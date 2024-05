Endlich Wochenende! Wir haben ein paar schöne Ausflugstipps für Euch

An diesem Wochenende könnt Ihr in Chemnitz und Umgebung viel erleben wie das Hutfestival oder das Scheunenfest.

Von Victoria Winkel

Endlich ist wieder Wochenende und wer da was erleben will, ist hier genau richtig. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Hutfestival, einer Runde Minigolf am Stausee oder Klettern an den Greifensteinen? Wir wünschen Euch einen schönen Samstag.

Trödeln auf dem Markt

Annaberg-Buchholz - Von 7 bis 14 Uhr kommen "Jäger und Sammler" auf dem Annaberger Markt auf ihre Kosten beim monatlichen Sammler- & Trödelmarkt. Das Angebot reicht von Antik bis Krimskrams, Neuwaren werden nicht angeboten.



In Annaberg-Buchholz ist wieder Trödelmarkt. (Symbolbild) © 123RF/Serg_v

25 Jahre Miniwelt

Lichtenstein - In der Miniwelt Lichtenstein (Chemnitzer Straße 43) könnt Ihr die schönsten Sehenswürdigkeiten der Welt an einem Tag kennenlernen. Egal ob die Freiheitsstatue in New York, das Opernhaus von Sydney oder der Eiffelturm in Paris. Da der Miniaturpark in diesem Jahr schon 25 wird, haben an diesem Samstag alle, die Jahrgang 1999 und bis Ende Mai geboren sind, freien Eintritt (mit Nachweis). Der Miniaturpark ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 14,50 Euro, ermäßigt zehn Euro.



Die Miniwelt Lichtenstein feiert ihr 25-jähriges Jubiläum. © Kristin Schmidt

Minigolf am Stausee

Chemnitz - Am Stausee Oberrabenstein (Oberfrohnaer Straße 165) kann man nicht nur toll baden oder in der Sonne liegen, man kann auch aktiv sein. Insgesamt neun Minigolfbahnen warten auf Euch, auf denen Ihr von 10 bis 19 Uhr spielen könnt. Schläger und Bälle gibt es am Bistro. Eine Stunde Minigolf kostet für Erwachsene fünf Euro, Kinder zahlen vier Euro. Der Stausee ist ebenfalls ab 10 Uhr geöffnet. Für den Eintritt müsst Ihr noch mal fünf Euro, ermäßigt vier Euro, Kinder (drei bis sechs Jahre) drei Euro einplanen.



Am Stausee Oberrabenstein könnt Ihr Minigolf spielen. © Uwe Meinhold

Modellbahnbörse

Zwickau - Die Modellbahnbörse im Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau (Leipziger Straße 182) ist nicht nur eine Messe für Modellbahnen, sondern auch für Autos, Ü-Eier, Zubehör und vieles mehr. Hier könnt Ihr kaufen, tauschen und verkaufen. Die Börse findet am Samstag von 10 bis 14 Uhr statt.



Bei der Modellbahnbörse in der Neuen Welt gibt es auch Autos, Ü-Eier und Zubehör. (Symbolbild) © 123rf.com/whitestone

Kletterwald an den Greifensteinen

Ehrenfriedersdorf - Im Kletterwald an den Greifensteinen (Greifensteinstraße 44a) geht es hoch hinaus. Auf insgesamt elf Parcours könnt Ihr in bis zu 13 Metern Höhe klettern und dabei eine große Auswahl an Kletterelementen überwinden. Bei den Strecken gibt es Parcours sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Der Kletterwald ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene ab 21 Euro, Kinder bis 12 Jahre zahlen ab 17 Euro und Jugendliche bis 16 Jahre ab 19 Euro.



Im Kletterwald an den Greifensteinen warten viele tolle Parcours auf Euch. © PR

Chemnitzer Hutfestival

Chemnitz - Die Chemnitzer Innenstadt verwandelt sich an diesem Wochenende in eine große Freilichtbühne. Zahlreiche Straßenkünstler aus mehreren Nationen machen Livemusik, Clownerie, Artistik, Jonglage, Zauberei, Stelzenlauf und Feuershows. Das Hutfestival ist jeweils ab 12 Uhr geöffnet.

Die Chemnitzer Innenstadt ist an diesem Wochenende eine große Freilichtbühne für Straßenkünstler und Co. © Maik Börner

Scheunenfest

Mittweida - Das Museum "Alte Pfarrhäuser" in Mittweida (Kirchberg 3) lädt an diesem Samstag zum Scheunenfest ein. Ab 15 Uhr gibt es Musik, Spaß und Leckereien. Außerdem findet dazu ein "Kleines Bierfest" statt.



Am Museum "Alte Pfarrhäuser" findet das Scheunenfest statt. © Maik Börner

Start in die Open-Air-Saison