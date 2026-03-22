Biete Hose, suche Pulli: Klamotten-Tausch wird immer beliebter

Frischer Wind im Kleiderschrank - für null Euro? Die Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek in Chemnitz macht's möglich

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Frischer Wind im Kleiderschrank - für null Euro? Die Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek in Chemnitz macht's möglich: einfach den eigenen Schrank aussortieren und die Sachen kostenlos eintauschen.

Tauschen statt wegwerfen: Marlen Brömler (31) organisiert die Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek.
Tauschen statt wegwerfen: Marlen Brömler (31) organisiert die Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek.  © Ralph Kunz

Organisatorin Marlen Brömler (31) von der Stadtbibliothek und ihre Kollegen verwandeln dafür zweimal im Jahr den Veranstaltungssaal im Tietz in einen begehbaren Kleiderschrank: "Die Leute können bis zu sieben eigene Stücke mitbringen und die gleiche Anzahl an eingetauschten Sachen wieder mitnehmen."

Das sich ständig wandelnde Sortiment wartet auf Tischen und an Kleiderständern - sortiert nach Kleidern, Hosen, Oberteilen und Kinderkleidung, die von den (ehemaligen) Besitzern am Eingang mit einem Größen-Etikett versehen wurden.

Mobile Umkleidekabinen und Spiegel erleichtern die Entscheidung. Für gute Stimmung sorgt Musik. Dazu gibt's am Rande Kaffee und Kuchen vom Bibo-Förderverein.

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Anja Ihle (45) packt sommerliche Kleider aus. Sie ist zum zweiten Mal dabei: "Bei der letzten Tauschparty habe ich schöne Sachen für meine Tochter und mich bekommen. Die Qualität ist hier höher als auf einem Flohmarkt."

Anja Ihle (45) schreibt die Größen ihrer mitgebrachten Kleider auf Etiketten.
Anja Ihle (45) schreibt die Größen ihrer mitgebrachten Kleider auf Etiketten.  © Ralph Kunz
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Karin Thoma (70) schaut, ob bei den Jacken eine passende für sie dabei ist.
Karin Thoma (70) schaut, ob bei den Jacken eine passende für sie dabei ist.  © Ralph Kunz

Was Omas aussortieren, ist bei Teenies oft heißt begehrt

Lea Peters (26) hat eine Bluse anprobiert und betrachtet sich im Spiegel.
Lea Peters (26) hat eine Bluse anprobiert und betrachtet sich im Spiegel.  © Ralph Kunz

Lea Peters (26) betrachtet sich in Fundstücken vor einem Spiegel: "Ich habe über 'Sachs.weiter' auf Instagram von der Tauschparty erfahren. Eine gute Idee." Auch Karin Thoma (70) stöbert an den Kleiderständern: "Meinen mitgebrachten Pullunder musste ich nicht mal etikettieren. Den hat mir eine Frau gleich am Eingang abgenommen."

Organisatorin Brömler ist hochzufrieden: "Es kommen immer mehr Besucher. Wir haben vor einigen Jahren mit 70 Leuten angefangen, bei der letzten Tauschparty waren es schon 300. Es kommen Familien, Teenager, Studentinnen, Senioren, hauptsächlich Frauen."

Was Omas aussortieren, ist bei Teenies oft heiß begehrt: "Wenn Seniorinnen Sachen aus den 80er-Jahren mit Schulterpolstern bringen oder Opas alte Lederjacke, werden sie schnell von jungen Mädchen angesprochen, die sie ganz toll finden."

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Die nächste Kleidertauschparty im Tietz findet am 26. September ab 13 Uhr statt.

Titelfoto: Ralph Kunz (3)

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