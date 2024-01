28.01.2024 06:30 Das ist alles am letzten Sonntag im Januar los

In Chemnitz und Umgebung ist jede Menge los. Ihr könnt im SPIELEmuseum den Puzzletag feiern, in Geyer Minerale schleifen oder in Klaffenbach Lichtmess erleben

Von Victoria Winkel

Schon ist der erste Monat des Jahres wieder fast zu Ende. Am letzten Januar-Sonntag könnt Ihr im SPIELEmuseum den Puzzletag feiern, im Erzgebirge Minerale schleifen oder in Klaffenbach Lichtmess erleben. In Chemnitz und Umgebung ist wieder jede Menge los. Mein liebstes Spielzeug! Limbach-Oberfrohna - Wer erinnert sich nicht gern an die Spielsachen seiner Kindheit zurück? Im Limbacher Esche-Museum (Sachsenstraße 3) könnt Ihr eine Reise in die Vergangenheit machen und Spielsachen vergangener Jahrzehnte entdecken. Angefangen von Puppenstuben über Kaufmannsläden, Spielfiguren bis zu technischem Spielzeug. Einer der Höhepunkte der Schau ist ein erzgebirgischer Paradiesgarten. Die Ausstellung "Mein liebstes Spielzeug" ist ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Im Esche-Museum könnt Ihr Spielzeug der vergangenen Jahrzehnte entdecken. © Maik Börner Mineralienschleifen Geyer - Nach einer Einweisung könnt Ihr selbst Hand anlegen: In Tonis Haus der Steine in Geyer (Thumer Straße 71) könnt Ihr ab 10 Uhr Mineralien unter professioneller Anleitung selbst schleifen. Es können Achat, Amethyst oder versteinertes Holz bearbeitet werden. Die Teilnahme kostet 4,50 Euro inklusive Edelstein. Im Erzgebirge könnt Ihr lernen, wie man Edelsteine schleift. © 123rf/pavelrusak Besucherbergwerk St. Christoph Breitenbrunn - Die Fundgrube St. Christoph in Breitenbrunn (Schachtstraße 63) kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Der Bergbau begann im 16. Jahrhundert. 1945 wurde das Bergwerk endgültig stillgelegt und kann seit 2000 als Besucherbergwerk erkundet werden. Bei einer Befahrung mit einem Bergführer kann man etwa 1,2 Kilometer der Grube kennenlernen und dabei Sinterbildungen von Kupfer-, Arsen-, Eisen- und Zinkerzen entdecken. Die Führung beginnt um 11 Uhr. Bei der Teilnahme von einer Person kostet der Eintritt 25 Euro, ab zwei Personen je 10 Euro und ab drei Personen je 8 Euro. Kinder können ab 6 Jahren an einer Führung teilnehmen. Der Eintritt kostet 3 Euro. Puzzletag Chemnitz - Anlässlich des Internationalen Puzzletags am morgigen Montag lädt das Deutsche SPIELEmuseum (Neefestraße 78a) zum XXL-Schnellpuzzlewettbewerb ein. Los geht es um 13 Uhr. Zum Internationalen Puzzletag gibts im SPIELEmuseum einen Schnellpuzzlewettbewerb. © 123RF/seventyfour74 Kinderfasching St. Egidien - Der Tillinger Faschings Club St. Egidien lädt zum großen Kinderfasching. Geht mit dem Faschingsclub auf hohe See und erlebt viel Spiel und Spaß. Der Kinderfasching in der Jahnturnhalle (Lungwitzer Straße 52) beginnt um 14 Uhr. Die Teilnahme ist für Kinder kostenlos. Eltern zahlen 5 Euro. In St. Egidien wird Kinderfasching gefeiert. © 123RF/aleksandrbs Klaffenbacher Lichtmess Chemnitz - Lasst Euch am letzten Sonntag vor Lichtmess (am 2. Februar) noch einmal vom Zauber der Weihnachtszeit gefangen nehmen. Im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) gibt es ab 15 Uhr einen kleinen weihnachtlichen Markt und Gräfin Frederike von Grünberg unterhält Euch mit heiteren Anekdoten und Geschichten über das Erzgebirge und seine Traditionen. Um 18 Uhr wird dann die Weihnachtsbeleuchtung abgeschaltet und ein Laternenumzug startet. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 14 Euro. Mit dem Klaffenbacher Lichtmess wird das Ende der Weihnachtszeit gefeiert. © PR Märchenklänge beim Familienkonzert Chemnitz - ROB, der Außerirdische taucht ein die Welt von 1001 Nacht. Er reist mit der Robert-Schumann-Philharmonie in den Orient, denn dort gibt es wunderbare Schätze und spannende Märchen zu entdecken, die den russischen Komponisten Nikolai Rimski-Korsakow zu seiner einzigartigen sinfonischen Dichtung "Scheherazade" inspiriert haben. Mithilfe der Instrumente entstehen dabei Paläste in der Wüste, Meereswellen platschen und heiße Luft flirrt über die sandigen Dünen. Das Konzert beginnt um 15 Uhr im Chemnitzer Opernhaus. Karten für das Familienkonzert gibt es für 8 Euro. Der Außerirdische ROB reist im heutigen Familienkonzert in den Orient. © Maik Börner TAG24 wünscht einen schönen Sonntag.

Titelfoto: 123RF/aleksandrbs, PR, Maik Börner