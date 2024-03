Das sind unsere Tipps für den Ostersonntag in Chemnitz und Umgebung

Am Ostersonntag ist in Chemnitz und Umgebung viel los. Der Osterhase war auf Schloss Rochsburg und im Wasserschloss Klaffenbach ist Märchenzeit.

Von Victoria Winkel

Es ist Ostersonntag. Wer noch keine Pläne hat, was er nach der Ostereiersuche machen soll, für den haben wir ein paar Tipps auf Lager, was man in Chemnitz und Umgebung erleben kann.

"Däumeline" im Wasserschloss

Chemnitz - Es war einmal ein kleines keckes Mädchen, Däumeline. Es liebt große Abenteuer, doch dann wird es von einer kupplerischen Froschmutter entführt. Mithilfe eines Fischs kann Däumeline der ungleichen Hochzeit entrinnen, sie lernt einen Maikäfer kennen und eine Schwalbe, doch dann kommt der Herbst. Däumeline findet Unterschlupf bei einem Maulwurf. Das Märchen von Hans Christian Andersen wird 11 Uhr als Puppentheater im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) gezeigt. Die Karten können online gekauft werden und kosten 15,50 Euro.

Im Wasserschloss Klaffenbach wird es märchenhaft mit dem Puppentheater "Däumeline". © Uwe Meinhold

Sportsonntag

Chemnitz - Hier könnt Ihr Bewegung in Euer Leben bringen. In der Turnhalle der Unteren Luisenschule (ab 10 Uhr, Fritz-Matschke-Straße 21) sowie im Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft I (ab 9.30 Uhr, Lutherstraße 2) lädt die Stadt Chemnitz Familien zu unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten ein, um das Interesse am Sport im Verein zu wecken.

Ostern auf der Rochsburg

Lunzenau - Auf Schloss Rochsburg (Schlossstraße 1) ist der Osterhase rumgehoppelt und hat für den Ostersonntag einige Überraschungen versteckt. Kinder können ab 11 Uhr kreativ sein, kleine Geschenke basteln oder sich im Bogenschießen probieren. Um 11, 14 und 16 Uhr finden Führungen über die Zeit der Ritter und das Schloss statt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Für die Führungen zahlen Kinder 5 Euro, Erwachsene 6 Euro.

Der Osterhase hat Schloss Rochsburg besucht. © 123RF/pingpao

Mit Elisabeth auf Entdeckungsreise

Rochlitz - Herzogin Elisabeth nimmt Euch an diesem Sonntag mit auf einen Rundgang durch Rochlitz. Sie zeigt Euch höchstpersönlich die historische Innenstadt mit dem Rathaus, dem Marktplatz und die spätgotische St. Kunigundenkirche. Außerdem erfahrt Ihr Wissenswertes über den roten Rochlitzer Porphyr, der in der Stadt an vielen Plätzen zu finden ist. Der Rundgang beginnt um 14 Uhr am Marktbrunnen. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Herzogin Elisabeth nimmt Euch mit auf einen Rundgang durchs Rochlitz. © Mario Hösel

Osterspaziergang im Park

Nossen - Im Klosterpark Altzella (Zellaer Straße 10) könnt Ihr den Frühling und die erwachende Natur begrüßen. Bei einem Osterspaziergang erfahrt Ihr viel Wissenswertes über das einstige Leben im Kloster und rund um Ostern. Der Spaziergang findet um 14 und 16 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Im Klosterpark Altzella könnt Ihr an einem Osterspaziergang teilnehmen. © Steffen Füssel

Tom rettet den Osterhasen

Drebach - Oh Schreck, der Osterhase wurde entführt. Der Mond erzählt es Tom und der macht sich gleich auf die Suche. Auf der Milchstraße findet er ein halbes Schokoei und ein Fellbüschel. Ob ihn die Spur zum Osterhasen führt? Wie die Geschichte ausgeht, erfahrt Ihr bei "Tom rettet den Osterhasen" im Planetarium Drebach (Milchstraße 1). Die Veranstaltung ist für Kinder von sechs bis neun Jahren geeignet und beginnt um 15.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Tom will den Osterhasen retten und findet auf der Milchstraße Hinweise. © 123rf/ allexxandar

"Osterfeuerey" im Schloss