Biete Hose, suche Pulli: Klamotten-Tausch wird immer beliebter

Chemnitz - Frischer Wind im Kleiderschrank - für null Euro? Die Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek in Chemnitz macht's möglich: einfach den eigenen Schrank aussortieren und die Sachen kostenlos eintauschen.

Tauschen statt wegwerfen: Marlen Brömler (31) organisiert die Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek. © Ralph Kunz

Organisatorin Marlen Brömler (31) von der Stadtbibliothek und ihre Kollegen verwandeln dafür zweimal im Jahr den Veranstaltungssaal im Tietz in einen begehbaren Kleiderschrank: "Die Leute können bis zu sieben eigene Stücke mitbringen und die gleiche Anzahl an eingetauschten Sachen wieder mitnehmen."

Das sich ständig wandelnde Sortiment wartet auf Tischen und an Kleiderständern - sortiert nach Kleidern, Hosen, Oberteilen und Kinderkleidung, die von den (ehemaligen) Besitzern am Eingang mit einem Größen-Etikett versehen wurden.

Mobile Umkleidekabinen und Spiegel erleichtern die Entscheidung. Für gute Stimmung sorgt Musik. Dazu gibt's am Rande Kaffee und Kuchen vom Bibo-Förderverein.

Anja Ihle (45) packt sommerliche Kleider aus. Sie ist zum zweiten Mal dabei: "Bei der letzten Tauschparty habe ich schöne Sachen für meine Tochter und mich bekommen. Die Qualität ist hier höher als auf einem Flohmarkt."