Halleluja! Chemnitzer Kirche wird zur Wrestling-Arena

Chemnitz - Wrestling in der Kirche - das gibt's auf dem Chemnitzer Sonnenberg. In der Markuskirche finden am Samstag Show-Kämpfe mit 17 internationalen Profi-Wrestlern statt.

Samira Arnold (25, l.) und Klara Behner (25) vom Avanti Gym organisieren den Kampf. © Sven Gleisberg

"Wir wollen bei dem Kampf den Sport zeigen und ein tolles Event veranstalten, bei dem Sportsgeist im Fokus steht", sagt Mitorganisatorin Klara Behner (25) vom Verein Athletic Sonnenberg. Die Kämpfe sind abgesprochen, doch: "Es treten Profis an, die wirklich krass sind."

Zudem präsentiert sich die Kampfsport-Sektion von Atheletic Sonnenberg, das "Avanti Gym". Sechs Sportler zeigen, was sie im Muay Thai gelernt haben. Dabei ist nichts abgesprochen.

Kämpferin Samira Arnold (25) erklärt: "Das sieht brutal aus, ist aber respektvoll." Schon vorab ist sie aufgeregt: "Das wird anders, weil wir gegen die eigenen Leute antreten."

Los geht's 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Wrestling-Event ist zudem eine Einladung, in Zukunft mitzutrainieren. Denn im Avanti Gym soll mit Unterstützung des Programms "enter - Junge Kulturregion Chemnitz" eine Wrestling-Schule entstehen.