Eislaufen, Sommerkino und Straßenfest: Das erwartet Euch am ersten Samstag im Juli

Das erste Juliwochenende ist da und wir haben tolle Tipps für Chemnitz und Umgebung für Euch, wie Eislaufen, Malzhaus-Straßenfest oder das Sommerkino.

Von Victoria Winkel

Der Juli ist da und damit auch der Hochsommer! Wer nach einer ordentlichen Abkühlung sucht, kann in Chemnitz zum Beispiel Eislaufen gehen. Es gibt aber auch einiges zu feiern, wie das Malzhaus-Straßenfest in Plauen oder das Folklorehoffest. Am Filzteich in Schneeberg ist dagegen bei "Sommer am See" Partyzeit und in Chemnitz gibt es das TAG24 Sommerkino am Uferstrand. Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende.

Simson-Schau

Chemnitz - Simson-Liebhaber kommen derzeit im Chemnitz Center (Ringstraße 17) auf ihre Kosten. In dem Einkaufszentrum gibt es noch bis zum heutigen Samstag eine große Ausstellung rund um das Kult-Moped zu sehen.

Im Chemnitz Center dreht sich in einer Ausstellung alles um das Kult-Moped Simson. © Sina Schuldt/dpa

Regionalmarkt (H)Eiszeit

Rochlitz - Kreativ und frisch geht es auf dem Rochlitzer Regionalmarkt zu, der am heutigen Samstag unter dem Motto "(H)Eiszeit" steht. Es werden regional produzierte Waren des täglichen Bedarfs sowie Kunst- & Handwerkserzeugnisse angeboten. Der Markt findet von 9 bis 14 Uhr auf dem Rochlitzer Marktplatz statt.

Auf dem Regionalmarkt gibt es Leckeres für den täglichen Bedarf sowie Kunst- und Handwerkserzeugnisse. © 123RF/makasanaphoto

Sommer-Eislaufen

Chemnitz - Eislaufen mitten im Sommer? In Chemnitz kein Problem. Im Eissportzentrum (Wittgensdorfer Straße 2a) könnt Ihr Euch die Schlittschuhe anziehen und von 10 bis 12 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr Eure Runden in der Halle drehen. Erwachsene zahlen 5,50 Euro, Kinder und Ermäßigte 4,50 Euro. Schlittschuhe (ab Größe 25) können für 5 Euro ausgeliehen werden.

In Chemnitz kann man jetzt auch im Sommer Eislaufen. © 123RF /dolgachov

Rundgang durch die Altstadt

Annaberg-Buchholz - Zusammen mit den Gästeführern könnt Ihr auf Entdeckungstour durch die Annaberger Altstadt gehen. Dabei erfahrt Ihr Interessantes, Sagenhaftes und Kurzweiliges aus fünf Jahrhunderten Stadtgeschichte! Der Rundgang startet um 11 Uhr an der Touristinformation (Buchholzer Straße 2). Die Teilnahme kostet 5 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Achtung: Die Tickets müssen vor dem Start in der Tourist-Info gekauft werden!

Mit den Gästeführern könnt Ihr auf Entdeckungstour durch die Annaberger Altstadt gehen. © Uwe Meinhold

Folklorehoffest

Chemnitz - Im Folklorehof Grüna (Pleißaer Straße 18) steigt von 14 bis 21 Uhr das Folklorehoffest. Hier könnt Ihr traditionelles Handwerk erleben, auf einem kleinen Markt selbstgemachte Produkte kaufen und verschiedener Livemusik lauschen, wie der Blasmusik der Feuerwehrkapelle Rödlitz oder den Damen vom Gesangsverein Grüna-Mittelbach.

Im Folklorehof steigt das Folklorehoffest. © Kristin Schmidt

Straßenfest am Malzhaus

Plauen - Das Plauener Malzhaus (Alter Teich 7) feiert sein 50-jähriges Jubiläum und lädt zum großen Straßenfest ein. Auf zwei Bühnen gibt es Livemusik in verschiedenen Stilrichtungen, die garantiert für ausgelassene Stimmung sorgen wird. Außerdem ist der "Chaos Kinder Zirkus" dabei und es gibt unterschiedlichste Mitmachangebote. Ihr könnt Euch auf Bands wie Tribubu, Cars &Breakkies und ein DJ-Live-Set freuen. Los geht's um 14 Uhr.

Unter Nossen – Eine Stadt im Blaurausch

Nossen - Im Schloss Nossen (Am Schloss 3) könnt Ihr ein besonders Theaterstück erleben: Ein Unternehmer sucht einen Investor für seinen Kobaldfonds. Das Versprechen auf eine große Rendite beflügelte die Fantasie der Bewohner in der kleinen Stadt. Auf Widersprüche, die auftreten, will erstmal keiner reagieren. Das Stück "Unter Nossen - Eine Stadt im Blaurausch" von Esther Undisz wird im Schlossgraben gespielt. Los geht's um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Im Schloss Nossen wird das Stück "Unter Nossen - Eine Stadt im Blaurausch" aufgeführt. © Petra Hornig

"Top Gun - Maverick" im Sommerkino

Chemnitz - Am Chemnitzer Uferstrand (Falkestraße 2) könnt Ihr beim TAG24 Sommerkino kostenloses Filmvergnügen erleben. Ab 20 Uhr flimmert der Hollywood-Blockbuster "Top Gun - Maverick" über die Leinwand. In der Fortsetzung des Filmklassikers "Top Gun" von 1986 schlüpft Tom Cruise wieder in die Rolle des wagemutigen Kampfpiloten Pete Maverick. Um 16 Uhr kommen kleine Kinofans auf ihre Kosten, bei "Shaun das Schaf - Ufo-Alarm".

Der Tom-Cruise-Film "Top Gun - Maverick" läuft am Samstag um 20 Uhr im TAG24 Sommerkino. © Alberto Pezzali/AP/dpa

Sommer am See

Schneeberg - Am Schneeberger Filzteich (Am Filzteich) steigt ab 22 Uhr die Mega-Frisch-Luft-Party "Sommer am See". Auf mehreren Bühnen ist musikalisch für jeden Geschmack etwas dabei. Für die richtige Stimmung sorgen unter anderem DJ Sinter, DJ Genji und DJ Double J. Die Party wird vom Nachtwerk Zwickau veranstaltet. Das Party-Ticket kostet 15 Euro.

Am Filzteich heißt es am heutigen Samstag: "Sommer am See". © 123RF/nd3000