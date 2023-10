Besser gehts nicht: Sieben Tipps für einen tollen Samstag

Wochenende, und Ihr wisst noch nicht, was Ihr anstellen sollt? Dann haben wir vielleicht genau das Richtige für Euch, denn Ihr könnt an diesem Samstag zwischen Hochzeitsmesse, Halloween und Mittelalter wählen. Was sonst noch los ist, erfahrt Ihr in unseren Tipps. Viel Spaß beim Stöbern.

Plauen - Keramik, Wohnaccessoires, Sammlerstücke und Unikate: Beim Töpfermarkt auf dem Plauener Altmarkt findet Ihr alles, was Euer Herz begehrt. Alle Aussteller sind hauptberuflich als Keramiker tätig und auch viele Töpfereien aus der Region sind dabei. Der Markt findet am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Waldenburg - Das wird gruselig schön: Im Museum Waldenburg (Geschwister-Scholl-Platz 1) könnt Ihr Euch beim Kinderschminken in Schreckgestalten verwandeln, es gibt leckeres Stockbrot am Lagerfeuer, Roster und am Abend eine Feuershow. Um 19 Uhr könnt Ihr an einer Führung im Dunkel teilnehmen, zu der die Blutgräfin und Graf Dracula persönlich einladen. Das Halloween-Programm beginnt um 14 Uhr. Die Teilnahme an der Gruselführung kostet 8 Euro.