Das sind die Höhepunkte am Chemnitzer "Fashion Day"

Chemnitz - Am 23. September lockt der beliebte "Fashion Day" wieder alle Modebegeisterten in die Chemnitzer City . Auch diesmal präsentieren Chemnitzer Modehändler bei dem großen Shopping-Event die Trends der kommenden Saison. Die geplanten Programmhöhepunkte reichen jedoch weit über die Modewelt hinaus.

Andre Bernert (Dietz Coiffeur, v.l.n.r.), Sven Hertwig (52, "exclusiv events"), Jörg Knöfel (55, Centermanager Galerie Roter Turm), Jan Jassner (50, "bruno banani") und Maik Rothaar ("Peek & Cloppenburg" Chemnitz) freuen sich auf den "Fashion Day" am 23. September. © Sven Gleisberg

"Es steht eine Vielzahl an Modenschauen von 10 Uhr bis abends an", sagt Veranstalter Sven Hertwig (52, "exclusiv events"). Wie in den Vorjahren finden diese auf dem Düsseldorfer Platz und im Rosenhof statt.

"Als Neuheit wird es zudem Modenschauen in der Inneren Klosterstraße geben. Dort sind vor allem Aktionen für die jüngere Zielgruppe geplant", so Hertwig weiter. Mit dabei: Hip-Hop-Shows, Graffiti-Workshops, Cocktailbar und Food-Truck.



Auch Centermanager Jörg Knöfel (55) freut sich auf das Mode-Highlight: Die Galerie Roter Turm, "die sich schon immer an dem Event beteiligt", richtet kostenfreie Beauty-Lounges ein, in denen sich die Chemnitzer schminken, stylen und frisieren lassen können.

Außerdem bieten Geschäfte und Restaurants in der gesamten Innenstadt an diesem Tag zahlreiche Rabatt-Aktionen an.