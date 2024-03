Endlich wieder Samstag und wir haben Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung für Euch

Langeweile am Wochenende? Von wegen! Egal ob Stadiontour, Brunnenfest oder Mittelalter im Kloster - es gibt jede Menge in Chemnitz und Umgebung zu erleben. Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Chemnitz - "Betreten erlaubt!" heißt es an diesem Samstag im Stadion an der Gellertstraße. Ihr könnt die Heimspielstätte des Chemnitzer FC erleben und einen Blick hinter die Kulissen von Mannschaftskabinen, Auswechselbänken und Co. werfen. Die 75-minütige Tour beginnt um 10 Uhr. Die Teilnahme kostet 9 Euro. Tickets können online gekauft werden.

Grünhain-Beierfeld - Nur noch eine Woche bis Ostern. Wer sich schon auf das Fest einstellen will, ist an diesem Samstag in Grünhain-Beierfeld richtig. In der Zwönitzer Straße wird der Osterbrunnen eingeweiht. Der ist am Mönchsbrunnen entstanden. Die Einweihung findet von 15 bis 17 Uhr statt.