highlights der neuen Radsaison, es werden aktuelle Modelle und passendes Zubehör vorgestellt, Sportkleidung präsentiert und auch Radreisen angeboten. Die Messe ist ab 10 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 9 Euro.

Plauen - Das Sandmännchen ist zu Besuch im Vogtlandmuseum Plauen (Nobelstraße 7-13) und hat dabei einige seiner Fahrzeuge mitgebracht. Das Sandmännchen reist gern in ferne Länder, die Märchenwelt und sogar ins Weltall. Insgesamt hat es mehr als 240 Autos, Kutschen, Flugzeuge, Schiffe und Co. Im Vogtlandmuseum könnt Ihr einen Teil davon kennenlernen. Die Ausstellung ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Drebach - Straßen, Wasserleitungen, Badekultur: Das alles sind Erfindungen der Römer, die noch heute im Alltag gebraucht werden. In der Mitmachausstellung "Römer & Germanen" auf Burg Scharfenstein (Schlossberg 1) könnt Ihr das bunte Treiben der beiden Völker entdecken und erleben, wie sie damals gelebt haben. Beim Weg durch die Ausstellung können die jungen Besucher spielerisch in verschiedene Rollen schlüpfen und so den Alltag von Römern und Germanen erleben. Die Burg ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro und Familien zahlen 21 Euro.

Hohenstein-Ernstthal - Noch einmal den Duft von Plätzchen, Lebkuchen und Stollen in der Nase haben und sich an Weihnachten erinnern. Die Sonderausstellung "In der Küche riecht es lecker..." im Textil- und Rennsportmuseum in Hohenstein-Ernstthal (Antonstr. 6) hat sich ganz den kulinarischen Spezialitäten der Adventszeit verschrieben. Wo kommen Leb- und Pfefferkuchen her, wer hat das Neunerlei erfunden und wie ist die Geschichte vom Pflaumentoffel? Die Ausstellung ist ab 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.