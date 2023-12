25.12.2023 06:30 Erster Weihnachtsfeiertag und noch keine Pläne? Wir haben tolle Tipps für Euch

Weihnachtszirkus in Chemnitz, Eislaufen in Freiberg oder Party in Zwickau. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist in Chemnitz und Umgebung viel los.

Von Victoria Winkel

Es ist der erste Weihnachtsfeiertag und Ihr habt keinen Bock auf einen Besuch bei der Familie? Das macht nichts. Ihr müsst nicht gelangweilt auf dem Sofa sitzen, denn es ist jede Menge los. Beim Weihnachtszirkus oder auf Burg Scharfenstein vergeht die Zeit ganz schnell und dann starten die Partys. Frohe Weihnachten für Euch. Burg Scharfenstein Drebach - Habt Ihr Lust auf eine Reise zu Karl Stülpner? Dann seid Ihr auf Burg Scharfenstein richtig. Im Burgmuseum könnt Ihr mehr über sein Leben und die Taten als Wildschütz, Schmuggler und Überlebenskünstler erfahren. Im Burgmuseum könnt Ihr auf den Spuren des Volkshelden wandern und die knapp 800-jährige Burggeschichte entdecken. Die Burg Scharfenstein ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Auf Burg Scharfenstein könnt Ihr mehr über Karl Stülpner erfahren. © PR / LUTZ ZIMMERMANN Eislaufen im Schloss Freiberg - Eislaufspaß im Schloss Freudenstein (Schlossplatz 4): Im Hof ist wieder die mehr als 500 Quadratmeter große Eisbahn geöffnet. Von 10 bis 20 Uhr können große und kleine Kufenflitzer ihre Runden drehen. Rund um die Bahn gibt es wieder eine zauberhafte Winterwelt mit Glühweinhütte, Bar und Schlittschuhverleih. Der Eintritt kostet 6 Euro/ermäßigt 5 Euro. Schlittschuhe gibt es für 4,50 Euro zzgl. Pfand. Am heutigen Feiertag findet von 10 bis 15 Uhr ein Weihnachtsbrunch mit Eislaufen statt.

Auch an Weihnachten könnt Ihr im Schloss Freudenstein Eure Runden auf dem Eis drehen. © Marcel Schlenkrich Der Nussknacker Chemnitz - Es ist der Weihnachtsabend 1905 in der Villa Esche. Die Familie feiert zusammen mit den Schönherrs, Henry van de Velde, Friedrich Nevoigt, Max Klinger und dem norwegischen Maler Edvard Munch. Dabei bekommt Marie von ihrem Paten einen Nussknacker geschenkt. Abends schläft sie mit der Holzfigur im Arm ein. Im Traum kämpft sie mit dem Nussknacker gegen den Mäusekönig, trifft mit ihrem Paten die Zuckerfee und bereist ferne Länder. Das Ballett "Der Nussknacker" wird um 15 und 20 Uhr im Opernhaus (Theaterplatz 2) gezeigt. Karten gibt es ab 20 Euro. Die Theater Chemnitz entführen Euch in die zauberhafte Welt des "Nussknackers". © Nasser Hashemi/Theater Chemnitz "Der Stern von Bethlehem" Drebach - Die drei Weisen aus dem Morgenland fanden mithilfe eines Sterns den Weg zu der Krippe in Bethlehem, in der der neugeborene Jesus lag. Im Planetarium Drebach (Milchstraße 1) könnt Ihr dem Himmelsphänomen auf den Grund gehen und erfahren, welche Himmelsbeobachtung es war, die die drei Könige gesehen haben. Das Programm "Der Stern von Bethlehem" beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Die drei Weisen aus dem Morgenland folgten einem Stern und fanden so den Weg zur Krippe in Bethlehem. Was es mit dem Stern auf sich hat, erfahrt ihr im Planetarium Drebach. © 123RF / rawpixel Weihnachtszirkus Chemnitz - Manege frei auf dem Chemnitzer Hartmannplatz. Der Weihnachtszirkus ist in der Stadt und hat ein tolles Programm im Gepäck. Um 15 und 19 Uhr könnt Ihr Euch auf Artisten, Zauberer und Co. freuen. Karten gibt es ab 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Die Tickets können online gebucht werden (Online-Preis ab 24,35 Euro). Im Chemnitzer Weihnachtszirkus könnt Ihr atemberaubende Artistik erleben. © Kristin Schmidt Klaffenbacher Schlosskonzert Chemnitz - Wer den Feiertag bei einem weihnachtlichen Konzert genießen möchte, ist um 16.30 Uhr im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) richtig. Das "Salon Trio Dresdner Solisten" hat Werke von großen Meistern wie Verdi, Flatow oder Arban im Programm. Tickets gibt es online für 29 Euro. Das "Salon Trio Dresdner Solisten" lädt zum Weihnachtskonzert im Wasserschloss Klaffenbach ein. © Sven Gleisberg Dark Storm Festival Chemnitz - In der Stadthalle (Theaterstraße 3) wird es an diesem Nachmittag düster: Zum 25. Dark Storm Festival könnt Ihr Euch ab 16.25 Uhr auf Blutengel, Diary of Dreams, Hocico und viele weitere bekannte Namen der dunklen Szene freuen. Einlass ist ab 15.45 Uhr. Karten gibt es ab 57,75 Euro. Zu den diesjährigen Künstlern des "Dark Storm Festivals" gehört auch Hocico. © Maik Börner Coming Home-Party Zwickau - Feiern, tanzen, singen: In der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) könnt Ihr dem ersten Weihnachtsfeiertag einen gebührenden Abschluss verpassen. Die Party startet um 22 Uhr. Auf den zwei Floors legen DJ Zweitagebart und DJ Ron auf. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 12 Euro. Coming Home heißt es an diesem Feiertag in der Villa Mocc. © 123RF / nd3000 TAG24 wünscht Euch einen tollen ersten Weihnachtsfeiertag.

Titelfoto: Kristin Schmidt, Nasser Hashemi/Theater Chemnitz, PR / LUTZ ZIMMERMANN