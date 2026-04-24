Halleluja! Chemnitzer Kirche wird zur Wrestling-Arena

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Wrestling in der Kirche könnt Ihr in Chemnitz erleben. In der Markuskirche finden am Samstag Show-Kämpfe mit internationalen Profi-Wrestlern statt.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Wrestling in der Kirche - das gibt's auf dem Chemnitzer Sonnenberg. In der Markuskirche finden am Samstag Show-Kämpfe mit 17 internationalen Profi-Wrestlern statt.

Samira Arnold (25, l.) und Klara Behner (25) vom Avanti Gym organisieren den Kampf.
Samira Arnold (25, l.) und Klara Behner (25) vom Avanti Gym organisieren den Kampf.  © Sven Gleisberg

"Wir wollen bei dem Kampf den Sport zeigen und ein tolles Event veranstalten, bei dem Sportsgeist im Fokus steht", sagt Mitorganisatorin Klara Behner (25) vom Verein Athletic Sonnenberg. Die Kämpfe sind abgesprochen, doch: "Es treten Profis an, die wirklich krass sind."

Zudem präsentiert sich die Kampfsport-Sektion von Atheletic Sonnenberg, das "Avanti Gym". Sechs Sportler zeigen, was sie im Muay Thai gelernt haben. Dabei ist nichts abgesprochen.

Kämpferin Samira Arnold (25) erklärt: "Das sieht brutal aus, ist aber respektvoll." Schon vorab ist sie aufgeregt: "Das wird anders, weil wir gegen die eigenen Leute antreten."

Eintrittspreis, Programm und Co.: Das müsst Ihr zur Chemnitzer Museumsnacht wissen
Chemnitz Veranstaltungen & Freizeit Eintrittspreis, Programm und Co.: Das müsst Ihr zur Chemnitzer Museumsnacht wissen

Los geht's 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Wrestling-Event ist zudem eine Einladung, in Zukunft mitzutrainieren. Denn im Avanti Gym soll mit Unterstützung des Programms "enter - Junge Kulturregion Chemnitz" eine Wrestling-Schule entstehen.

Das Wrestling-Event findet in der Markuskirche auf dem Sonnenberg statt.
Das Wrestling-Event findet in der Markuskirche auf dem Sonnenberg statt.  © Sven Gleisberg
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Show-Wrestling sieht brutal aus, doch ist vorher alles abgesprochen.
Show-Wrestling sieht brutal aus, doch ist vorher alles abgesprochen.  © IMAGO/Hanno Bode

Interessierte und ambitionierte Personen können sich bis zum 30. April bei enter-kulturregion.de/calls melden. "Wir bilden eine Grundlage, auf der wir aufbauen können, um weiter Wrestling in Chemnitz zu ermöglichen", so Behner.

Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, IMAGO/Hanno Bode

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