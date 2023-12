10.12.2023 06:16 1.036 Besser geht's nicht: Sieben Tipps für einen fantastischen zweiten Advent

Bergparade in Schneeberg, Eislaufen in Glauchau oder eine Stadtführung in Chemnitz: Am zweiten Advent ist wieder viel los.

Von Victoria Winkel

Nur noch zwei Wochen bis Weihnachten und wir haben die besten Tipps für Euch, mit denen Ihr die Wartezeit verkürzen könnt. Wie zum Beispiel bei der Bergparade in Schneeberg, beim Eislaufen in Glauchau oder einer Stadtführung in Chemnitz. Besuch im Naturkundemuseum Chemnitz - Das Museum für Naturkunde (Moritzstraße 20) im Tietz bietet eine einzigartige Sammlung verkieselter Hölzer aus den 290 Millionen Jahre alten vulkanischen Rotliegend-Ablagerungen von Chemnitz (Sterzeleanum) und dem Versteinerten Wald. Außerdem findet derzeit die Sonderausstellung "Glanzlichter der Naturfotografie 2023" statt. Das Museum ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro und unter anderem für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist er frei. Ein Ursauerier-Fossil im Chemnitzer Museum für Naturkunde. © Maik Börner "Die Mumins - Eine schöne Bescherung" Annaberg-Buchholz - Weihnachten steht vor der Tür und das ganze Mumintal ist in Aufruhr. Nur Familie Mumin hätte das Fest fast verschlafen, wenn nicht der kleine Troll Hemul sie geweckt und eine drohende Katastrophe angekündigt hätte. Und so bereitet sich die Familie nun auf eine Weihnachtskatastrophe vor. Wie die Geschichte von "Die Mumins - Eine schöne Bescherung" ausgeht, erfahrt Ihr im Figurentheater Marie Bretschneider im Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz (Buchholzer Straße 67). Los geht es um 10.30 Uhr. Die Mumins erleben Abenteuer im Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. © PR Eislaufen Glauchau - In diesem Jahr kann man wieder auf dem Glauchauer Schlossvorplatz Schlittschuh laufen. Die Eisbahn ist von 10 bis 19 geöffnet. Das Eisvergnügen ist kostenlos. Schlittschuhe können bei Intersport GÜ Sport (Markt 1) für 6 Euro (Wochenendtarif, zzgl. Pfand) ausgeliehen werden. In Glauchau kann man wieder auf dem Schlossvorplatz eislaufen. © 123rf/nomadsoul1 Weihnachtsmarkt Marienberg - Festlich geschmückte Buden, der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein: Der Marienberger Markt verwandelt sich in der Adventszeit in ein kleines Weihnachtsparadies. Etwa 30 Buden und eine sieben Meter hohe Pyramide warten auf die Besucher. Der Weihnachtsmarkt ist ab 11 Uhr geöffnet. In Marienberg kann man über den Weihnachtsmarkt bummeln und eine Tasse Punsch oder Glühwein genießen. © 123RF / animaflorapicsstock Sonderfahrten mit der Straßenbahn Plauen - In Plauen könnt Ihr ab 14 Uhr auf Erlebnisfahrt mit der "rollenden Gaststätte des Vogtlands" gehen. Die Sonderfahrt der Plauener Straßenbahn GmbH steht natürlich passend zum zweiten Adventswochenende unter dem Motto "Zauberhafter Advent". Die Teilnahme an der besonderen Stadtrundfahrt kostet 25 Euro und ist inklusive eines Überraschungsgedecks. Die historische Plauener Straßenbahn ist auf Sonderfahrt. © Ellen Liebner 24 Fenster, Tore und Portale Chemnitz - So habt Ihr Chemnitz bestimmt noch nicht gesehen: Bei der Führung "24 Fenster, Tore und Portale - Die Stadt als Adventskalender" erlebt Ihr einen weihnachtlichen Rundgang durch die geschmückte Innenstadt mit Geschichte, Geschichten und Besinnlichkeit. Zum Abschluss gibt es noch einen Glühwein. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Tourist-Information (Markt 1). Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro (ohne Glühwein). Es wird um Voranmeldung in der Tourist-Information gebeten, Telefon: 0371/690680. Bei der Stadtführung "24 Fenster, Tore und Portale" könnt Ihr Chemnitz als Adventskalender entdecken. © Peter Zschage Bergparade Schneeberg - Das zweite Adventswochenende steht in Schneeberg ganz im Zeichen des Lichtelfests. Die festlich erleuchtete Stadt erstrahlt wie ein Weihnachtsberg. Um 16.30 Uhr startet die große nächtliche Bergparade durch Schneeberg. Start ist in Neustädtel und zum Abschluss gibt es ein Konzert auf dem Markt. Das Abschlusskonzert der Bergparade findet auf dem Schneeberger Markt statt. © Lars Rosenkranz TAG24 wünscht einen schönen zweiten Advent.

Titelfoto: Maik Börner, 123RF/nomadsoul1, Lars Rosenkranz, 123RF / animaflorapicsstock