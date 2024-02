Endlich wieder Sonntag: Das ist alles los

Ladyfashion-Flohmarkt oder Genusstage? An diesem Sonntag ist in Chemnitz und Umgebung jede Menge los und wenn Ihr auf keins von beiden Lust habt, keine Bange, wir haben noch mehr Tipps für Euch.

Chemnitz - Im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) kommt an diesem Wochenende jeder auf den guten Geschmack. Kleine Manufakturen und Erzeuger, Restaurants und kulinarische Botschafter aus nah und fern präsentieren sich bei den "Klaffenbacher Genusstagen". Natürlich kann man viele der Leckereien auch probieren oder kaufen. Los geht's um 10 Uhr. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 5 Euro und das Familienticket 18 Euro.

Plauen - Das Sandmännchen ist länger als geplant zu Besuch im Vogtlandmuseum Plauen (Nobelstraße 7-13) und hat dabei einige seiner Fahrzeuge mitgebracht. Das Sandmännchen reist gern in ferne Länder, die Märchenwelt und sogar ins Weltall. Insgesamt hat es mehr als 240 Autos, Kutschen, Flugzeuge, Schiffe und Co. Im Vogtlandmuseum könnt Ihr einen Teil davon kennenlernen. Die Ausstellung ist an diesem Sonntag noch einmal von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.