Das könnt Ihr in Chemnitz und Umgebung alles am ersten Sonntag im Oktober erleben

Vugelbeerfast, Fütterung im Tierpark, Familien-Erlebnistag oder Herbst-Naturmarkt: An diesem Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung viel los.

Von Victoria Winkel

Es ist Sonntag und das heißt: Es ist Familienzeit! Die könnt Ihr unter anderem im Tierpark, beim Vugelbeerfast oder im Planetarium verbringen. Schaut mal in unsere Tipps, da gibt es ein paar Anregungen für Chemnitz und Umgebung. Wir wünschen Euch einen schönen Sonntag.

Essenszeit bei den Hyänen

Chemnitz - Im Chemnitzer Tierpark (Nevoigtstraße) kann man nicht nur mehr als 200 Arten von Tieren entdecken, sondern auch spannende Einblicke in das Leben von Leoparden, Zebras, Erdmännchen und Co. bekommen. Wer zum Beispiel schon immer mal wissen wollte, was eine Hyäne so frisst, sollte am heutigen Sonntag um 11 Uhr bei der Fütterung der Raubtiere dabei sein. Der Tierpark öffnet um 9 Uhr. Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt, ermäßigt drei Euro, Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres kommen kostenlos rein.

Am Sonntag könnt Ihr bei der Fütterung der Hyänen im Chemnitzer Tierpark dabei sein. © Maik Börner

Jump'n Play

Chemnitz - Im Jump'n Play in der Ermafa-Passage (Reichsstraße 58) kommt jeder hoch hinaus. Es gibt verschiedene Sprungbereiche und Trampoline. Auch die ganz kleinen Besucher kommen im Kleinkindbereich auf ihre Kosten, es warten Bobbycars, Bällebad und Co. auf die Minis. Der Eintritt zum Indoorspielplatz kostet für Ein- bis Dreijährige sechs Euro, ab vier Jahren sieben Euro und ab 13 Jahren fünf Euro. 30 Minuten auf der Trampolinanlage kosten ab vier Jahren elf Euro, ab 13 Jahren neun Euro. Geöffnet ist ab 9 Uhr.

Im Jump'n Play gibts Hüpfspaß für jede Altersklasse. © Ralph Kunz

Abenteuerreise im Planetarium

Schneeberg - Vom Weltraumbahnhof aus geht es für Luna und Felix auf große Planetentour. Die beiden Abenteurer lernen nicht nur Mars, Venus & Co. kennen, sondern besuchen auch die Internationale Raumstation, sehen verschiedene Sternbilder und erfahren alles über die Sonne. Das Programm: "Abenteuer Planeten mit Felix & Luna" im Zeiss-Planetarium und Sternwarte in Schneeberg (Heinrich-Heine-Straße 13a) beginnt um 10 Uhr und ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Frühschoppen beim OktoBär-Fest

Limbach-Oberfrohna - Das OktoBär-Fest in der Parkschänke in Limbach-Oberfrohna (Tierparkstraße 2) geht in die letzte Runde. Ab 10 Uhr könnt Ihr beim "Frühschoppen im Paulaner Wirtshaus" dabei sein. Der Frühschoppen geht bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

In der Parkschänke in Limbach-Oberfrohna findet ein Frühschoppen statt. © Maik Börner

Vugelbeerfast

Lauter-Bernsbach - In Lauter-Bernsbach wird die Frucht der wilden Eberesche (die Vugelbeer) gefeiert, mit dem Vugelbeerfast zwischen Marktplatz und dem Lautergold-Firmengelände (August-Bebel-Straße 5). Das Programm für den Sonntag ist voll: Ab 10 Uhr findet ein Kinderfest statt, ab 11 Uhr startet das Markttreiben auf dem Festgelände mit erzgebirgischer Musik und vielen Attraktionen. Außerdem gibt es Schauschnitzen, Klöppeln, eine Oldtimer-Ausstellung und vieles mehr. Das komplette Programm könnt Ihr online abrufen.

In Lauter-Bernsbach dreht sich beim Vugelbeer-Fast alles um die Eberesche. © Kristin Schmidt

Herbst-Naturmarkt

Chemnitz - Im Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz (Wasserschlossweg 6) versammeln sich ab 10 Uhr zahlreiche Direktvermarkter und Handwerker aus der Region und präsentieren beim Herbst-Naturmarkt ihre Produkte. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Kreativangeboten und vielem mehr. Der Eintritt zum Markt kostet fünf Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Beim Herbst-Naturmarkt sind Direktvermarkter und Handwerker aus der Region dabei. © PR

Familien-Erlebnistag

Kriebstein - Auf Burg Kriebstein (Kriebsteiner Straße 7) findet der Familien-Erlebnistag statt. Ihr könnt den Ritter Griebs treffen, geschäftige Mägde beobachten oder Audienz beim Burgherren erhalten. Schon zum 14. Mal ist die Gugelgilde aus Dresden zu Gast in der historischen Anlage und versetzt Euch zurück ins Mittelalter. Die passende musikalische Untermalung gibt es durch das Gaukler-Duo "Bartolino". Der Familien-Erlebnistag beginnt um 10 Uhr. Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt acht Euro, Kinder (sechs bis 16 Jahre) zahlen fünf Euro.

Die Gugelgilde aus Dresden bringt Euch auf der Burg Kriebstein zurück ins Mittelalter. © PR

Verborgenes im Klosterpark

Nossen - Die Herbstsonne bringt im Park vom Kloster Altzella (Zellaer Straße 10) Verborgenes zum Vorschein, denn alles leuchtet in anderen Farben. Die frühere Leiterin des Klosterparks, Ingrid Welzig, zeigt Euch verborgene Stellen im Park und ihr Dorf, sogar die Dachböden der ehemaligen Klosteranlage. Was es da zu entdecken gibt, erfahrt Ihr um 11 Uhr. Die Teilnahme an der Führung kostet zehn Euro, ermäßigt sieben Euro.

Im Klosterpark Altzella könnt Ihr bei einer Führung Verborgenes kennenlernen. © Steffen Füssel