Besser geht's nicht: Sieben Tipps für einen tollen Sonntag

Chemnitz - Dieser Sonntag hält wieder ein abwechslungsreiches Programm parat, von Baumesse über Schnuppertag für Brautpaare bis zu Familientheater. Wer also noch keine Pläne hat, kann gern mal in unseren Ausflugstipps stöbern. Wir wünschen Euch einen tollen Tag.

Plauen - In der Festhalle Plauen (Äußere Reichenbacher Straße 4) haben Bauinteressierte an diesem Sonntag noch einmal die Chance, die Messe Vogtland Bau zu besuchen. Zahlreiche Aussteller präsenteren ihre Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Bauen und Wohnen. Auf der Messe könnt Ihr Euch auch über Energiesparen, das Senken von Kosten, Sicherheit und über Gartentrends informieren. Die Messe ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7,50 Euro.

Chemnitz - In der Powerhall (Wildparkstraße 8-14) können Nachwuchs-Schumis beim Gokart mal so richtig aufs Gas treten. Auf der 400 Meter langen Strecke erwarten Euch Brücken, Unterführungen und rasante Kurven-Kombinationen. Ein Highlight ist das Ende der Brücke, das in einer 360-Grad-Kurve mündet und dann unter der Strecke hindurchführt. Die Powerhall ist ab 10 Uhr geöffnet. Eine Trainingsfahrt (zehn Minuten) kostet 14 Euro.