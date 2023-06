Sommerkino am Uferstrand in Chemnitz: Jetzt stehen die Filme fest!

Extra für die Jüngsten gibt es am Nachmittag ein kinderfreundliches Programm. Abends locken Klassiker und aktuelle Blockbuster.

Das Schöne am TAG24 Sommerkino: Alle Vorstellungen kosten keinen Eintritt. Chemnitzer und Touristen der Stadt sind eingeladen, die Filme in entspannter Atmosphäre zu genießen. Für Snacks und Getränke wird auch gesorgt.

Das lokale Newsportal hat sich mit dem Uferstrand in Chemnitz zusammengetan, um weiterhin für Filmkultur unter freiem Himmel in der künftigen Kulturhauptstadt zu sorgen.

Am Freitag und Samstag findet nach den Spät-Filmen noch eine Aftershowparty statt. DJs spielen Musik, die zum Tanzen einlädt. Details dazu folgen in Kürze!

Gezeigt werden also zwei Filme täglich an insgesamt vier Tagen. Und das sind die Folgenden:

Das TAG24 Sommerkino schlägt seine Zelte am Uferstrand nur unweit des Stadtzentrums auf. Dieses findet Ihr an der Falkestraße 2 in 09111 Chemnitz.

Direkt vor der Tür liegt die Haltestelle "Moritzhof", wo die Straßenbahnen 3, 4 und 5 fahren sowie die Züge der Citybahn-Linie 11.