Endlich Wochenende und das könnt Ihr alles erleben

Es ist wieder Wochenende und in Chemnitz, im Erzgebirge und der Region ist jede Menge los. Von der Annaberger Kät über Bauernmarkt, Parkfest und Partys ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende.

Leisnig - Von 9 bis 15 Uhr findet im Kloster Buch in Leisnig (Klosterbuch 1) ein Bauernmarkt statt. Mehr als 90 Direktvermarkter und Händler bieten ihre Waren aus eigenem Anbau, Aufzucht und Herstellung an. Außerdem gibt es handwerkliche und kunsthandwerkliche Produkte. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Zschopau - Das Parkfest im Schloss Wildeck in Zschopau im Park an den Anlagen bietet ein buntes Programm für die ganze Familie. Neben einer Bastelstraße, Kinderschminken und Kinder-Tattoos erwarten Euch noch viele weitere Überraschungen. Los gehts um 13 Uhr.

Annaberg-Buchholz - Es ist wieder Kät-Zeit in Annaberg-Buchholz und Ihr könnt Euch auf jede Menge neue Attraktionen auf dem Festplatz an der B95 freuen. Es wird eine Wildwasserbahn geben, den Aeronaut, Happy Family und Rock&Roll. Natürlich gibt es auch Klassiker wie den Break Dance, Autoscooter und das Riesenrad. Die Kät ist ab 13 Uhr geöffnet.

Gornsdorf - In Gornsdorf wird die griechische Lebensfreude gefeiert. Das Restaurant Anastasios (Hauptstraße 144) lädt zum Griechischen Straßenfest mit Spezialitäten vom Grill, Livemusik, Bierwagen, Kinderschminken, einer Bastelecke und einer Hüpfburg. Los geht's ab 14 Uhr.

Chemnitz - Das Tanzensemble feiert sein 30-jähriges Jubiläum und passend zum Sommer geht es da in die Sonne, an den Strand und das Meer. Beim "Rhythmusfieber" werden Euch viele tänzerische Urlaubserlebnisse geboten. Die "Summer Vibes" im Carlowitz Congresscenter (Theaterstraße 3) beginnen um 16 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 14 Euro .

Penig - Beim Gartenfest im Bauerngarten der Kellerberge in Penig (Leipziger Straße 52a) erwarten Euch Kaffee und Kuchen und dazu gibt es Geschichten zu Pflanzenmagie und Pflanzenheilkraft. Der Eintritt zum Gartenfest ist frei. Um 14, 15 und 16 Uhr finden Führungen in den Kellerbergen statt. Die Teilnahme kostet 3 Euro, Kinder müssen 1,50 Euro zahlen.

Chemnitz - Es ist Salsa-Zeit in Chemnitz. Im Pentagon3 (Brückenstraße 17) wird Euch mit heißen Tanzrhythmen von Salsa, Merengue, Timba, Kizomba und vielem mehr eingeheizt. "Salsa Bajo Estrellas" beginnt um 21 Uhr. Tickets gibt es für 8 Euro.

Zwickau - Im Nachtwerk Zwickau (Olzmannstraße 51) könnt Ihr Euch auf das Beste von 2010 bis 2019 freuen mit Hits von Rihanna, Lady Gaga und Co. Da werden Erinnerungen an die großen Partyjahre der 2010er wach. Die Party startet um 22.30 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 10 Euro.